Neuer Nachtzug Berlin–Paris startet: Das sind die Fahrzeiten und die Preise

Monatelang wurde spekuliert. Wird es klappen? Oder werden sich die Fahrgäste noch gedulden müssen? Jetzt steht fest: Es funktioniert, die neue Verbindung kommt zum nächsten großen Fahrplanwechsel. Vom 11. Dezember an kann man zunächst dreimal wöchentlich wieder im Nachtzug von Berlin nach Paris reisen. Ab Herbst 2024 soll die Nachtzugroute dann täglich befahren werden. Der neue Nightjet fährt über Strasbourg, und er wird auch eine Wagengruppe über Köln nach Brüssel mitführen. Das gaben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Dienstag während einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Mit der Paris-Route lebt eine traditionsreiche Verbindung wieder auf.

Der neue Zug führt Schlaf-, Liege- sowie Sitzwagen. Am Berliner Hauptbahnhof wird er Montag, Mittwoch und Freitag um 20.18 Uhr starten, hieß es am Dienstag. Unterwegs hält der Nightjet in Halle (Saale) und Erfurt. Der Gare de l’Est in Paris wird laut Fahrplan um 10.24 Uhr erreicht, Bruxelles Midi bereits um 9.56 Uhr. Dienstags, donnerstags und sonnabends geht es nach Deutschland zurück. Start in Paris ist um 19.12 Uhr, in Brüssel neun Minuten früher. In Berlin soll der Nightjet um 8.26 Uhr eintreffen, so die ÖBB.



Tickets für einen Platz im Sitzwagen gibt es ab 34,90 Euro, für eine Liege im Liegewagen ab 49,90 Euro. Die Preise für ein Bett im Schlafwagen beginnen bei 79,90 Euro. Ohne Mitreisende im eigenen Single-Schlafwagenabteil: ebenfalls möglich – ab 199,90 Euro.

Die ersten neuen Nachtzuggarnituren fahren nach Hamburg

Die deutsche und französische Hauptstadt wieder über Nacht auf der Schiene zu verbinden, war eine „logische Entscheidung“, sagte Sabine Stock, ÖBB-Vorstandsmitglied für den Personenverkehr, am Dienstag in Berlin. „Es sind wichtige Metropolen.“ Erwartet wird auch viel Verkehr in die andere Richtung, also nach Berlin, schätzte sie ein. Brüssel sei ebenfalls eine bedeutende Destination. Dass der private Nachtzug European Sleeper bereits Berlin mit Brüssel verbindet, sieht man bei der ÖBB nicht als Problem. Die Nachfrage reiche für zwei Verbindungen aus.

Nachdem die Deutsche Bahn (DB) den Betrieb von Schlaf- und Liegewagen aufgegeben hatte, fuhr Ende 2016 erstmals ein Nightjet der ÖBB in Berlin ab. Zu der Route über Basel nach Zürich ist inzwischen die Verbindung Berlin–Wien dazugekommen, die künftig über Prag geführt wird. Am Dienstag gab das Staatsunternehmen bekannt, dass es auf den Nightjet-Linien zwischen Hamburg und Wien sowie zwischen Hamburg und Innsbruck ab Dezember 2023 fabrikneue Siemens-Nachtzüge einsetzen wird.

Fahrgastzahlen im Nightjet sollen sich verdoppeln

Damit kommen die ersten Sieben-Wagen-Garnituren, von denen die ÖBB insgesamt 33 bestellt hat, erstmals auf zwei Deutschlandrouten in den Betrieb. Die Fahrzeuge sind für Tempo 230 zugelassen und sie bieten außer Schlaf-, Liege- sowie Sitzwagen eine neue Komfortklasse: Einzelkabinen, Mini-Cabins genannt, im Liegewagen. Derzeit besitzt die ÖBB 51 Schlaf- und Liegewagen, 66 Schlaf- und 99 Liegewagen kommen hinzu.

„Bis 2030 wollen wir die Fahrgastzahlen im Nightjet-Verkehr verdoppeln, von 1,5 Millionen auf drei Millionen pro Jahr“, kündigte ÖBB-Vorstandsmitglied Stock am Dienstag an. „Die Deutsche Bahn spielt eine wichtige Rolle, da viele Nightjet-Linien in Deutschland starten und enden. Die Verbindungen von Berlin nach Paris und Brüssel sowie der Einsatz des Nightjets der neuen Generation in Deutschland sind starke Zeichen, dass DB und ÖBB an das Projekt Nachtzug glauben und mehr Angebot zur Verfügung stellen werden.“ Die Nachfrage sei da, so Stock. „Wir haben Nachtzugrouten, bei denen die Tickets am Tag des Buchungsstarts ausgebucht sind.“

Konkurrenz für privaten Nachtzug European Sleeper

Der Trend zur klimafreundlichen Reise sei ungebrochen, sagte Stefanie Berk, Vorstand Marketing und Vertrieb von DB Fernverkehr, am Dienstag. Seit 2017 sei die Zahl der Fahrgäste zwischen Deutschland und Österreich um rund 40 Prozent gestiegen, berichtete sie. „Pro Jahr überqueren 21 Millionen Menschen die deutsche Grenze per Zug“, sagte Berk. Allerdings ist die Zahl der internationalen Fluggäste siebenmal höher. Deshalb müssen das Angebot und das Netz weiter ausgebaut werden.

