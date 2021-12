Berlin- Alles neu macht der – 12. Dezember! Zum Fahrplanwechsel am dritten Advent ändert sich bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) einiges. In Absprache mit dem Senat führt das Landesunternehmen zwei neue Buslinien ein, streicht aber auch eine traditionsreiche Route aus ihrem Streckennetz. Auf 18 Linien gibt es mehr Fahrten, vor allem sonnabends und sonntags. „Die BVG setzt viele Wünsche ihrer Fahrgäste um, gerade auch in den Außenbezirken“, heißt es aus dem Unternehmen. „Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen fahren bald jeden Tag zusätzlich über 2.500 Kilometer mehr durch die Stadt.“ Wir geben einen Überblick über die Neuerungen.

Neue Metrobuslinie in den Osten Berlins: Die neue Linie M43 verbindet den U-Bahnhof Berliner Straße mit dem Bahnhof Ostkreuz und der Halbinsel Stralau. Auf dieser Strecke gibt es rund um die Uhr Betrieb, tagsüber rollen die Busse im Zehn-Minuten-Takt. „Insbesondere Stralau profitiert von einer deutlich verbesserten Anbindung ans Ostkreuz“, so die BVG. Nachts führen viele Fahrten ab U-Bahnhof Berliner Straße weiter als N43 bis U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz.

Streckenverlängerungen erleichtern das Umsteigen auf die Ringbahn

Neue Buslinie im Westen Berlins: Der neue 143er verkehrt zwischen Neu-Westend und dem U-Bahnhof Berliner Straße. Von dort aus führt die Route tagsüber weiter zur Haltestelle Planetarium in Schöneberg. Im Bereich Rubensstraße entsteht zusammen mit der Linie 187 ein verbessertes Angebot.

Aus für die Buslinie 104: Die neue Linie M43 und zum Teil auch die Linie 143 folgen einer traditionsreichen Route – die in dieser Form eingestellt wird. Es handelt sich um die Ost-West-Linie 104, die mit 20,5 Kilometern eine der längsten Linienbusverbindungen Berlins darstellt. Die Strecke zwischen Neu-Westend und Stralau ist „täglich von einer Vielzahl von Störungen betroffen. Dies führt immer wieder zu betrieblichen Instabilitäten, Unpünktlichkeit oder Ausfällen“, erklärte BVG-Sprecher Jannes Schwentu. „Da längere Linien den Fahrgästen zusätzliche Umstiege ersparen können, haben wir es uns mit der Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber die Fahrgäste haben auch nichts davon, wenn unsere Busse immer wieder zu spät sind.“ „Einige wenige Fahrgäste“ müssten umsteigen. Doch es würden auch Verbesserungen geboten: Der M43er verkehrt rund um die Uhr. Die geplante Traditionsfahrt mit zehn historischen Bussen, mit der Fans von der Linie 104 Abschied nehmen wollten, findet nicht statt.

Direkt zur S-Bahn (1): Aus Buch, Karow, Heinersdorf und Weißensee gibt es per Bus eine neue Verbindung zur Ringbahn. Die Buslinie 158, die heute vor der wichtigen S-Bahn-Strecke endet, führt künftig zum S-Bahnhof Greifswalder Straße. Dort können die Fahrgäste auch in die nicht minder wichtige Straßenbahnlinie M4 umsteigen. Neuer Endpunkt des 158ers ist die Michelangelostraße.

Direkt zur S-Bahn (2): Auch im Westen Berlins verlängert die BVG eine wichtige Buslinie, die derzeit noch vor dem Ring endet. Die Busse der Linie X21 fahren nach dem Fahrplanwechsel über den U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz hinaus zum Bahnhof Jungfernheide. Davon profitieren Fahrgäste aus dem Märkischen Viertel, aus Wittenau und Reinickendorf, teilen die Verkehrsbetriebe mit.

U-Bahn verkehrt häufiger: Auf der Linie U6 erhöht die BVG die Frequenz auf vier bis fünf Minuten. Das gilt montags bis freitags an Schultagen von zirka 7 bis 9.30 Uhr sowie von zirka 15 bis 18:30 Uhr. Auf der ebenfalls stark frequentierten U8 entfallen künftig die Ferienfahrpläne. Das bedeutet, dass der Fahrplan während der Ferien nicht mehr wie bisher ausgedünnt wird.

Mehr Fahrten bei der Straßenbahn: Auf der Linie M1 wird das Angebot sonnabends von 9 bis 20 Uhr verbessert. Die M4 verkehrt nicht nur sonnabends, sondern auch sonntags öfter. Die Tram 62 fährt sonnabends zwischen Wendenschloss und dem S-Bahnhof Köpenick zwischen 10 und 18 Uhr ungefähr alle zehn Minuten. Die Linie 63 verkehrt zwischen dem S-Bahnhof Köpenick und der Rahnsdorfer Straße auch sonnabends – von 10 bis 18 Uhr alle 20 Minuten. Die Tram 67 ist abends länger unterwegs, bis etwa 22 Uhr. Samstags fährt die Linie nun von zirka 8 bis 22 Uhr. Auch sonntags gibt es dort Betrieb: von 10 bis 22 Uhr ebenfalls im 20-Minuten-Takt.

Der Bus kommt ebenfalls öfter: Auf mehreren Strecken verkehren die Busse häufiger und an zusätzlichen Wochentagen. Davon profitieren die Fahrgäste der Linien M41, M44, X7, X34, X69, 172, 197, 248, 326, 327 und 396. Der X49er verkehrt sonnabends nicht mehr.