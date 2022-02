Berlin - Berlin hat eine neue Nachtzugverbindung bekommen. Nach jahrelanger Unterbrechung ist es wieder möglich, im Schlaf- oder Liegewagen ohne Umsteigen zu Wintersportorten in den Alpen zu reisen. Der Urlaubs-Express des privaten Zugbetreibers Train4you steuert Skigebiete in Bayern und Österreich an.

Noch beschränkt sich der Verkehr in diesem Winter auf sehr wenige Fahrten. Doch Firmensprecher Christian Oeynhausen teilte mit, dass für die Wintersaison in einem Jahr deutlich mehr Nachtzüge von und nach Berlin angestrebt werden. „Wir wollen unser Engagement in Berlin ausbauen. Berlin, größte Stadt und Hauptstadt Deutschlands, sehen wir als zunehmend wichtigen Markt“, sagte er am Dienstag der Berliner Zeitung. Gern würde das Unternehmen Berlin auch im Sommer anfahren.

Die Premierengäste kamen in Skikleidung, und sie hatten Wintersportgeräte dabei. Am vergangenen Freitag hielt zum ersten Mal ein Urlaubs-Express von Train4you in Berlin. Um 23 Uhr fuhr der UEX 1305 aus Hamburg im Bahnhof Zoo ab, acht Minuten später verließ er den Hauptbahnhof. Mit 14 Wagen und einer Länge von mehr als einem halben Kilometer war es ein beeindruckender Zug. Drei Schlaf- und sieben Liegewagen aus den 1980er-Jahren nahmen die Reisenden auf. Hinzu kamen vier Autotransportwagen, die später in München abgehängt wurden. Ziel der übrigen Wagen war St. Anton am Arlberg, über Kufstein, Wörgl, Jenbach, Innsbruck, Ötztal und Landeck-Zams. In Wörgl besteht Anschluss nach Kirchberg i.T., Kitzbühel, St. Johann i. T., Saalfelden sowie Zell am See.

Mehr als 200 Fahrgäste bei der ersten Fahrt von Berlin nach Österreich

„Mit der Resonanz in Berlin sind wir sehr zufrieden“, sagte Christian Oeynhausen. „Bei der ersten Fahrt stiegen am Zoo und am Hauptbahnhof insgesamt rund 200 Fahrgäste zu, die mit uns nach Österreich in die Skiferien fuhren.“ Die meisten hatten die Reise in die Alpen im Reisebüro gebucht, einige Fahrgäste kauften ihr Ticket (ab 89 Euro pro Weg) übers Internet beim Zugbetreiber.

„Wir wollten schon vor einem Jahr nach Berlin fahren“, so der Sprecher. „Doch wegen Corona fiel die Wintersaison 2021 für uns aus.“ Für dieses Jahr waren zunächst mehr Fahrten angestrebt, letztlich konzentrierte sich das Unternehmen in Berlin auf die Winterferien. Nach der Premierenfahrt am 28. Januar wird es am 5. Februar von St. Anton am Arlberg zurückgehen. Am 11. Februar fährt der Urlaubs-Express dann noch einmal von Berlin nach Bayern und Österreich. Dann ist für dieses Jahr in Berlin allerdings schon wieder Schluss. Allerdings bieten die Österreichischen Bundesbahnen das ganze Jahr über täglich Nachtzugverbindungen von Berlin nach Zürich und Wien an.

Für Anfang 2023 hat Train4You, nach eigenen Angaben Deutschlands größter privater Charterzuganbieter, größere Pläne. „Unser Ziel ist es, in der kommenden Wintersaison deutlich öfter nach Berlin zu fahren. Konkret würde das bedeuten, dass wir im Winter 2023 die Frequenzen zu Zielen in den Alpen, die für Wintersportler interessant sind, erhöhen“, sagte Oeynhausen. „Dass Nachtzüge wie andere Züge ein wichtiges Instrument der Mobilitätswende sind, ist klar. Wir sehen aber auch, dass die Wintersportorte den Autoverkehr reduzieren wollen. Da kommen klimafreundliche Angebote wie unsere Züge gerade recht.“

Bei Winterfahrten möchte es der Zugbetreiber aus Köln nicht belassen. „Gern würden wir Berlin auch während der Sommersaison mit unseren Autoreisezügen ansteuern. Das war immer schon eines unserer Zukunftsthemen“, so der Sprecher. Im Sommer wäre Berlin als Start und Ziel solcher Züge interessant. „Doch leider ist es derzeit so, dass die Autoverladestelle im Bahnhof Wannsee nicht zur Verfügung steht. Momentan gibt es in Berlin also keinen Ort, an dem Autotransportwagen be- und entladen werden können. Wir würden uns freuen, wenn das in absehbarer Zeit wieder möglich wäre.“

Einst bis nach Villach und Narbonne

Schon als die Deutsche Reichsbahn der DDR noch für den West-Berliner Bahnverkehr zuständig war, konnten Bahnfahrgäste mit Auto oder Motorrad ab Wannsee diverse Ziele ansteuern. Als unter der Deutschen Bahn die Nachfrage schrumpfte, wurde auch das Angebot, das Ziele wie Lörrach, Villach und Narbonne in Frankreich umfasste, immer kleiner. Der Spree-Alpen-Express nach Innsbruck, Bozen und Verona fiel 1999 weg. 2015 wurde auch die letzte verbliebene Autozugverbindung ab Berlin, die nach München führte, eingestellt.

Natürlich weiß man auch bei Train4You, dass Autozüge ein Nischenthema sind. Pro Jahr befördert das Unternehmen nach eigenen Angaben 6000 bis 8000 Fahrzeuge, zu denen rund 20.000 Fahrgäste gehören. Genutzt werden Terminals in Hamburg, Düsseldorf, München, Lörrach, Innsbruck, Villach und Verona. Doch es gibt weiterhin relevante Zielgruppen, die zudem ziemlich loyal sind, hieß es bei dem Unternehmen: Familien mit Kindern, ältere Fahrer, Oldtimer-Besitzer und Motorradfahrer.

„Dass auch in Berlin Bedarf für Autoreisezüge besteht, erkennen wir daran, dass viele motorisierte Fahrgäste in Hamburg aus Berlin anreisen“, so Christian Oeynhausen. Train4you würde ihnen gern entgegenkommen.