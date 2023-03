Neuer Nachtzug startet in Berlin: Der holprige Start der Stockholm-Linie

Von Schweden nach Deutschland – und zurück. Im Februar 2023 feiern Martin Bill von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Mats Almgren vom Betreiber SJ und der schwedische Botschafter Per Thöresson den Euronight in Hamburg. Ab Sonnabend startet der Stockholm-Zug in Berlin.

Von Schweden nach Deutschland – und zurück. Im Februar 2023 feiern Martin Bill von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Mats Almgren vom Betreiber SJ und der schwedische Botschafter Per Thöresson den Euronight in Hamburg. Ab Sonnabend startet der Stockholm-Zug in Berlin. Daniel Bockwoldt/dpa

Nicht mehr lange, dann bekommt Berlin eine neue internationale Verbindung auf der Schiene. Die Schwedische Staatsbahn SJ verlängert den Laufweg des Nachtzugs Stockholm–Hamburg nach Berlin. Für diesen Sonnabend stehen die erste Ankunft und die erste Abfahrt auf dem Plan. Doch der neue Nachtzug aus dem Norden schleicht sich heimlich, still und leise in die Stadt. Eine Feier ist nicht geplant. Und bald nach der Premierenfahrt wird der Zug vorübergehend tagelang wieder eingestellt. Was ist da los?

Klimafreundlich über Nacht durch Europa: Eine Zuggattung, die manch einer verloren geglaubt hat, macht das auf immer mehr Verbindungen möglich – selbst wenn das oft nur durch staatliche Zuschüsse wirtschaftlich tragbar ist. Auch in Berlin starten Nachtzüge mit Schlaf- und Liegewagen. Direktverbindungen gibt es in den Südwesten Deutschlands, nach Basel und Zürich. Wien, Graz und Budapest sind ebenfalls im Schlaf erreichbar. Vom 25. Mai an verbindet der private European Sleeper Berlin dreimal wöchentlich mit Amsterdam und Brüssel. Ab Dezember 2023 soll auch der Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach Brüssel fahren, außerdem nach Paris.

Von Berlin nach Stockholm kann man während der Saison bereits mit dem Nachtzug reisen. Das private Unternehmen Snälltåget, Teil des französischen Transdev-Konzerns, bietet in diesem Jahr vom 30. März bis 4. November wieder Fahrten im Sitz- oder Liegewagen an. Unterwegs hält der Zug in Ørestad bei Kopenhagen und in Malmö, außerdem in weiteren schwedischen Städten.

Weil der Staat Schweden Geld beisteuert, wird es zwischen der deutschen, der dänischen und der schwedischen Hauptstadt jetzt ein zweites Zugangebot geben. Die Strecke des Euronights EN345 der Staatsbahn SJ, der heute bereits von Stockholm nach Hamburg verkehrt, wird nach Berlin verlängert. Der Fahrplan sieht vor, dass der erste Zug am 1. April um 9 Uhr im Berliner Hauptbahnhof ankommt. In der Gegenrichtung soll am selben Tag um 17.57 Uhr der EN346 erstmals von dort nach Stockholm fahren. Geplante Ankunft: 9.56 Uhr. Berlin bekommt eine neue direkte Verbindung nach Nord-Europa.

Im eigenen Abteil über Nacht von Berlin nach Schweden

Für die Premierenfahrt nach Deutschland sind Liegewagentickets nicht mehr verfügbar. In den Sitz- und Schlafwagen sind dagegen noch Plätze frei. Dagegen sind für die erste Tour von Berlin in den Norden bei www.sj.se in allen Kategorien noch Tickets buchbar. Im Sitzwagen kostet die Reise umgerechnet 45 Euro, ein Platz im Liegewagen ist ab 84,30 Euro zu haben. Ein Bett im Schlafwagen schlägt mit knapp 150 Euro zu Buche, ein eigenes Schlafwagenabteil ab 283 Euro. Je nach Nachfrage können die Preise in den kommenden Wochen anders aussehen. Frühes Buchen lohnt sich.

„Wir sind mit den Buchungen für diesen Sommer sehr zufrieden“, teilte Jonas Olsson von SJ der Berliner Zeitung auf Anfrage mit. Die Frage, ob es zum Start der neuen Berlin-Verbindung am Wochenende einen Festakt geben wird, beantwortete der Sprecher von Statens Järnvägar abschlägig. „Derzeit ist nichts geplant“, lautet seine Auskunft.

