Neuer Vorschlag: Auch an das frühere DDR-Außenministerium soll erinnert werden 

Es ist kalt an diesem Sonntagvormittag, dem dritten Advent. Minus zwei Grad. Am Schinkelplatz in Mitte ziehen Berlin-Besucher in dicken Jacken mit Rollkoffern vorbei in Richtung Unter den Linden. Auf der einen Seite ragt das neue Berliner Schloss mit der gelblich schimmernden Barockfassade empor. Auf der anderen Seite, direkt am Schinkelplatz, stehen vor der Friedrichswerderschen Kirche fünfgeschossige Neubauten mit heller Fassade, die in moderner Architektur entstanden sind. Kleine Tische und Stühle stehen auf den Balkonen.