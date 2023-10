Nonstop zu anderen Kontinenten: Solche Verbindungen sind auf dem Flughafen Berlin Brandenburg, kurz BER, immer noch rar. Mit den großen Drehkreuzen kann er weiterhin nicht konkurrieren. Doch nun bekommt der Hauptstadt-Airport in Schönefeld gleich zwei neue Langstrecken, und beide führen auf die Arabische Halbinsel. Vom 30. Oktober an fliegt Eurowings viermal pro Woche vom BER nach Dubai – eine Strecke, die eigentlich die Emirates fliegen wollte. Flynas, eine Gesellschaft aus Saudi-Arabien, startet vom 1. Dezember an dreimal wöchentlich nach Dschidda am Roten Meer.

Momentan macht der Nahe Osten nicht als Reiseregion Schlagzeilen, sondern mit einem Konflikt, der so heftig wie lange nicht erneut aufgeflammt ist und sich auszuweiten droht. Aus diesem Grund verzichtet Eurowings darauf, auf der geplanten neuen Route zwischen Düsseldorf und Tel Aviv in Israel den Betrieb aufzunehmen. „Er ist jetzt erst mal ausgesetzt“, sagte Jens Bischof, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Mittwoch in Berlin. „Wir beobachten die Entwicklungen mit Sorge.“

„Wir freuen uns sehr“, sagt Aletta von Massenbach, die Chefin des Flughafens BER. „Das neue Angebot von Eurowings passt gut in unseren Markt.“ Jörg Carstensen/dpa

Doch Bischof geht davon aus, dass sie dem Aufwärtstrend der Airline nicht schaden werden – auch nicht dem Aufwärtstrend im Luftverkehr generell. Große Zielgebiete wie Südeuropa seien nicht betroffen, sagte er. „Und die Prognose der anhaltenden Reiselust ist zunächst weiterhin ungebrochen. Wir erleben eine gute Reisekonjunktur.“ Nach Corona sei der Nachholbedarf unverändert „sehr hoch“.

Größte Investition der Firmengeschichte

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat die Airline, die sich nach einem jahrelangen Schwerpunkt auf den innerdeutschen Verkehr heute als größter Ferienflieger Europas versteht, auch in Berlin die Präsenz erhöht. Die Zahl der angebotenen Sitze stieg um 130 Prozent. Aus drei Flugzeugen am BER wurden sechs. Dazu gehört ein Airbus A320neo – eine von 13 Maschinen des Typs, die in der größten Investition der Firmengeschichte für 1,5 Milliarden Euro bestellt worden sind. Das Unternehmen hat rund hundert Flugzeuge und mehr als 5000 Beschäftigte, davon 220 in Berlin. Gemessen an der Zahl der Flüge besitzt die Lufthansa-Gruppe, zu der es gehört, am BER rund ein Viertel Marktanteil.

Die „Neos“ sind nach Angaben der Fluggesellschaft nicht nur 50 Prozent leiser und verbrauchen 20 Prozent weniger Kerosin als vergleichbares Fluggerät. „Sie haben auch eine größere Reichweite als unsere anderen Maschinen und erlauben es, weiter entfernt liegende Ziele anzusteuern“, sagte Bischof. Dazu gehört das rund 4600 Kilometer von Berlin entfernt liegende Dubai, die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats. Im Winterflugplan fliegt Eurowings vom BER und Stuttgart nonstop dorthin.

Angesteuert wird der Flughafen Dubai International (DXB), der näher an der Stadt liegt als Dubai World Central (DWC). „Wir konnten uns gute Slots sichern“, so der Eurowings-Chef. Morgens soll es vom BER dorthin gehen, die Ankunft in Dubai ist für den Nachmittag geplant. Am frühen Abend bricht Eurowings zum Rückflug auf, gegen 22 Uhr soll der Airbus wieder im Schönefelder Hauptstadt-Airport eintreffen. Tickets für die Economy kosten ab 179 Euro pro Strecke, die Business-Preise beginnen bei 350 Euro.

