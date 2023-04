Neue Tauflieder und ein Dackelwelpe: Wie die Kirche neue Anhänger finden will

Den ganzen Gottesdienst lang kuschelt sich Dackelbaby Bonni mucksmäuschenstill an Björn Borrmann. Nur ab und zu guckt der braune Hund neugierig zu den Menschen, die in den nächsten Reihen der Kirche am Neuköllner Herrfurthplatz sitzen. Aber ganz zum Schluss, da muss der Hund den Schoß wechseln.

Björn Borrmann, seines Zeichens Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai in Spandau, wird nach vorne gerufen: Der 44-Jährige hat eines der neuen, preisgekrönten Tauflieder geschrieben. Borrmann erhält einen Sonderpreis, weil er ein Lied für Kinder geschrieben hat. „Wasser macht nass“ heißt sein Refrain, „Taufe macht Spaß“ lautet eine andere Zeile darin.

Mehr als 180 Einsendungen aus dem gesamten Bundesgebiet erreichten die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), die den Wettbewerb Anfang Oktober ausgelobt hatte. „Wir waren überwältigt von der Vielzahl der Einsendungen und der Vielfalt an Liedern“, sagt Landessingwartin Almut Stümke in dem Gottesdienst am Sonntagabend, in dem die preisgekrönten Lieder uraufgeführt und ihre Schöpfer ausgezeichnet werden. Für Almut Stümke, die den Wettbewerb federführend betreut hat, hatte das Konsequenzen: „Ich hatte wochenlang Ohrwürmer“, berichtet die Landessingwartin.

Anlass für den besonderen Contest war die zu Beginn des Jahres 2023 gestartete Taufinitiative der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). Dass sich die EKD verstärkt um Neuzugänge bemüht, hat einen ernsten Hintergrund. Die christlichen Kirchen hierzulande leiden seit Jahren unter Mitgliederverlusten; vor allem die Zahl der Kirchenaustritte ist gestiegen: 360.000 katholische Christen kehrten im Jahr 2021 ihrer Kirche offiziell den Rücken, bei den Protestanten waren es im vergangenen Jahr etwa 380.000. Von den 3,85 Millionen Berlinerinnen und Berlinern gehörten Ende Dezember gerade mal noch 770.000 einer christlichen Kirche an.

Uraufführung der preisgekrönten neuen Tauflieder in der Neuköllner Genezareth-Kirche am Sonntagabend Susanne Rost/Berliner Zeitung

„Ich habe als Pfarrer viel mit unserer Kita zu tun“, erzählt der Preisträger Björn Borrmann, „aber mir fehlte ein eingängiges Lied zum Thema Taufe.“ Der Spandauer suchte ein Musikstück, das neben dem Inhalt auch Freude und Leichtigkeit vermittelte. Aber er fand keines. Das liegt vielleicht auch daran, dass im evangelischen Gesangbuch aus dem Jahr 2003 gerade mal 13 Lieder unter dem Stichwort „Taufe und Abendmahl“ gelistet sind. Also setzte sich Borrmann hin und schrieb einen Song, wie er ihn sich vorstellte. „Ich hab’ das noch nie gemacht“, erzählt der Mann, der seit zehn Jahren Pfarrer ist und seit 2016 in Spandau wirkt. Nach etwa zwei Stunden war er fertig mit dem Text und der Melodie.

Japanologie-Professor unter den Preisträgern

Neuer Text, neue Melodie – das war die eine Kategorie bei dem Liederwettbewerb, 150 Werke wurden hier eingereicht. Der mit 2000 Euro dotierte Hauptpreis ging an Birte Janzarik und Helmut Michael Brand aus Tuttlingen, ihr Lied heißt „Du bist bei mir alle Tage“. Bei der anderen Kategorie ging es um Lieder mit neuen Texten auf bekannte Melodien. Auch hier ging der Kinder-Sonderpreis an einen Spandauer, nämlich an den Japanologie-Professor Reinhard Zöllner. Für sein Lied „Heute will ich feiern“ hat er die Melodie des australischen Volksliedes „Waltzing Matilda“ verwendet.

A,Bick/EKBO Die Gewinner 1. Platz: Birte Janzarik und Helmut Michael Brand aus Tuttlingen mit „Du bist bei mir alle Tage“ (2000 Euro)



2. Platz: Matthias E. Gahr aus Münsterschwarzach mit „Neu in dir“ (1500 Euro)



3. Platz: Dirk Thomas aus Berlin (fünfter von links auf dem Foto) mit „Ich kenne dich von Anfang an“ (1000 Euro)



Sonderpreis Kinderlied: Björn Borrmann aus Berlin (fünfter von rechts) mit „Nass“ (500 Euro)



In der Kategorie Text konnten Umdichtungen auf bekannte Melodien eingereicht werden:



1. Platz: nicht vergeben



2. Platz: Ulrich Braun mit „Du bist von Gott geliebt“ (750 Euro)



3. Platz: Susanne Brandt mit „Nun hüpft das Leben“ (500 Euro)



Sonderpreis Kinderlied: Reinhard Zöllner mit „Ich lass mich taufen“ (250 Euro)

Noch ein dritter der insgesamt sieben Preisträger kommt aus Berlin: Dirk Thomas aus Hermsdorf. Der 54-Jährige ist als Gemeindepädagoge im brandenburgischen Hennigsdorf tätig. Anders als Borrmann hat Thomas Übung im Komponieren. Er schreibt seit seiner Jugend Songs, er nennt sich selbst „Liedermaler“.

In dem Heft zum Wettbewerb ist der Hermsdorfer gleich mit zwei Songs vertreten. Der eine fiel ihm ein, als er als Krankheitsvertretung in der Pankower Hoffnungsgemeinde am Piano saß und sich etwas Wartezeit vertrieb, erzählt er in einem Interview.

Der andere, für den er den dritten Preis erhielt, entstand kurz nach Weihnachten. Damals sei ihm ständig die Melodie des Chorals „Ich steh’ an deiner Krippe hier“ durch den Kopf gegangen. Da fiel ihm eine Melodie ein , die er vor Jahren komponiert hatte und die mit den gleichen Takten wie der Weihnachts-Evergreen begann. „Eigentlich wollte ich mal ein Musical daraus machen“, sagt der Gemeindepädagoge, der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammt und seit 2018 in Berlin lebt. „Jetzt ist es ein Tauflied geworden.“

Der Bischof, das Kirchenlied und die Dart-Meisterschaft

Mit den Walk-on-Songs, mit denen die Dartspieler bei ihren Meisterschaften begleitet werden, vergleicht der evangelische Bischof Christian Stäblein die zum Wettbewerb eingereichten Musikstücke. Sie machten Lust auf die Taufe, sagt er bei dem Gottesdienst in der Genezareth-Kirche in Neukölln.

Der zwölf Wochen alte Dackel Bonni hält auch die Trennung von seinem Herrchen während der Preisverleihung brav aus. „Er ist sehr kirchenerfahren“, sagt der Spandauer Pfarrer beim anschließenden Sektempfang. „Und heute vermutlich das einzige anwesende Wesen, das nicht getauft ist.“