Fahrgastverband Pro Bahn fragt: Warum wird für den Zug nicht geworben?

Auch Peter Cornelius vom Fahrgastverband Pro Bahn hat nachgeforscht. „Fragen an die schwedische Botschaft wie auch bei der Marketingagentur, die den offiziellen Launch in Hamburg am 20. Februar organisiert hat, blieben ohne Antwort“, berichtete der Berliner. Er habe auch bislang keine Werbung für das neue internationale Zugangebot wahrgenommen. Wer den neuen Nachtzug im Internet buchen will, muss wissen, dass dies auf der SJ-Website möglich ist, aber nur auf Englisch und Schwedisch. Als weitere Herausforderung kommt hinzu, dass der Zug in Berlin meist in Gesundbrunnen, an manchen Tagen aber am Hauptbahnhof abfährt – was jeweils einzugeben ist.

Das private schwedische Unternehmen Snälltåget betreibt ebenfalls eine Nachtzugverbindung zwischen Berlin, Hamburg und Stockholm. Ein Blick in einen Liegewagen. Snälltåget

Cornelius ist nicht der einzige Kenner der Nachtzugszene, der sich wünscht, dass Tickets auch ohne Fahrgastabitur buchbar sind – so einfach wie im Luftverkehr. „Wenn sich Nachtzüge rechnen sollen, dann muss so viel Werbung dafür gemacht werden, dass sie nicht mehr zu buchen sind, weil alle Plätze belegt sind“, sagte er.

Immerhin: Tickets gibt es bald auch im Reisebüro in der Crellestraße, der Bahnagentur Schöneberg. „Wir sind ab 1. April Agentur der SJ“, bestätigte Mitinhaber Martin Kopetschke. „Der Vertrieb über die Deutsche Bahn ist aufgrund eines neuen, nicht besonders gut funktionierenden Buchungssystems der SJ manchmal möglich, manchmal aber auch nicht. Die Schnittstelle funktioniert nicht so richtig.“

Baustellen in Dänemark bremsen den Zugverkehr aus

Dass die schwedische Bahn beim Marketing derzeit noch zurückhaltend sei, habe einen nachvollziehbaren Grund. Wenige Tage nach der ersten Fahrt ab Berlin ruht der Verkehr vom 6. bis 10. April wieder. „Während der Osterfeiertage gibt es in Dänemark Baustellen, die zu einem völlig unattraktiven Fahrplan geführt hätten“, erklärte Kopetschke. Ein Blick in den Fahrplan zeigt, dass der neue Nachtzug an weiteren Tagen, etwa im April, Mai Juni und Juli 2023, ebenfalls nicht verkehrt. Ab Ende April 2023 soll das Marketing hochgefahren werden. Dann werde es vielleicht auch eine Veranstaltung geben, sagte er.

Als Partner der SJ wird das private Unternehmen RDC den neuen Nachtzug betreiben. Doch die Schwierigkeiten, auf die der internationale Bahnverkehr in Europa immer wieder stößt, kommen bereits jetzt zwischen Stockholm und Hamburg zum Tragen. „Planmäßig sollte mit zwei Schlafwagen, drei Liegewagen und einem Sitzwagen gefahren werden“, so der Bahnexperte aus Berlin. „Allerdings verkehrt derzeit statt des Sitzwagens ein zusätzlicher Liegewagen, und die Verfügbarkeit der Schlafwagen ist eher schlecht. Hintergrund ist hier, dass die dänische Bahnbehörde jeden einzelnen Wagen zur Zulassung selbst inspizieren möchte“ – vereinfacht formuliert.

Trotzdem: Die meisten Beobachter wünschen dem Zugbetreiber Erfolg auf der neuen Linie. Pro-Bahn-Bundesvize Lukas Iffländer geht davon aus, dass die Nachfrage ausreichend sein wird. „Das ist auf dieser Relation mindestens für das Sommerhalbjahr quasi ein Naturgesetz“, sagte er. „Generell ist mir ein Unternehmen, das ohne großen Pomp sein Angebot ausbaut, lieber, als welche, die über Jahre hinweg groß ankündigen und dann nicht oder massiv verspätet auf den Markt kommen.“ Der Nachtzug braucht keine groß angelegte Werbung - er braucht mehr Verbindungen und Züge, so Iffländer.