Neue M10 zur Turmstraße: Warum Fahrgäste oft lange warten müssen

Die M10 in Richtung Warschauer Straße kam wieder mal zu spät, und deshalb war sie ziemlich voll. Dann kehrte die sonnengelbe Straßenbahn auch noch außerplanmäßig vor dem Ziel um. Schon am Bersarinplatz in Friedrichshain war Schluss, die Fahrgäste mussten aussteigen und erneut in der nassen Kälte warten. Kein Wunder, dass die Stimmung eher mies war – und die Linie während der Schienenverkehrswochen des Fahrgastverbands IGEB angesprochen wurde. „Auf der M10 gibt es Brennpunkte, die uns Sorgen machen“, sagte Klaus Emmerich von der Berliner Verkehrsbetrieben (BVG).

Fahrgastsprechtag bei der BVG: Dieser jährlich wiederkehrende Termin lockt im Herbst Bus- und Bahnnutzer an, die sich geärgert haben oder etwas anderes auf dem Herzen haben, das sie gerne mal ansprechen würden. Diesmal waren rund 100 Menschen nach Lichtenberg gekommen. In der Kantine des Betriebshofs in der Siegfriedstraße war kein Stuhl mehr frei. Bei Brezeln und Selters folgte eine Frage auf die nächste.

„Warum gibt es keine Wartehäuschen an den Bushaltestellen in der Heidestraße?“, fragte zum Beispiel ein BVG-Nutzer. In den Neubauvierteln nördlich vom Hauptbahnhof in Mitte wohnten doch jetzt „eine Menge Leute“. Auch ein Fahrgast aus Neukölln sprach das Thema an. Konkret ging es ihm um einen Unterstand am S-Bahnhof Hermannstraße, der von Obdachlosen bewohnt werde, wie der Mann beklagte. „Das ist jetzt eine Trinkerhalle, die ist überflüssig. Kann man das Wartehäuschen nicht abbauen?“

Digitalisierung à la Berlin: An der Straßenbahn-Haltestelle U-Bahnhof Turmstraße, der neuen Endstation der M10, funktioniert das BVG-Auskunftssystem Daisy nicht. Gerd Engelsmann/Berliner Zeitung

Der IGEB-Vorsitzende Christfried Tschepe, der den Fahrgastsprechtag moderierte, hatte Mühe, die vielen Wortmeldungen zu überblicken. Das größte kommunale Nahverkehrssystem Deutschlands führt nun mal zu einem großen Fragebedarf. Diesmal ging es unter anderem um die Buslinie 240 in Lichtenberg, die wegen der Staus in der Frankfurter Allee immer wieder geteilt wird. Andere Besucher wünschten sich auf ihren Buslinien weitere Fahrten – was Emmerich angesichts der Personalknappheit skeptisch einschätzte. Dass das gedruckte Kundenmagazin BVG Plus Opfer des Trends zum Digitalen und deshalb eingestellt wird, stieß ebenfalls auf Kritik.

Acht Jahre bis zur Eröffnung – ein „schöner Erfolg“

Die BVG-Vertreter sprachen auch ihrerseits Themen an. Dazu gehörte die Straßenbahnlinie M10, die seit September weiter in den Westen Berlins führt. Die 2,2-Kilometer-Fortführung zum U-Bahnhof Turmstraße sei ein „Musterbeispiel“ dafür, dass die BVG solche Projekte stemmen könne, sagte Klaus Emmerich, der für das BVG-Angebot verantwortlich ist. Vom Planungsbeginn bis zur ersten Fahrt am 9. September 2023 seien sieben bis acht Jahre vergangen. Was manche Kritiker als lang empfinden würden, sei für die BVG ein „schöner Erfolg“, betonte der Bereichsleiter.

Wie berichtet, deuten erste Zählungen darauf hin, dass die Neubaustrecke nach Moabit stärker genutzt wird als erwartet. Klaus Emmerich bestätigte während der Veranstaltung in Lichtenberg, dass es sich abzeichnet, dass die Fahrgastzahlen die Erwartungen übertreffen. Über die Prognosen gibt die verkehrliche Begründung für die Neubaustrecke, die 2014 abgeschlossen wurde, Aufschluss.

