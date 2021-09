Berlin - Seit 2015 ist in Berlin keine Straßenbahnstrecke mehr in Betrieb genommen worden. Doch jetzt kündigt sich im Südosten der Stadt die nächste Netzerweiterung an. Die Vorbereitungen zur Eröffnung der Neubautrasse zwischen Schöneweide und der Wissenschaftsstadt Adlershof sind in vollem Gange. „Am Donnerstag sollen die Abnahmefahrten beginnen“, sagte Markus Falkner von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Der Fahrgastbetrieb wird am 31. Oktober starten. Adlershof II – so wird der Lückenschluss zwischen dem Sterndamm und der Karl-Ziegler-Straße intern genannt.

Inzwischen wurden Details der Fahrten am Donnerstag bekannt. Nahverkehrsfans haben so die Möglichkeit, sich zum richtigen Zeitpunkt mit Kameras zu postieren. „Gegen 7.45 Uhr fährt das ‚Fliegende Auge‘ vom Hof Marzahn“, sagte ein Insider der Berliner Zeitung. Gemeint ist der Fahrleitungskontrollwagen der BVG, mit dessen Hilfe geprüft wird, ob die „Strippen“ über den Gleisen richtig verlegt worden sind. Das Fahrzeug mit der Nummer 4572 ist einer der letzten Wagen des tschechischen Herstellers Tatra, die sich im Bestand der BVG befinden. Gegen 8.30 Uhr soll sich das „Fliegende Auge“ am Sterndamm einfinden. Dann starten auf der Neubaustrecke auf dem Groß-Berliner Damm die Prüffahrten, die den jetzigen Plänen zufolge bis 14.20 Uhr dauern sollen.

Drei Linien sollen über die Neubaustrecke führen

Am Donnerstag wird auch noch ein zweites Fahrzeug auf der Trasse zu sehen sein, hieß es am Montag. Die Bahn das Typs Flexity soll den Betriebshof Marzahn um 8.25 Uhr verlassen und gegen 9.10 Uhr am Sterndamm bereitstehen. Anschließend sollen die Abnahmefahrten der Technischen Aufsichtsbehörde beginnen. Wann sie enden, hängt davon ab, wie die Berliner Landesbehörde entscheidet.

Gibt sie grünes Licht für die Inbetriebnahme, steht der Eröffnung am 31. Oktober nichts mehr entgegen. Auf der 2,7 Kilometer langen Neubaustrecke, an der sich fünf Haltestellen befinden, sollen je nach Streckenabschnitt bis zu drei Linien verkehren: die M17, 61 und 63. Die BVG rechnet damit, dass auf dem am stärksten genutzten Teilstück pro Tag mehr als 12.000 Fahrgäste unterwegs sein werden.

Volkmar Otto Eine von fünf Haltestellen trägt den Namen des Flugpioniers Gerhard Sedlmayr. Er stellte bei der Johannisthaler Herbstflugwoche 1912 mit sieben Stunden und 42 Minuten Gesamtflugzeit einen Rekord auf.

Die neue Straßenbahnstrecke trägt zur Attraktivität der Neubaugebiete in diesem Teil von Berlin bei. So bekommt die boomende Wissenschaftsstadt Adlershof Direktverbindungen unter anderem nach Karlshorst, Friedrichsfelde, Alt-Hohenschönhausen und Wartenberg. Allerdings befürchtet der Fahrgastverband IGEB Probleme am S-Bahnhof Adlershof, den ein Teil der Bahnen passieren wird. Dort kämen sich Straßenbahnen und Busse ins Gehege, hieß es.