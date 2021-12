Die Einschätzung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist unmissverständlich. „Die BVG sieht keine sinnvollen Anwendungsfälle für ein Seilbahnnetz in Berlin“, heißt es in einem Senatspapier, das der Berliner Zeitung vorliegt. Die bestehende Seilbahn im Bezirk Marzahn-Hellersdorf habe „kaum verkehrliche Bedeutung“. Zudem war sie bislang stark defizitär, wie offizielle Zahlen zeigen. Trotzdem will die neue rot-grün-rote Koalition prüfen lassen, wo weitere Trassen entstehen könnten. Politiker warten bereits mit konkreten Vorschlägen auf. Doch braucht Berlin wirklich weitere Seilbahnen?

Durch die Luft schweben, über Stau, Flüsse und andere Verkehrshindernisse hinweg: Bei SPD, Linken und Grünen gibt es einige Sympathien dafür, dass Seilbahnen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ergänzen. „In einer Potenzialstudie wird die Koalition bis 2023 prüfen, ob weitere Seilbahnen in Berlin eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV darstellen können“, heißt es im neuen Koalitionsvertrag. Und: „Die Seilbahn an den ‚Gärten der Welt‘ wird die Koalition in den ÖPNV integrieren.“

Das würde bedeuten, dass die bislang einzige Seilbahn Berlins abends länger verkehrt. Vor allem aber hieße es, dass sie künftig mit Umweltkarten und anderen Tickets, wie sie in der BVG gelten, genutzt werden dürfte – was den Fahrpreis stark senken würde. Bislang zahlen Erwachsene für eine Hin- und Rückfahrt 6,50 Euro.

Jährliche Kosten: mehr als 2,1 Millionen Euro

Die Integration in den Nahverkehr hätte allerdings zur Folge, dass der Zuschussbedarf deutlich steigen würde. Für dieses und das nächste Jahr beziffert die landeseigene Grün Berlin GmbH die jährlichen Aufwendungen für die anderthalb Kilometer lange Strecke im Osten der Stadt auf über 2,1 Millionen Euro. Davon erhält die Eigentümerin und Konzessionsinhaberin, die Firma Leitner Seilbahn Berlin GmbH, 1,2 Millionen Euro als jährliches Nutzungsentgelt. Außerdem erhält das Unternehmen, das dem weltweit operierenden Seilbahnhersteller Leitner aus Südtirol gehört, pro Jahr 717.000 Euro für Betriebs- und Nebenkosten. Für die Besetzung der Kassen, das Ticketing und die Pflege der Dachbegrünung plant die Grün Berlin jährlich 230.000 Euro ein. Der Vertrag läuft bis Ende 2022. Eine Verlängerung bis 2033 ist möglich.

Mit welchen Einnahmen aus dem Seilbahnbetrieb in Marzahn-Hellersdorf wird gerechnet? Für dieses Jahr erwartet das Landesunternehmen Erträge von 772.000 Euro, so der Senat weiter. Für das kommende Jahr werden 780.000 Euro veranschlagt. Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von rund einem Drittel.

BVG: Seilbahn hat „kaum verkehrliche Bedeutung“

Im ersten Jahr, als die Strecke mit der Internationalen Gartenausstellung 2017 eröffnet wurde, wurden rund drei Millionen Fahrten gezählt, so die Umweltverwaltung. 2018 wurde die Kabinenbahn für 650.000, im Jahr darauf für 690.000 Fahrten in Anspruch genommen. Dann musste der Betrieb wegen Corona eingeschränkt werden. 2020 schrumpfte die Nutzung auf 450.000 Fahrten, für dieses Jahr werden 420.000 Fahrten erwartet. Derzeit ruht der Verkehr wegen der jährlichen Wartungsarbeiten.

Angesichts dieser Zahlen kommt die BVG, die immer wieder als Betreiber ins Gespräch gebracht wird, in dem bereits erwähnten Senatspapier zu einem klaren Resümee. „Die BVG beurteilt die Kosten-Nutzen-Relation negativ, weil die Seilbahn kaum verkehrliche Bedeutung hat“, wird festgestellt. Das liege daran, dass die Strecke vor allem der Erschließung der umliegenden Grünanlagen dient. „Zudem sind auf fast gleicher Relation auch die Buslinien 191, 291 und 195 unterwegs, die gegenüber der Seilbahn den Vorteil haben, deutlich mehr als nur drei Haltestellen miteinander zu verbinden.“ Aus Sicht des Senats sollte geprüft werden, ob sich „alternative Verbesserungen“ anbieten. Das ist offenbar ein Hinweis darauf, dass mit dem Geld auch der Busverkehr in Marzahn-Hellersdorf weiträumig optimiert werden könnte.

Vom S-Bahnhof Grünau nach Wendenschloss

Politiker begrüßen es dagegen, dass die Seilbahn Teil des Nahverkehrs wird. „Endlich hat unser jahrelanges Bemühen Erfolg“, sagte Jan Lehmann, SPD-Abgeordneter für Kaulsdorf und Hellersdorf. Das werde den Autoverkehr zu den Gärten der Welt verringern. Sinnvoll wäre es, die Strecke zu verlängern, um sie besser ins U- und S-Bahnnetz einzubinden, so Lehmann. Die Seilbahn schaffe eine direkte Verbindung von der Marzahner Seite am Blumberger Damm zum U-Bahnhof Kienberg in Hellersdorf, sagte Kristian Ronneburg von der Linken. Der Verkehrspolitiker setzt sich für einen Masterplan Seilbahnen ein. Mögliche Trassen, die näher untersucht werden sollten, seien Wannsee–Kladow und S-Bahnhof Grünau–Wendenschloss.

Eine vier Kilometer lange Seilbahn über den Großen Wannsee und die Havel würde eine Lücke im Südwesten Berlins schließen. „Eine Seilbahn würde mit etwa 15 Minuten Fahrzeit und einem Ein-Minuten-Takt schneller und häufiger verkehren als derzeit die BVG-Fähre mit 20 Minuten Fahrzeit und 60-Minuten-Takt“, so Ronneburg. Noch wichtiger wäre die vorgeschlagene Verbindung im Südosten der Stadt, die über die Wassersportallee und die Dahme hinweg führen würde. Diese Seilbahn würde Bewohnern und Ausflüglern den einen Kilometer langen Fußweg zwischen dem Fähranleger und dem S-Bahnhof in Grünau ersparen.

Linken-Politiker: Diskussion braucht eine fundierte Grundlage

Andere Akteure haben weitere mögliche Seilbahntrassen vorgeschlagen – unter anderem zur Urban Tech Republic TXL auf dem früheren Flughafen Tegel, in den Blankenburger Süden oder vom S-Bahnhof Grünau zum Rübezahl am Müggelsee oder zur Bammelecke am Langen See.

„Bisher gibt es keine fundierte fachliche Grundlage für Diskussionen über sinnvolle Seilbahn-Verbindungen“, sagte Kristian Ronneburg. Das müsse Berlin nachholen.