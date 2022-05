David Paul hat seinen Kampf gegen Thälmann noch nicht aufgeben. Am Mittwoch will er den Antrag stellen, das Denkmal für den Kommunisten abreißen zu lassen. Paul sitzt für die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow. Ernst Thälmann steht im gleichnamigen Park im Bezirk. Sein riesiger Kopf, seine Faust, eine Fahne, 50 Tonnen Bronze auf einem Sockel aus Marmor, die Paul stören, seit er sich erinnern kann. Er kam kurz vor dem Mauerfall in Pankow zur Welt.

Schon im März wollte er in der BVV die Demontage von Thälmann fordern, doch dann diskutierten die Verordneten lange über die Ukraine-Flüchtlinge im Bezirk. Der Antrag musste verschoben werden. Jetzt steht er weit oben auf der Tagesordnung, unter dem Titel: „Keine Ehrung für Demokratiefeinde – Ernst-Thälmann-Denkmal abbauen!“. Die Fraktion der CDU unterstützt den Vorstoß.

Immer wieder Streit um Thälmann

Es ist nicht der erste Versuch, den Thälmann-Kopf loszuwerden. Das Denkmal wurde 1986, kurz vor Ende der DDR, eingeweiht. 1993, kurz nach Ende der DDR, war sein Abriss beschlossen, scheiterte aber an zu hohen Kosten. Seit 2014 steht das Monument unter Denkmalschutz. Zuletzt rang eine Kommission, beauftragt vom Bezirk, um eine „kritisch-historische Einordnung“, Ergebnis sollte eine Infotafel werden.

Doch die Kommission zerstritt sich fast über die Frage, wie die „Wirkungsgeschichte“ von Ernst Thälmann in der DDR zu bewerten sei. War Thälmann vor 1989 auch ein Volksheld? Am Ende einigte man sich doch auf einen Text, im Sommer soll die Tafel aufgestellt werden.

Was waren die strittigen Punkte? Warum entzündet sich an Thälmann immer wieder Streit? Darum wird es am heutigen Montagabend in einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung gehen. Annette Leo, Publizistin und Historikerin, und Jens Schöne, Stellvertretender Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land Berlin, berichten von ihren Kontroversen in der Kommission. René Börrnert von der Fachhochschule des Mittelstands in Rostock, der zum Thälmann-Bild in der DDR geforscht hat, und Tim Florian Horn, Direktor des Zeiss-Großplanetariums im Thälmann-Park, ergänzen das Podium.

Podiumsdiskussion: Montag, 2. Mai 2022, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), Kinosaal des Zeiss-Großplanetariums, Prenzlauer Allee 80. Das Museum Pankow und das Aktive Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. veranstalten den Abend. Der Eintritt ist frei.

Transparenzhinweis: Die Autorin, Wiebke Hollersen, moderiert die Veranstaltung.