Es ist 19.45 Uhr, die Premiere der neuen Show sollte vor 15 Minuten losgehen, doch vor dem Friedrichstadt-Palast steht im Zelt neben dem Haupteingang ein Mann im schwarzen Zweiteiler und wirft seine Arme in die Höhe. „Na gut“, ruft er resignierend, „dann stelle ich mich eben zum dritten Mal in diese Schlange!“ Seit 90 Minuten versuche er, sein Ticket zu bekommen. „Dabei sind wir Medienpartner – unglaublich!“ Allgemeine Hilflosigkeit hinterm Schalter und der Mann im Anzug merkt nicht, wie neben ihm eine Frau mit großen Lippen und schwarzem Abendkleid sagt: „Mein Name ist Loth, muss ich meinen Ausweis zeigen?“

Kader Loth, bekannt aus dem Reality-TV, muss ihren Ausweis natürlich nicht vorzeigen und wird sofort in den Vorraum geleitet, wo auch sie gebeten wird, sich schnell zu setzen. In dem Saal haben nicht nur viele geladene Botschafter Platz genommen, sondern auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und seine Stellvertreterin Franziska Giffey, der Kultursenator Joe Chialo, der Moderator Wolfgang Lippert, der Theaterdirektor Dieter Hallervorden, der Designer Jean Paul Gaultier sowie der Schauspieler Jean-Christophe Bouvet, der durch die Serie „Emily in Paris“ bekannt wurde.

Der Modedesigner Jean Paul Gaultier steht nach der Premiere der Grand Show „Falling - In Love“ beim Schlußapplaus auf der Bühne vom Friedrichstadt-Palast und wird gefeiert. Jens Kalaene/dpa

Nachdem der Intendant Bernd Schmidt sich auf der Bühne für das Chaos am Eingang entschuldigt hatte, begrüßt er die wohl älteste Zuschauerin im Saal: Margot Friedländer. Ihr, allen Jüdinnen und Juden in Deutschland sowie dem von Hamas-Terroristen angegriffenen Staat Israel spricht er zunächst seine Solidarität aus. „Ich versichere dir, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um die Demokratie in Deutschland zu schützen.“

Während seiner Rede schwebt eine Feder die ganze Zeit über die Bühne, als die Show „Falling in Love“ beginnt, fällt die Feder in die Hände von „You“, einem gehörlosen jungen Mann, „der auf der Suche nach sich selbst ist“. Er schreibt mit seinem Federkiel Gedichte, heißt es weiter in einem Einleitungstext, der Deutsch gesprochen und Englisch an die Wand projiziert wird. Er glaubt an die Liebe, „aber habe die Hoffnung verloren, sie je zu finden.“ Doch dann tritt „Me“ in sein Leben.

Die Geschichte von „You“ und „Me“ ist wie immer in Shows wie diesen mehr Behauptung und wird nicht stringent erzählt wie in einem Musical. Die mit 3000 Quadratmetern größte Showbühne Europas setzt vor allem auf Effekte: 100 Millionen (!) Swarovski-Steine, Kostüme von Gaultier und Kosten von 13 Millionen Euro machen das Stück vor allem zu einer Materialschlacht – die sich allerdings wirklich sehen lassen kann.

Das Ensemble mit Live-Musik zieht gleich in der ersten halben Stunde sämtliche Register und treibt von Szene zu Szene die Geschichte voran: You reist durch die drei Gärten in den Farben Blau, Grün und Rot und zum farblosen Chamäleon mit Namen „Leon“. In den Gärten versuchen die jeweiligen Farben mit ihren Eigenschaften Tiefe, Veränderung und Leidenschaft, You für sich zu gewinnen, doch erst Leon erkennt, dass You etwas anderes will.

Das Thema der Pausengespräche: Ist die „Sanddorn Balance Performance“ schon jetzt Kult oder zu speziell für das Publikum im Friedrichstadtpalast? Die Feder ist nur ganz klein rechts zu erkennen. Sören Kittel

Der Rest ist schnell erzählt: You will „seinen Weg“ gehen und die drei Farben Blau, Grün und Rot sollten überdenken, ob sie wirklich in getrennten Welten leben wollen. Die jeweiligen Lieder sind schmissig komponiert, ziemlich aufregend in Szene gesetzt und werden zum Teil schon durch die Kostüme ironisch kommentiert. Jean Paul Gaultier hat sich dabei nicht auf alte Ideen wie die berühmten spitzen Büstenhalter verlassen, die er vor 30 Jahren für die Sängerin Madonna kreiert hatte. Er schafft „Hosen“ aus Glitzerstoff, bei denen nur die Gesäßtaschen übrig geblieben sind und in der Unterwasserwelt legen sich die Wesen Fischleiber statt Federboas um die Körper. Mehr als die Hälfte der 550 Kostüme glitzern.

Doch all diese Arbeit würde seltsam leer wirken, wenn Callum Webdale als You nicht alles zusammenfügen würde. Der begnadete Tänzer, der gehörlos geboren wurde und sich beim Rhythmus nur auf die gefühlten Schallwellen verlässt, kann nicht nur die Tanzschritte jeder anderen Figur des Ensembles imitieren, sondern hat bis zu letzten Szene so viel Spaß bei seiner Arbeit, dass man seien Blick nicht abwenden kann. Ist es noch Gebärdensprache oder schon Modern Dance? Laura Panzeri als Me hat ihre großen Momente vor allem im zweiten Teil der Show und bringt mit ihren Bewegungen die Sinnlichkeit zurück auf die Bühne, die durch Webdales verträumte Bewegungen zwischendurch etwas aus dem Blick gerät.

Doch in der Pause sprechen viele Gäste nicht über die beiden, sondern über einen Akt, der mindestens als kontrovers angesehen werden kann: die Sanddorn Balance Performance. „Zu lang“ für die einen, „passt nicht“, sagt ein zweiter und ein dritter kommt mit dem großen Argument, dass für viele Ideen jeder Show gelten könnte: „So was hätte es früher nicht gegeben.“ Die Performance ist ein klarer Bruch mit allem vorher und nachher, ein stilles, konzentriertes Angebot an das Publikum, alle Sinne zu entspannen.

Zu sehr meditativer Streichmusik betritt also Andreis Jacobs Rigolo die Bühne und baut sehr langsam ein Mobile auf: Er balanciert die Feder vom Anfang des Stücks auf einem dünnen Stab, legt diesen Stab auf einen etwas größeren und tut das alles mit großer Konzentration. Viele im Publikum werden unruhig: Das war’s schon? Doch beim vielleicht 20. Stab wird allen klar, dass wirklich gleich alles in sich zusammenstürzt. Das aber passiert erst, als Rigolo die Feder herunternimmt. Standing Ovations.



Die fast 50-jährige Geschichte dieses Palastes wird auch diese sehr spezielle Performance überleben. Sie wird irgendwann vielleicht auch Kult werden wie die weltberühmte Frauenreihe, die auch dieses Mal nicht fehlen wird. Es werden 32 Frauen in einer Reihe stehen und zum Takt die Beine in die Höhe werfen. Das ist historisch und modern gleichzeitig, sogar auf eine Art „woke“. Warum, soll hier nicht verraten werden. Vielleicht so viel: Dank des Kostüms sind es nicht die Beine der Frauen, die sich in die Erinnerung einbrennen werden.