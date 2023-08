Wer sich Oderberg von Eberswalde her nähert, glaubt sich im Alpenvorland: Die beschauliche Straße führt durch Wälder, über Hügel und an Weiden mit Kühen vorbei. Dann gerät auf der rechten Seite die Alte Oder ins Blickfeld. Links geht es steil hoch, und da thront sie: die „Villa Oderblick“. Über 100 Jahre alt, majestätisch erbaut, mit steilen Treppen, schmiedeeisernem Tor und mächtigen Türeinfassungen aus massiven grauen Feldsteinen.

Von einem Wintergarten mit Jugendstil-Glasdach geht der Blick hinunter auf den Oderberger See. In die fast toskanisch anmutende Anlage sind heute Ferienwohnungen gebaut, die man über ein großes Internetportal für 180 Euro pro Tag mieten kann. Ist Oderberg ein verkannter Ferienort?

Bröckelnde Fassaden, rostige Gitter

Tatsächlich verirren sich selbst im Sommer hier nur wenige Reisende hin. Am Flussufer gab es mal ein Café mit Namen Hier und Jetzt. Selbst das hat mittlerweile zu. Wer an einem Werktag in das 2000 Einwohner große „Dorf“ kommt, steht nach 18 Uhr fast überall vor verschlossenen Türen. Es gibt eine Kneipe, das Kietz-Eck, eine Dönerbude, die Gaststätte Grüne Aue und das Café Seeblick. Ansonsten: eine Metzgerei und eine Apotheke. Der Laden für Haushaltswaren und die Bäckerei haben vergangenes Jahr ihre Türen dichtgemacht.

Wer die alte Hauptstraße des Ortes entlangspaziert, die Angermünder Straße, macht eine Zeitreise zurück ins Jahr 1990. Denn nach dem Mauerfall wird es hier nicht viel anders ausgesehen haben. Morbid. An vielen Häusern sind noch alte Ladenschilder angebracht, zum Teil aus Vorkriegszeiten. Doch Läden, deren Schriftzüge manchmal noch erkennbar sind, existieren schon lange nicht mehr. In manchen Ladenlokalen haben vor Jahren An- und Verkäufer ihr Glück versucht, doch auch die sind schon lange dicht. Gefühlt jedes zweite Haus steht hier leer. Vor dem Mauerfall war die Einwohnerzahl in Oderberg fast doppelt so hoch.

Jetzt könnte man Oderberg als Paradies für Lost-Places-Fans vermarkten, denn bröckelnde Fassaden, rostige Gitter und kaputte Fensterscheiben gibt es hier im Überfluss.



Darauf angesprochen, sagt die Bürgermeisterin von Oderberg, Martina Hähnel, lapidar: Die meisten Häuser sind in Privateigentum, und man könne die Besitzer ja nicht zwingen, sie zu renovieren. Selbst das erste Haus am Platz, das imposante Deutsche Haus, steht leer. Ein Bauschild davor verspricht eine Renovierung und einen Ausbau zu Apartment-Wohnungen. Doch anscheinend geht es schon seit Jahren nicht voran. „Die warten schon seit über einem Jahr auf die Baugenehmigung, aber sie bekommen sie nicht“, sagt Hähnel. Und fügt schnell hinzu, dass sie lieber über die positiven Seiten von Oderberg sprechen wolle. „Schlechte Presse haben wir schon genug!“ Lieber spricht sie von der steigenden Zahl von Radlern, die in Oderberg vorbeikommen – das Städtchen liegt am Oder-Neiße-Radweg.

Häuserretter in Aktion

Unerwähnt lässt Hähnel die „Häuserretter“, ein Architektenpaar, das sich der Erhaltung alter Häuser im Barnim verschrieben hat. Mats Ciupka und Kiri Westphal sind auch in Oderberg am Werk gewesen: Das zweitälteste Haus der Stadt, ein ehemaliges Fischerhaus, sollte abgerissen werden, nachdem es 20 Jahre lang leer stand. Die Häuserretter schafften es, den Abrissantrag für nichtig zu erklären, es soll jetzt instand gesetzt werden.

Im Zentrum des Ortes, an der rostigen Brücke über die Wriezener Alte Oder, liegt der Raddampfer „Riesa“, eingebuddelt in die Erde neben dem Ufer. Er ist Teil des Binnenschifffahrtsmuseums des Ortes. Erbaut im Jahr 1897, war er bis 1976 auf der Elbe in Betrieb. Sein Sonnendeck mit Blick über den Kanal wäre ein idealer Ort für ein Café. Doch dafür, so Hähnel, fehlen die Gäste. So bleibt der schmucke Dampfer Teil des Museums.

