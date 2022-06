Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) errichtet im Norden Spandaus 128 Wohnungen für Menschen mit Fluchterfahrung. Das teilte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft jetzt mit. Die Ein- bis Fünfzimmerwohnungen sollen nach Angaben der WBM in zwei Baukörpern entstehen, die an die vorhandene Wohnbebauung an der Schönwalder Straße anschließen.