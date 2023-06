Simone Ahrens schaut in den Spiegel und lächelt. So gefällt sie sich. Die 58-jährige Lehrerin aus einer kleinen Gemeinde in Brandenburg hat nach einer Krebserkrankung ihre rechte Brust verloren und einen langen Leidensweg hinter sich. Nach acht Jahren ist ihr Busen jetzt endlich wieder hergestellt. Gerade ist ihre neue Brustwarze in der passenden Farbe tätowiert worden. Es ist der letzte wichtige Schritt einer Brust-Rekonstruktion.