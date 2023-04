Neueröffnung in Mitte: „Troya“ von Jung von Matt will zur Szenebar werden

Jung von Matt, Friedrich Liechtenstein und Anna Müller wollen ins Nachtleben von Mitte: Am Freitag feiert die Troya-Bar ihre Eröffnung.

Es ist wohl das auffälligste Haus in der Brunnenstraße. Über die graue Fassade steht in weißen Großbuchstaben geschrieben: „Dieses Haus stand früher in einem anderen Land.“ Jean-Remy von Matt, Mitbegründer der Hamburger Werbeagentur „Jung von Matt“, hat den Gebäudekomplex 2008 gekauft und lebt sich seither daran gestalterisch aus.

Die Mischung soll's machen

Am Freitag, 14.4. steht das Erdgeschoss im Fokus: Dort feiert dann die Troya-Bar ihre Eröffnung, benannt nach dem Jung von Matt'schem Logo, einer Silhouette des trojanischen Pferds. Zum Gründertrio gehören neben Jonas Bailly von Jung von Matt der Musiker Friedrich Liechtenstein, mit dem die Werbeagentur auch schon 2014 für den Edeka-Werbespot „Supergeil“ zusammenarbeitete. Die Dritte im Bunde ist Anna Müller, Tochter des DDR-Dramatikers Heiner Müller.

Die Troya Bar soll ein neuer Hotspot für das Nachtleben in Berlin Mitte werden. „Wobei ich natürlich weiß, dass man das nicht planen kann, sowas passiert organisch“, sagt Anna Müller, „aber es wäre unser Wunsch“. Besonders gespannt sei sie auf die Mischung an Leute, die womöglich das Publikum ausmachen . „Wir Gründer kommen alle aus verschiedenen Branchen, und ziehen somit auch verschiedene Klientel an“, so Müller weiter.

Will man zur sich in Mitte zur Szene-Bar etablieren, dürfen elektronische Musik nicht fehlen: „Am Wochenende soll bei uns soll auch getanzt werden“, so Müller, „zu Italo Disco und Techno“.

Die Troya Bar öffnet in der Brunnenstraße 10 10119 Berlin am 14. April um 18 Uhr für geladene Gäste. Von da an ist sie mittwochs bis freitags ab 18 Uhr und samstags ab 21 Uhr geöffnet.