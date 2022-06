„Compte, i si us plau, més tensió corporal!“ Die Anweisungen, die durch die Turnhalle in der Kreuzberger Manteuffelstrasse schallen, sind auf Katalanisch. Weil die meisten Mitglieder der Castellers-Gruppe katalanischer Abstammung sind und manche noch nicht Deutsch sprechen, ist Katalanisch öfters die Übungssprache.

Castellers, vom katalanischen Wort „castells = Burgen“, sind Türme aus Menschen. Und es ist eine genuin katalanische Tradition. Genau wie die Sardana, der katalanische, etwas behäbige Volkstanz, das Correfoc, das wilde Fest der Feuerteufel und der feuerspeienden Drachen, oder die Calcotada, das katalanische Frühjahrsfest mit den schwarz gegrillten Calcots. Nicht zu vergessen der Holzscheit an Weihnachten, der Geschenke scheisst, Caga Tió genannt.

Image Images Turmbau-Festival: Colla Joves Xiquets de Valls in der spanischen Provinz Tarragona in einer Stierkampfarena.

Vor vier Jahren nun haben einige Katalanen in Berlin eine Gruppe der Castellers gegründet. „Jetzt können wir endlich wieder trainieren, in den letzten zwei Jahren war es sehr schwierig“, erzählt Chiara Bianchin. Bianchin arbeitet für eine große Automarke und suchte etwas für den Abend, um sich zu bewegen und unter Leute zu kommen. „Im Internet fand ich die Gruppe der Castellers, und da ich gerne klettere, habe ich mich angemeldet“, sagt Bianchin, die aus Italien stammt. Für sie hat sich die Sache sogar doppelt gelohnt: Ihren derzeitigen Freund fand sie auch noch bei den Castellers.

Tradition seit dem 18. Jahrhundert

Jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr trainieren die Berliner Turmbauer, und Bianchin findet auch die Mischung der Teilnehmer spannend. „Es kann jeder mitmachen, ob Kind oder Senior mit 60 Jahren.“ Entsprechend seinen Fähigkeiten findet jeder seinen Platz in der Menschenpyramide. Große, schwere Menschen meist unten, kleine, leichte Kinder oben. Die Berliner Castellers haben sogar eine eigene Vereinskleidung: eine weiße Hose und ein gelbes Hemd, ergänzt durch eine schwarze Bauchbinde. Die Bauchbinde schützt zum einen den Lendenbereich, zum anderen hilft sie beim Hoch- und Runterklettern. Hemd und Hose sind aus reißfester Baumwolle, um Schultern und Hals zu schützen.

Zur Vorsicht tragen alle immer noch einen Mundschutz beim Üben, da man sich beim Turmbauen sehr nahe kommt. Und die Kinder, weil sie nach ganz oben klettern, tragen einen Helm. „Natürlich passieren manchmal kleine Unfälle“, sagt Bianchin. Doch meistens rutschen dann die oberen nach unten und kommen mit den Füßen auf dem Boden an, der mit Matten ausgelegt ist. Sehr hohe Pyramiden bauen die Berliner sowieso noch nicht, dazu ist die Mitgliederzahl zu niedrig. Rund 50 Castellers umfasst der Verein, zu den Trainingszeiten kommen meist um die 20 Mitglieder. Eine Hilfe für das Training ist die Sprossenwand der Turnhalle, an der man sich beim Auf-die-Schultern-Klettern festhalten kann.

Castellers gibt es in Katalonien schon seit dem 18. Jahrhundert. Angefangen hat es in der Kleinstadt Valls in der Nähe von Barcelona. Es bildeten sich Gruppen, Colles genannt, die untereinander wetteiferten, wer den höchsten Turm bauen könnte. Die Wettbewerbe arteten dann oft in handfeste Raufereien aus, erzählt man sich. Klassischerweise besteht ein Turm immer aus drei Teilen: Die Basis ganz unten nennt sich Pinya und hat die Form eines breiten Rings. Sie stabilisiert den Turm und muss immer sicher stehen. Sie sollte auch möglichst breit sein, denn sie bildet das Sicherheitsnetz, sollte der Turm mal zusammenfallen.

