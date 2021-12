Berlin - Sommer, Sonne, Strand – aber auch viele Radwege und eine gute Gastronomie, die nicht nur rote Würstchen bereithält: Die dänische Insel Bornholm ist ein beliebtes Reiseziel. Wer sie ohne Auto erreichen will, hat es allerdings schwer. Doch dies könnte sich im neuen Jahr ändern, wie die Berliner Zeitung jetzt vom Infrastrukturministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern erfuhr. Wenn alles klappt, werden in der Sommer- und Herbstsaison 2022 nach längerer Pause wieder Reisezüge zum Fährhafen im Sassnitzer Stadtteil Mukran verkehren – mit Anschluss an das Schiff zur Inselhauptstadt Rønne. Von der neuen Verbindung würden nicht nur Berliner und Brandenburger profitieren. Auch die Reise Hamburg-Bornholm würde bequemer.

Am Passagierterminal des Mukran Port, wie der Hafen auf der Ostseeinsel Rügen offiziell heißt, haben schon lange keine Züge mehr zum Ein- und Aussteigen gehalten. Seit 2019, als der Berlin-Night-Express Berlin-Malmö zum letzten Mal auf die inzwischen nicht mehr verkehrende Eisenbahnfähre nach Trelleborg rollte, findet im Sassnitzer Hafen überhaupt kein regulärer Reisezugverkehr mehr statt.

Doch zum kommenden Saisonbeginn könnte der Bahnhof vor dem Terminal wieder in den Schienenpersonennahverkehr, kurz SPNV, integriert werden. Das teilte Gunnar Bauer der Berliner Zeitung auf Anfrage mit. Er ist Sprecher von Reinhard Meyer (SPD), dem neuen Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Zwei Fahrten pro Richtung an Sonnabenden

Bauer formulierte es so: „Das Land prüft derzeit in Abstimmung mit den Eisenbahninfrastrukturbetreibern die Möglichkeit der Trassierung von SPNV-Leistungen auf der Strecke Mukran–Bergen zur An- und Abbindung der vom dänischen Staat bestellten Fährverbindungen von/nach Bornholm.“ Ein täglicher Verkehr sei aber nicht vorgesehen. Es gehe um maximal zwei Fahrten pro Richtung an Sonnabenden in der Sommer- und Herbstsaison 2022, erklärte der Sprecher. Doch diese Tage sind entscheidend: Der Sonnabend ist auch auf Bornholm der Wochentag, an dem traditionell die meisten Urlauber an- oder abreisen.

„Es sollen bestmögliche Anschlüsse an Fernverkehrszüge aus und in Richtung Berlin sowie Hamburg hergestellt werden – in Abhängigkeit von den verfügbaren Trassen sowie den Fährankunfts- und -abfahrtszeiten“, sagte Bauer. Voraussetzung sei, dass der Zugfahrplan auf die Fahrzeiten der „Bornholmslinjen“ ausgerichtet werden kann. Die Reise über die Ostsee von Mukran nach Rønne dauert laut Plan knapp dreieinhalb Stunden.

An den Fahrzeiten wird noch getüftelt

Damit passgenaue, stabile Verbindungen zwischen Berlin, Hamburg und Bornholm entstehen können, ist dem Vernehmen nach noch Detailarbeit nötig. Gut möglich, dass die bisher vorgesehenen Fährzeiten etwas verschoben werden müssen, damit die Anschlüsse passen.

Nach dem jetzigen Stand verlässt ein Intercity Express (ICE) um 7.46 Uhr den Berliner Hauptbahnhof, um wenige Minuten nach elf Uhr in Bergen auf Rügen einzutreffen. Kurz zuvor kommt dort ein ICE an, der um 7.41 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof abgefahren ist. Der geplante neue Regionalzug soll von Bergen an Sonnabenden die Verbindung zur Bornholmfähre herstellen, die Mukran Port am Mittag verlässt. Wer sein Fahrrad von Berlin aus auf die Reise mitnehmen will, muss eine frühere Zugverbindung wählen. Aber auch für Radtouristen wäre es möglich, die Hinfahrt am selben Tag anzutreten.

Auf demselben Weg ginge es nach Deutschland zurück: morgens mit dem Schiff von Rønne nach Mukran Port, von dort weiter mit dem Regionalzug nach Bergen auf Rügen. Dort fahren am Mittag ICE-Züge direkt nach Berlin und Hamburg.

„Wenn es gelingt, eine gute Verbindung mit Bahn und Schiff zu schaffen, gäbe es auf dieser Relation endlich eine attraktive Alternative zu anderen Fortbewegungsarten“, hieß es bei der Deutschen Bahn. Derzeit ist der Fährhafen in Mukran nur mit dem Bus erreichbar. Für die meisten Reisenden ist das zu kompliziert. Die Bahn steht auch im Wettbewerb mit dem Flugzeug. Im vergangenen Sommer flog die dänische Fluggesellschaft DAT zweimal wöchentlich vom BER zum Inselflughafen bei Rønne.