Wer die 4 Euro Eintritt zahlt, kann sogar hinunter in den Maschinenraum gehen. Dort ertönt dann wie von Geisterhand die ehemalige Geräuschkulisse der schweren Maschine. Entlang des Weges zum Museum stehen noch einige andere ausgediente Kähne, unter anderem die typischen Kaffen, wie die Lastkähne bezeichnet wurden, mit denen früher Ziegelsteine und Holz auf dem Kanal transportiert wurden.

An einigen Sonntagen im Sommer belebt sich der Museumspark, dann treten Jazzbands zum Frühschoppen auf. Ihr Podium ist – ganz stilecht – der abgesägte Bug eines alten Dampfers. Ein paar Schritte weiter gibt es einen Kanuverleih, der sogar Kanutouren bis zum Schiffshebewerk Niederfinow anbietet, rund acht Kilometer flussaufwärts gelegen. Mit dem Kanu die 35 Meter im Wasserbassin angehoben zu werden, ist nicht nur für Kanuten ein im wahrsten Sinne des Wortes erhebendes Gefühl.

Das Museum wurde schon zu DDR-Zeiten angelegt, Mitte der 1950er-Jahre. Damals war Oderberg noch ein Industrieort. 2015 hatte die ruhmvolle Industrie-Geschichte ihr Ende. In jenem Jahr wurde die MSO Oderberger Stahlbau geschlossen, die im Jahr 1927 als Reparaturwerft gegründet wurde. Zu DDR-Zeiten fungierte sie als VEB Schiffswerft Oderberg und hatte rund 400 Arbeiter. Das war jedoch nichts gegenüber dem 19. Jahrhundert: 1871 gab es in Oderberg sage und schreibe elf Sägewerke und 15 Schiffswerften und seit 1874 sogar eine eigene Zeitung!

Manches Bauwerk kündet von guten Tagen

Einige Bauwerke künden noch von den guten Tagen der Stadt Oderberg. Da wäre die Nikolaikirche, am Hang über der Stadt thronend, die aber leider wegen Renovierung verschlossen ist, und das Rathaus in der Stadtmitte, lange geschlossen. Es gibt aber auch Hoffnungsfunken.



Zum Beispiel die Künstlerin Johanna Martin, die 2016 ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus neben dem Rathaus kaufte und dort ihr Atelier einrichtete. „Ich war erstaunt, nur Negativ-Botschaften über die Stadt in den regionalen Zeitungen zu finden, wenn überhaupt etwas“, sagt sie. Sie fand heraus, dass die Oderberger für Brandenburger Verhältnisse sehr offene Leute seien, und dass sie ihre alten Bilder, Postkarten aus den 20er- bis 60er-Jahren, liebten. „Veränderung im Kopf“, so Martin, sei das Wichtigste, denn wenn nur Resignation herrsche, wenn auch aus berechtigter Wut und Verzweiflung, dann könne man nichts ändern. Martin: „Auch wenn es früher vielleicht besser gewesen ist, so leben wir doch heute und haben hier immer noch einen großen Schatz, den es sich lohnt, zu schätzen.“ Martin wird die Stadt allerdings in Kürze verlassen und nach Thüringen weiterziehen.

Catharina Amann (52) kam 2020 mit drei Freunden aus Berlin nach Oderberg. „Uns Künstlern wird das Leben in Berlin mit den steigenden Mieten immer schwerer gemacht, und hier in Oderberg fanden wir durch Zufall ein schönes Objekt, das aber stark renovierungsbedürftig war“, erzählt sie. Das Haus an der Angermünder Straße 57 aus dem Jahr 1740 ist nun ihr gemeinsamer Sitz, auch wenn die Beteiligten momentan immer noch zwischen Berlin und Oderberg hin- und herpendeln. Im Sommer öffnet dort ein Biergarten im lauschigen Hofgarten, vorne ist ein Geschäft. „Die Landbevölkerung hier hat Berührungsängste, was auch zu verstehen ist“, so Amann. Sie vergleicht die Entwicklung mit der des Prenzlauer Berges in den 90er-Jahren, wo auch viele angestammte Bewohner verdrängt wurden.

Neues Leben, weitab vom Schuss

Während Städte wie Angermünde und Eberswalde wegen ihrer guten Anbindung mit der Bahn sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt haben, liegt Oderberg ohne Bahnhof noch immer weitab vom Schuss, nahe der polnischen Grenze. Doch neben Amann gibt es weitere Berliner Exilanten, die alte Häuser gekauft haben und Oderberg neues Leben einhauchen.



Das Theater am Rand im nahen Oderaue hat sich im Juni mit dem Event „Rathausspiele“ des Ortes angenommen und zusammen mit der Agentur „limited blindness“ ein schräges Event auf die Beine gestellt. Unterstützung aus dem Rathaus fand sich dafür allerdings nicht. Es gab trotzdem Performances und in den alten Amtsstuben treten Künstler auf; etwa in einem Amt fürs Oderwesen, einem Amt für Spiel oder einem Amt der verlorenen Zeit. Zeit, sich Oderberg einmal genauer anzuschauen.