Auf die Pinya werden bei sehr großen Türmen ein oder zwei ringförmige Etagen aufgebaut, die sich Folre und Manilles nennen. Dabei steht man immer auf den Schultern der unteren Person. Nun folgt der Stamm, Tronc genannt. Hier stehen zwei bis neun Personen pro Etage, die sich gegenseitig festhalten. Nach ganz oben klettern nur die Kinder, Pom de Dalt genannt, und sie haben meistens großen Spaß daran und sind megastolz, den Höhepunkt des Turms zu bilden und einen Arm in die Luft zu recken, als Symbol des gelungenen Turmbaus.

Mädchen an die Spitze

Der Aufbau eines Turms läuft immer nach den gleichen Regeln ab, die bei den Trainings hundertfach geübt werden. Faszinierend: Wenn ein Turm, ein Castell, errichtet wird, verschmelzen die Turmbauer für einige Momente zu einer lebendigen Einheit. Dies zieht Zuschauer dann jedes Mal in den Bann.

In Katalonien ist es Brauch, den Aufbau des Turms musikalisch zu begleiten, und zwar mit der Gralla, einem katalanischen Doppelrohrblasinstrument, und Trommeln. Der Rhythmus nennt sich Toc de Castells, das Lied der Castells. Wenn der Turm vollendet ist, muss er wieder abgebaut werden, und auch dies läuft nach festgelegten Regeln ab. Wer einmal selbst zugesehen hat, wie diese wundersame Technik funktioniert, den wird es nicht wundern, dass die Tradition der Castellers 2010 ins Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Ganz ungefährlich ist der Turmbau nicht: In der Geschichte der Castellers gibt es drei Todesfälle durch Abstürze, der letzte geschah im Jahr 2006 in Mataró, wo ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Sturz tödlich verunglückte.

Vor Corona hatten die Berliner Castellers schon viele Auftritte, unter anderem am katalanischen Festtag Sant Jordi, bei Spielen von Alba Berlin, auf dem Karneval der Kulturen, auf dem Kürbisfest in Schöneberg und bei verschiedenen Sportfesten.

Pau Henrik Mätze Pous (12) ist einer der jüngsten Berliner Castellers. „Ich bin oft bei meinen Verwandten in Mataró in Katalonien, und dort habe ich die Castellers gesehen. Die haben mich sehr fasziniert.“ Meist ist Pau an der Spitze, es gibt aber noch Mädchen, die kleiner sind als er.

Mercè Ardiaca (38) ist eine Berliner Casteller der ersten Stunde. „Am Anfang haben wir noch im Park geprobt, aber jetzt haben wir zum Glück eine Halle, wo wir auch im Winter trainieren können“, sagt sie. Für Ardiaca sind die Castellers die ultimative integrative Sportart. „Es können alle mitmachen. Jedes Alter, jede Körpergröße, ob mit oder ohne Behinderung. Jeder findet seinen Platz“, schwärmt sie. In der Tat sind Sportarten, wo Eltern mit ihren Kindern und Großeltern mitmachen und alle begeistert sind, eher selten. Und Castellers sind international: Man tauscht sich aus mit Gruppen in Andorra, in Kopenhagen, Melbourne, Paris, London und anderswo. „Ich als Linguistin habe viel Spaß daran, die ganze terminologische Welt der Castellers aus dem Katalanischen ins Deutsche zu übertragen.“ Sie grinst und meint selbstironisch, sie sei eben ein Nerd.

Die Castellers de Berlin proben jeden Freitag von 18–20 Uhr in der Turnhalle an der Manteuffelstrasse 79 in Kreuzberg. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.

www.castellers.berlin