Emirates will schon seit langem von Dubai nach Berlin fliegen

Auch hinsichtlich des neuen Ziels auf der Arabischen Halbinsel sehen die Airline-Manager bislang keine Delle in der Nachfrage. „Die Buchungen sind vielversprechend“, so Jens Bischof. Die ersten Flüge vom BER nach Dubai seien „nahezu ausgebucht“, berichtete er. Als Warmwasserziel der besonderen Art, mit langen Stränden, Einkaufszentren und anderen Attraktionen, hat sich Dubai als Tourismus-Metropole etabliert, sagen Beobachter.

Doch die 3,3-Millionen-Einwohner-Stadt am Persischen Golf ist auch Sitz und Heimatflughafen von Emirates. Die staatliche Fluggesellschaft bemüht sich seit mehr als anderthalb Jahrzehnten darum, weitere Nonstop-Routen nach Deutschland einzurichten: nach Stuttgart und zum BER. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) gehört zu den vielen Akteuren in der deutschen Hauptstadt, die den Plan unterstützen. Zusätzliche Flugrechte wurden den BER als internationales Drehkreuz stärken, sagen sie.

Doch erst kürzlich ließ das Bundesverkehrsministerium Emirates erneut abblitzen. Das geltende Flugverkehrsabkommen sehe für die Fluggesellschaft keine weiteren Ziele in Deutschland vor, hieß es. Eine Änderung sei nicht geplant – sie würde der Lufthansa zusätzliche Konkurrenz und eine Schwächung ihrer Drehkreuze bescheren, schätzen Beobachter ein. Emirates fliege bereits von Dubai nach Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg, bekräftigte Bischof. Die Fluggesellschaft könnte eines dieser Ziele gegen den BER eintauschen – doch dies sei weiterhin nicht geplant. „Darum hat die Lufthansa-Gruppe nicht gezögert, die Verbindungsqualität zu erhöhen“, sagte er.

Anders als andere Bereiche habe sich der Langstreckenverkehr am BER im Vergleich zur Zeit vor Corona wieder erholt, sagte Berlins Flughafenchefin Aletta von Massenbach am Mittwoch. Damit weitere Routen hinzukommen, führe die Flughafengesellschaft viele Gespräche, sagte sie am Mittwoch. Doch sie dämpfte die Erwartungen, dass sich das Angebot an Interkontinentalstrecken deutlich vergrößert.

Monatelange Wartezeiten auf Termine in deutschen Konsulaten

Zwar sei China nach langen Lockdowns wieder offen für Reisende. Doch die Sperrung des Luftraums über Russland behindere den Verkehr nach Asien, dem am meisten versprechenden neuen Markt, so die Flughafenchefin. Noch stärker wirken sich die Lieferschwierigkeiten der Flugzeughersteller aus, sagte von Massenbach. Wenn Fluggesellschaften oft nach langen Verzögerungen endlich neue Maschinen erhalten, stünden bewährte Routen ganz oben auf der Liste – und nicht Berlin-Brandenburg als mögliches neues Ziel.

Ein weiterer Engpass sei die Visa-Vergabe. „Ein schwieriges Thema“, klagte von Massenbach. Wer mit einem Non-Schengen-Visum nach Deutschland einreisen will, müsse nicht selten ein halbes Jahr auf einen Termin in einem deutschen Konsulat warten, berichtete die BER-Chefin. Für Unternehmen, Institutionen und alle andere, die auf Kontakte ins Ausland angewiesen sind, sei dies eine „wirkliche Hürde“.

Dies betrifft auch die neue Dubai-Route, sagt Jens Bischof von Eurowings. Inder, Pakistani und andere Menschen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben, brauchen für eine Reise nach Deutschland ebenfalls ein Visum. In Dubai betrage die Wartezeit für den Konsulartermin im Schnitt drei Monate, berichtete der Airline-Chef. „Ein echter Engpass. Das ist der Reiseplanung nicht förderlich.“