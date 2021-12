Berlin - Es gibt Orte und es gibt Tage, an denen sich die ganze Gegensätzlichkeit des Lebens offenbart. Trauer und Freude sind dann nah beieinander, Verzweiflung und Lachen, Wut und Ausgelassenheit. Ein solcher Ort ist der Breitscheidplatz, und das nicht nur am 19. Dezember. An jenem Tag vor fünf Jahren ermordete ein islamistischer Terrorist den polnischen Lkw-Fahrer Lukasz Urban und raste mit dem gestohlenen Laster in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Der Anschlag an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche kostete zwölf Passanten das Leben, mehr als 70 Menschen wurden verletzt, viele lebensgefährlich.

Fünf Jahre später ist der Platz – wie seit 40 Jahren – wieder ein Weihnachtsmarkt. Am Mittag schallt aus den Boxen Weihnachtsmusik. Ulrike und Gerd Schlirgs sitzen beim Glühwein neben der Kirche. „Wir kommen aus dem Harz“, sagt der 59-Jährige. Sie wissen gar nicht, dass sie so nahe am Ort des Anschlags sind. Am Stand nebenan kaufen Eltern ihrem Kind ein paar Süßigkeiten.

Der 19. Dezember 2016 ist noch nicht zu Ende

Neben dem Kircheneingang hängt ein Plakat zur Weihnacht, darauf steht: „Jetzt ist die Zeit der Freude.“ Keine 50 Meter entfernt geht ein goldener Riss durch den Boden des Breitscheidplatzes. Das Denkmal für die Opfer. Dort wird klar, dass der 19. Dezember 2016 noch lange nicht vorbei ist.

Volkmar Otto Das Denkmal: Der Riss im Boden führt auf die Treppe zu, an der die Namen der Opfer stehen.

Das zeigt sich an den Treppenstufen. Dort stehen seit Jahren die Namen jener Menschen, die ermordet wurden. Die Metalllettern sind ausgeblichen und heben sich klar von den Stufen ab. Doch ganz unten links sind auch Buchstaben, die kaum zu sehen sind, weil sie noch ganz frisch und dunkel sind. Dort steht ein Foto von Sascha Hüsges aus Bonn, einem Ersthelfer. Gleich nach dem Anschlag half er Opfern, wurde von einem Balken getroffen und schwer verletzt. In diesem Jahr ist der 49-Jährige am 5. Oktober an den Spätfolgen verstorben.

Der Bau der Kirche wird auch gefeiert

In der Gedächtniskirche sind Freude und Leid an diesem Tag sehr nahe beieinander: Es ist Mittag, etwa 250 Gläubige strömen aus der Kirche. Sie haben gerade den Festgottesdienst zum 60. Jubiläum der Kirche gefeiert. Der Neubau steht neben der Kriegsruine der alten Kirche. Eine Frau bedankt sich bei Pfarrer Martin Germer für die Feier und fragt, ob sie am Abend beim Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlags mit dem Bundespräsidenten dabei sein kann. Er sagt: „Leider sind alle Plätze schon lange vergeben.“

Volkmar Otto Der Pfarrer: Martin Germer hat auch die Gedenkfeier mit dem Bundespräsidenten vorbereitet.

Germer sagt, es sei ein historischer Zufall, dass beide Ereignisse auf einen Tag fallen. Freud und Leid seien auch vor fünf Jahren aufeinander gefallen, sagt der 65-Jährige. Erst der Anschlag, fünf Tage später Weihnachten. „Für mich bedeutet der christliche Glaube nicht oberflächlicher Frohsinn, sondern auch eine Hoffnung, die aus Schmerz und Leid erwachsen kann.“ Er habe es damals begrüßt, dass nach drei Tagen respektvoller Trauer der Markt in gedämpfter Form wieder eröffnet wurde. „Wir dürfen uns unser Leben und unseren Alltag nicht durch Gewalttaten nehmen lassen“, sagt der Pfarrer. Nun fängt die Orgel an zu spielen. Kurz und laut. Germer muss los, die Trauerfeier weiter vorbereiten.

13 Glockenschläge für die 13 Opfer

Am Abend werden die Kirchenglocken läuten. Genau um 20.02 Uhr, zum Zeitpunkt des Anschlags. Genau 13-mal. Einmal für jedes Opfer – einmal öfter als letztes Mal.

Draußen vor der Kirche laufen bewaffnete Polizisten über den Platz. Einer trägt eine Kladde mit einer Liste, auf der jeder Gully verzeichnet ist. Zwei Mitarbeiter der Wasserbetriebe öffnen einen Metalldeckel im Boden. Dann lässt ein Mann einen zwei Meter langen Metallstab in die Tiefe. Unten dran ist ein Spiegel. Ein vierter Mann leuchtet nach unten. Gemeinsam schauen sie, ob dort irgendwo ein Sprengsatz ist. Der Polizist hakt den Gully ab. Dann ist der nächste dran.

Die Glühweinbuden und alle anderen Stände auf dieser Seite der Kirche sind wegen der Trauerfeier geschlossen. Die allermeisten Händler von damals haben noch ihren alten Standort. Kaum einer ist an diesem Tag vor Ort, und die, die da sind, wollen nicht über das traumatische Ereignis reden. Marktchef Michael Roden sagt: „Die Trauerfeier ist ein wichtiges Zeichen des Respekts für die Hinterbliebenen. Und dass es unseren Markt weiterhin gibt, ist ein Symbol dafür, dass die Terroristen keinen Zugriff auf unser Leben bekommen.“

Volkmar Otto Der Chef des Weihnachtsmarkts am Breitscheidplatz: Michael Roden.

So sieht es auch Martin Frey, Fraktionschef der CDU im Bezirk, der mit ein paar anderen ein Blumengebinde ablegt. Der 33-jährige Kaufmann erzählt, dass er damals in der Nähe gewohnt hat. Er zeigt auf den goldenen Riss im Boden. „Da trete ich nie drauf“, sagt er, „auch nicht auf die Stolpersteine in der Stadt. Das ist eine Frage des Respekts.“

Frey erzählt auch, dass er nicht nur an den Gedenktagen hier ist. „Immer wenn ich in der Nähe bin – auch wenn ich nur gegenüber einkaufe – komme ich her“, sagt er. „Dann bleibe ich kurz stehen. Ein Moment des Innehaltens. Dann geht das Leben weiter.“