Berlin - Ein beliebtes Angebot der Deutschen Bahn (DB) ist bald Vergangenheit. Mitte Juni nimmt das Bundesunternehmen das Ostsee-Ticket wie berichtet aus dem Programm. Doch nun ist absehbar, dass es zumindest zum Teil Ersatz gibt. Das Stadt-Land-Meer-Ticket, das es bereits gibt, wird erweitert. „DB Regio startet im Sommer 2021 mit dem neuen Stadt-Land-Meer-Ticket Plus ein weiteres Angebot für Ostsee-Ausflüge mit der klimafreundlichen Bahn“, teilte ein Bahnsprecher am Mittwoch mit.

Das Ticket gilt für Fahrten mit Regionalzügen zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings wird es momentan ausschließlich auf den Strecken, die direkt nach Wismar, Rostock und Stralsund führen, anerkannt. Dort endet der Gültigkeitsbereich derzeit noch. Rügen und Usedom gehören nicht dazu.

Mit dem Intercity nach Warnemünde, mit dem ICE nach Binz

Das neue Stadt-Land-Meer-Ticket Plus, das es vom 13. Juni an geben wird, wird dagegen deutlich mehr Reisemöglichkeiten bieten. Zum einen gelte es nicht nur ab Berlin, sondern auch ab Nauen, Oranienburg, Eberswalde und Angermünde im Land Brandenburg, so die Bahn. Zum anderen wird der Geltungsbereich ausgedehnt. Auf sechs Regionalbahnlinien und einer weiteren Regionalexpresslinie können auch Zielorte auf Rügen und Usedom angesteuert werden. Dazu zählen Sassnitz und das Ostseebad Binz sowie Peenemünde, Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf, Ahlbeck und Świnoujście (Swinemünde) Centrum. Weitere Ostseeziele sind Graal-Müritz und Barth.

Auf den einbezogenen Strecken gilt die Fahrkarte flexibel ohne Zugbindung im Regionalverkehr der DB, der Ostdeutschen sowie der Niederbarnimer Eisenbahn. Nach Wismar, Rostock und auf den beiden Regionalexpresslinien nach Stralsund verkehren zweistündlich Regionalzüge. Nach Rügen und Usedom gibt es stündlich Anschlusszüge. Vom 18. Juni an verkehrt ein weiteres Zugpaar zwischen Berlin und Stralsund. Die Abfahrt in Berlin erfolgt am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr und sonnabends sowie sonntags gegen 8 Uhr. Die Rückfahrt ab Stralsund ist abends gegen 19.15 Uhr geplant. Der Zug hat 340 Sitz-, aber nur acht Fahrradstellplätze. Radtouristen sollten andere Züge nutzen.

Die Erweiterungen des Stadt-Land-Meer-Tickets führen allerdings dazu, dass es teurer wird. Bisher kostet eine einfache Fahrt in der zweiten Klasse 24,50 Euro und eine Hin- und Rückfahrt 38,50 Euro – jeweils pro Person. Dagegen sind für das neue Stadt-Land-Meer-Ticket Plus 29 beziehungsweise 47,50 Euro zu zahlen. Weiterhin gilt die Fahrkarte zwei Tage pro Richtung. So sind Zwischenstopps jederzeit möglich. Das Ticket kann mit beliebig vielen eigenen Kindern oder eigenen Enkeln bis einschließlich 14 Jahren genutzt werden, für sie muss nicht zusätzlich gezahlt werden. Wer ein Fahrrad oder einen größeren Hund mit auf die Reise nehmen möchte, kann dies mit einem Zusatzticket tun.

Das Ostsee-Ticket, dessen Verkauf nun bald eingestellt wird, kostet am Automaten oder im Internet 44 Euro. Für Mitfahrer oder allein reisende Kinder werden jeweils 35 Euro fällig. Das Ticket gilt 15 Tage – nicht nur in Regional-, auch in Fernzügen. So wird es auch in den Intercity-Zügen, die Berlin mit Rostock, Warnemünde verbinden, anerkannt. Im ICE und Intercity nach Stralsund und Rügen kann es ebenfalls genutzt werden.

imago Auch die Ostseeinsel Usedom ist mit der Bahn erreichbar: ein Zug der Usedomer Bäderbahn im Bahnhof Seebad Heringdorf. Die Züge verkehren im Halbstundentakt und erschließen viele touristische Ziele.

Anders als andere Sonderangebote gilt das Ostsee-Ticket ohne Zugbindung, die Fahrgäste können ihren Zug flexibel wählen, ohne sich vorher festlegen zu müssen. Deshalb macht man bei der Bahn keinen Hehl daraus, dass das Ticket nicht mehr ins Konzept passt. Außerdem habe es „Überbesetzungen“ gegeben, hieß es – zu volle Züge. Am Wochenende, wenn Sparpreis-Kontingente sehr begrenzt sind, nutzen viele Fahrgäste das Ostsee-Ticket. Das Angebot gibt es seit 1999. Zunächst kostete eine Hin- und Rückfahrt von Berlin an die Ostsee umgerechnet rund 23 Euro.

Es gibt auch weiterhin Sonderangebote für den Fernverkehr ans Meer, der ab dem 3. Juli an Wochenenden um einen Intercity zwischen Dresden, Berlin und Binz ergänzt wird. Der Bahnsprecher: „Wir empfehlen den Super-Sparpreis ab 17,90 Euro pro Strecke“ – soweit verfügbar.