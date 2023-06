Mediziner Dr. Frank Godemann bietet Privatversicherten und Selbstzahlern in seiner Klinik Pacelliallee in Dahlem ein Konzept an, das Hilfe flexibler macht. Ein Besuch.

Jutta Schubert (Name geändert) nimmt einen der Kaubonbons aus der Schale. Sie packt ihn vorsichtig aus. Bevor sie sich den Bonbon in den Mund steckt und auf den Geschmack konzentriert, tastet sie mit den Fingern langsam seine Form ab. Sinn und Zweck dieser Übung, ist Achtsamkeit zu lernen. Die leitende Angestellte aus Wilmersdorf leidet unter einer Depression und ist teilstationär in der Abendklinik Berlin in Dahlem. Das psychotherapeutische Konzept ist bislang einmalig in Berlin. Zum Unterschied einer Tagesklinik, erhalten die Patientinnen und Patienten erst ab nachmittags Therapien.