Mit dem Nachtzug unterwegs: zwei Fahrgäste im European Sleeper von Berlin nach Amsterdam und Brüssel. Eva Plevier

Derzeit gibt es täglich 40 Zugfahrten zwischen Österreich und Deutschland, sagte Sabine Stock. Auch im Tagesverkehr wird es Verbesserungen geben – wovon Berlin ab Dezember 2023 ebenfalls profitieren werde. Mit dem Fahrplanwechsel kommt zwischen Berlin, Nürnberg und Wien eine ICE-Verbindung hinzu. Die Zahl der täglichen Züge steigt auf fünf. Zwischen Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart und Innsbruck wird es ebenfalls ein ICE-Zugpaar geben – täglich statt wie bisher nur am Wochenende.

Zwischen Berlin und Brüssel wird die Situation ab Dezember ähnlich sein wie die zwischen Berlin und Stockholm: Auf beiden Routen wagten private Unternehmen den Neuanfang – Snälltåget nach Schweden, European Sleeper seit Ende Mai nach Amsterdam und Brüssel. In beiden Fällen sorgten staatliche Betreiber für Konkurrenz. Zwischen Berlin und Schweden ist es die SJ, die als einzige Teilnehmerin eines Vergabeverfahrens Zuschüsse bekommt. Nach Brüssel ist es die ÖBB, die für die inländischen Abschnitte ihres Nachtzugnetzes Zahlungen von der öffentlichen Hand erhält.

Künftig auch am Tag von Berlin nach Paris – mit dem TGV Duplex

Mit dem neuen Nachtzug nach Frankreich kehrt eine traditionsreiche internationale Zugverbindung zurück. Schon im 19. Jahrhundert konnte man von Paris mit der Bahn nach Berlin reisen. 1896 nahm der luxuriöse Nordexpress den Betrieb auf, der weiter nach Ostpreußen rollte. Der Luxuszug, an dessen Einführung nicht weniger als 14 Eisenbahnverwaltungen beteiligt waren, schuf bis 1939 eine Verbindung, die es erlaubte, in 52 Stunden von der französischen Hauptstadt mit einem Umstieg nach Sankt Petersburg zu gelangen. Auch im Kalten Krieg gab es Langstreckenzüge dieser Art. So kam 1960 der Ost-West-Express erstmals ins Rollen. Der D 240/241 verband Moskau, Warschau, Berlin, Köln und Paris – bis diese Route 1997 eingestellt wurde.

In der einen oder anderen Form konnte sich die Direktverbindung zwischen Berlin und Paris lange halten – bis die Kosten, etwa für die Nutzung der Trassen, immer drückender wurden und die Konkurrenz durch den steuerbegünstigten Luftverkehr immer größer. Spürbar war in Frankreich auch der Anstieg der Traktionskosten, die dafür anfielen, die Wagen nach Paris zu ziehen. Bis heute gehen Branchenkenner davon aus, dass es nicht möglich ist, Züge mit Schlaf- und Liegewagen profitabel zu betreiben. Die Kosten sind weiterhin hoch, die Wagen sind im Tagesverkehr nicht einsetzbar.

Ende 2014 stellte die Deutsche Bahn (DB) die City Night Line CNL 451/455 „Perseus“ ersatzlos ein, zwei Jahre später zog sie sich vollständig aus dem Betrieb von Schlaf- und Liegewagen zurück. Zwar konnte man seit 2011 auch im EN 452/453 der Russischen Staatsbahn RŻD, der über 3177 Kilometer hinweg Moskau und Paris verband, ohne Umsteigen nach Frankreich reisen. Doch im März 2020, mit Beginn der Corona-Pandemie, endete auch dieses Angebot, das es zuletzt nur einmal in der Woche gab.

Wie berichtet, soll es vom großen Fahrplanwechsel im Dezember 2024 an zusätzlich eine durchgehende Tagesverbindung zwischen Berlin und Paris geben. Als Fahrzeug ist ein TGV Duplex im Gespräch, der aus Doppelstockwagen besteht – damit würde zum ersten Mal ein TGV nach Berlin fahren, was sicher viele Hobbyfotografen auf den Plan rufen wird. Reisende sind nicht immer begeistert: Wer groß ist und mehr wiegt als das Normalgewicht, empfindet den Sitzkomfort in der zweiten Wagenklasse nicht immer als ausreichend. Die Fahrzeit Berlin–Paris soll zwischen sieben und acht Stunden betragen.

Obwohl die Route über Strasbourg Zeit sparen würde, wird die Verbindung aller Voraussicht nach zumindest im ersten Jahr über Saarbrücken verlaufen. Oliver Luksic (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr, stammt aus dem Saarland. Der französische Verkehrsminister Clement Beaune geht aber davon aus, dass die neue Verbindung ab 2025 über Strasbourg führt.