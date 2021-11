Berlin - Ein Autofahrer zeigt den Stinkefinger, bevor er mit seinem roten Nissan Micra auf Hochtouren davonjagt. Der Mann hat soeben ein Knöllchen über 20 Euro bekommen, weil er keinen Parkschein gelöst hat. Der Fahrer eines schwarzen VW Passat aus Sachsen-Anhalt beschwert sich, bevor er mit seinem Auto vom Gehweg verschwindet. Er hat gerade ein Verwarngeld über 55 Euro kassiert. Man kann nicht sagen, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamts Mitte und die neue Stadträtin Almut Neumann, die sie rund um die Jannowitzbrücke begleitet, freundlich empfangen werden. Anderthalb Wochen nach ihrem Amtsantritt bekommt die Grünen-Politikerin einen Eindruck davon, dass Berlins Straßenverkehr ein sensibler Bereich mit zahlreichen Empfindlichkeiten ist.

Almut Neumann, 37 Jahre alt, ist die neue Leiterin der Abteilung Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen im 380.000-Einwohner-Bezirk Mitte. Von der Wut der Falschparker lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. „Falschparken ist kein Kavaliersdelikt. Es kann sogar Leben kosten“, sagt die Stadträtin. Wenn Radfahrer einem Auto ausweichen müssen, das ihren Fahrstreifen blockiert, geraten sie in Gefahr.

„Auch Kinder haben ein Recht darauf, sich sicher bewegen zu können“

Die promovierte Juristin, bisher Richterin am Verwaltungsgericht Berlin, steht für eine neue Generation verkehrspolitischer Akteure. Dass die Mobilitätswende vorankommt, ist ihnen wichtiger, als dass Autofahrer zügig ans Ziel gelangen und genug Stellflächen finden. „Die Themen Verkehrswende und Verkehrssicherheit liegen mir am Herzen“, sagt sie.

Almut Neumann, in Heidelberg geboren und in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, besitzt einen Führerschein. Ihre Familie teilt sich mit anderen Familien ein Auto. Doch in Berlin nutzen die Friedrichshainer es so gut wie nie. „Ich bin passionierte Fahrradfahrerin und viel mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Meist macht es mir großen Spaß, doch allzu oft finde ich es einfach auch sehr gefährlich.“ Für Fußgänger sei es ebenfalls oft unsicher. „Mir ist die Verkehrssicherheit auch deshalb wichtig, weil ich Mutter von zwei Kindern bin. Auch Kinder haben ein Recht darauf, sich sicher im öffentlichen Raum bewegen zu können. Das ist derzeit in Berlin leider nicht immer und überall möglich.“

Mitglied im Team „Volksentscheid Berlin autofrei“

Neumann hat in Freiburg, Paris und London studiert. In Freiburg war sie studentische Hilfskraft bei Professor Andreas Voßkuhle, dem späteren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Mit ihrer Expertise war sie im Team „Volksentscheid Berlin autofrei“ aktiv, das die Innenstadt von einem großen Teil des privaten Autoverkehrs befreien will. „Doch meine Rolle als Stadträtin ist eine gänzlich andere“, betont sie.

Was sind ihre Pläne? Ein Beispiel: „Mein Ziel ist, dass an jeder Kreuzung die jeweils ersten Parkplätze umgestaltet werden. Dort soll Platz entstehen, um Fahrräder und Sharing-Fahrzeuge wie E-Scooter sicher abstellen zu können.“ Sie unterstütze den Plan des Bezirks Mitte, bis zu 25 Prozent der öffentlichen Parkplätze abzuschaffen. „Die Verkehrssicherheit wird erhöht, wenn man Parkplätze zum Beispiel in geschützte Radfahrstreifen umwandelt. Die dicht bebaute Innenstadt braucht außerdem mehr Räume, in denen sich Nachbarn begegnen und Kinder gefahrlos spielen können.“ Flächen sollen von Asphalt oder Pflaster befreit werden, um Berlin dem Klimawandel anzupassen, sagt sie. Es könne aber auch Platz für Carsharing-Stationen entstehen: „Ich kann nachvollziehen, dass man in bestimmten Situationen auf ein Auto zurückgreifen will und dass das unkompliziert möglich sein sollte.“

Berliner Zeitung/Peter Neumann Almut Neumann (r.) ist unter anderem für das Ordnungsamt Mitte zuständig. In der Brückenstraße unweit der Jannowitzbrücke erläutert ein Mitarbeiter der Behörde, wie ein Parkscheinautomat funktioniert.

Doch insgesamt sollte der Platz für Autos reduziert werden, so die Stadträtin. „In einem Bezirk wie Mitte, der so gut durch den Nahverkehr vernetzt ist, ist das meiste Alltagsleben ohne Auto gut möglich. Zwei Drittel aller Haushalte in unserem Bezirk haben gar kein Auto. Im Vergleich dazu nimmt das Auto auf den Straßen aber viel zu viel Platz ein. Das steht in keinem Verhältnis.“

Autobesitzer werden es als Affront auffassen, wenn Parkplätze verschwinden. „Klar, da stehen schwierige gesellschaftliche Aushandlungsprozesse bevor“, erwartet Almut Neumann. „Ich bin aber überzeugt, dass alle davon profitieren, wenn unsere Straßen sicherer und ruhiger werden. Andere Städte wie Paris, Barcelona und London machen vor, wie das aussehen kann.“ Wie in Wohnvierteln in Barcelona Durchgangsverkehr unterbunden wird, sei ein Vorbild auch für Mitte: „Kiezblocks sind ein sehr gutes Konzept, um Wohnviertel angenehmer, ruhiger und sicherer zu gestalten.“

Die Stadt aus der Perspektive von Fußgängern sehen

Was steht sonst noch auf ihrer Liste? „Ich fände es sinnvoll, die Abstellmöglichkeiten für E-Scooter auf fest definierte Bereiche zu beschränken“, sagt die neue Stadträtin. „Kopfsteinpflaster ist ein weiteres Thema, das wir angehen müssen.“ Damit Radfahrer nicht mehr auf die Gehwege ausweichen, sollten Pflasterfahrbahnen behutsam umgestaltet werden. Ein weiteres Ziel: „Meine Idealvorstellung wäre, mehrere kleinere Fußgängerbereiche über den gesamten Bezirk zu verteilen.“ Vorbild sei der Lausitzer Platz in Kreuzberg. Almut Neumann spricht sich dafür aus, den öffentlichen Raum aus der Perspektive der Fußgänger zu sehen. „In der Verkehrswendeszene haben viele erst einmal das Fahrrad im Blick. Das ist in der Tat ein hervorragendes Verkehrsmittel, aber eben nicht für alle. Zu Fuß ist dagegen wirklich jeder unterwegs.“

Doch zwei große Fragen stehen im Raum, so Neumann: „Wie gehen wir mit den begrenzten Ressourcen des Bezirksamts um, und wo setzen wir sie am wirkungsvollsten ein?“ Immer noch sind Stellen unbesetzt. „Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen können, weitere Leute für die Arbeit mit uns zu gewinnen, um gemeinsam die Verkehrswende in Mitte auf die Straße zu bringen.“