Die entscheidenden Daten beziehen sich auf den Ostteil des „Planungskorridors“, der den Abschnitt zwischen der Kreuzung Alt-Moabit/Rathenower Straße und dem Hauptbahnhof umfasst. Ohne die Tram wäre für 2020 mit rund 10.950 Personenfahrten pro Werktag zu rechnen, hieß es. Wenn die M10 zur Turmstraße fährt, geht die Prognose dagegen von 16.100 Fahrgästen pro Werktag aus. Das Senatspapier schlüsselt diese Zahl auf: „Zirka 10.000 Fahrgäste nutzen die neue Straßenbahnlinie, weitere 6000 Personen die verbliebenen Busverbindungen (Linie 245).“ Auch östlich vom Hauptbahnhof würden die Fahrgastzahlen steigen – um 5100 pro Tag. Unter den damaligen Annahmen wurde errechnet, dass der Nutzen der M10-Verlängerung das 1,2-Fache der Kosten beträgt.

BVG-Manager: „Wir müssen an die Ampeln ran“

Doch so gut die Straßenbahnen auf der Neubaustrecke in den Westen Berlins schon so kurz nach der Eröffnung auch genutzt werden: Emmerich musste eingestehen, dass der Betrieb auf der M10 nicht immer rundläuft – wobei die besonders störenden „Brennpunkte“ nicht auf dem neuen Trassenabschnitt in Moabit, sondern zwischen Hauptbahnhof und Friedrichshain liegen würden, wie er während der Veranstaltung betonte.

„Wir müssen an die Ampeln ran“, folgerte der BVG-Mann. In der Invalidenstraße, der Eberswalder Straße und anderswo verlieren die Bahnen Zeit im Stau oder sie werden anderweitig aufgehalten. „Die Brennpunkte müssen beseitigt werden“, so Emmerich. Für die Ampeln sei allerdings die Senatsverwaltung und nicht die BVG zuständig, betonte er. Der Fahrgastverband IGEB kritisiert seit langem, dass die Behörden die Beschleunigung des Nahverkehrs als nachrangig behandeln.

Bei einem anderen Thema habe sich schon kurz nach der Eröffnung der Neubaustrecke ein Lerneffekt eingestellt, berichtete Emmerich. Zweigleisige Endstellen reichten für einen Fünf-Minuten-Takt nicht aus, es wäre mehr Kapazität an den Endstationen erforderlich. „Eigentlich brauchen wir dreigleisige Endstellen“, sagte er. Für künftige Streckenbauprojekte werde die BVG darauf dringen.

Fahrgastverveband IGEB fordert zusätzliche Weiche vor dem Hauptbahnhof

Um bei Störungen reagieren zu können, seien auch Kehren und andere Betriebsgleise sinnvoll, rief Emmerich in Erinnerung. Christian Linow von der IGEB pflichtete ihm bei: „Um auf Streckensperrungen und Verkehrsstaus kurzfristig reagieren zu können, muss am Hauptbahnhof ein Gleiswechsel eingebaut werden, damit Straßenbahnen operativ dort wenden und im Störungsfall zwischen dem U-Bahnhof Turmstraße und dem Hauptbahnhof pendeln können. Der Abschnitt ist viel zu wichtig und von zu vielen Fahrgästen nachgefragt, als dass man Ausfälle hinnehmen könnte.“ Als Bauweiche wäre das ohne langwierige Genehmigungsprozesse möglich, so Linow.

Der IGEB-Mann wies auf weitere Erfordernisse hin, damit der Betrieb auf der M10 stabiler läuft. „Allen voran braucht man am U-Bahnhof Eberswalder Straße einen besonderen Bahnkörper. Mit Sperrflächen muss die Tram dort ihre eigene Fahrspur bekommen. Auf der Bernauer Straße muss der Nahverkehr bevorrechtigt werden. Insbesondere an der Kreuzung Brunnenstraße muss es eine Vorrangschaltung für die Straßenbahn geben, ebenso an der Gartenstraße am Nordbahnhof, wo die Züge aktuell lange auf ihr Fahrsignal warten müssen.“ Mit Farbe sollte die M10 in der Invalidenstraße zwischen Caroline-Michaelis- und der Hessischen Straße sowie zwischen der Lehrter Straße und Alt-Moabit ihre eigenen Bereiche erhalten, forderte Christian Linow.

So lange der Senat diese Hausaufgaben nicht erledige, bringe es auch nichts, weitere Bahnen einzusetzen. „Die zusätzlichen Bahnen werden genauso im Stau anstehen“, so der Verbandssprecher. „Uns wurde schon berichtet, dass teilweise 40 Minuten lang gar kein Zug fuhr. Taktlöcher von 10 oder 20 Minuten beobachten auch wir regelmäßig.“ Am Freitagvormittag hingegen blieb es bei Verspätungen im einstelligen Minutenbereich.