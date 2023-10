Das Riesenaquarium Aquadom in Berlin ist sehr wahrscheinlich deshalb geplatzt, weil eine Klebenaht versagt hat oder es zu Fehlern bei der Sanierung des Wasserbeckens kam. Laut Ingenieur Christian Bonten gibt es drei Schadenshypothesen für das Unglück Ende 2022, allerdings „keine eindeutigen Belege“ für eine von ihnen. Das sagt er am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung seines Gutachtens. Kunststoffexperten halten das Bersten für ein „völlig unerwartetes“ Ereignis.



Warum genau das 16 Meter hohe Aquarium vergangenen Dezember in einer Hotellobby in der Berliner Innenstadt platzen konnte, könne daher nicht endgültig geklärt werden. Die Arbeit am Untersuchungsabschlussbericht zur Havarie hat neun Monate gedauert. Es ist der erste Bericht von mehreren, die noch folgen werden.

Am 16. Dezember 2022 um 5.43 Uhr platzte unerwartet das riesige Aquarium in der Lobby des beliebten Fünf-Sterne-Hotels in Mitte. Genau 1316 tropische Fische starben dabei, weitere 660 Fische konnten gerettet werden und wurden in den Berliner Zoo gebracht. Außerdem waren 18 Geschäfte und das DDR-Museum in der Umgebung des Hotels betroffen. Der Lobbybereich des Hotels ist seitdem geschlossen.



Bei der Präsentation am Mittwoch präsentierte Christian Bonten zunächst eine Vielzahl von Hypothesen zur Unfallursache. Nach einer Analyse blieben noch drei Schadenshypothesen übrig: Zum Ersten das Versagen einer Klebenaht, also der Stellen, an denen die einzelnen Teile des Aquariums während des Baus zusammengesetzt wurden. Ein zweiter möglicher Grund des Unfalls ist eine Beschädigung des Sockels des Aquariums bei einer Sanierung.

Christian Bonten, Leiter des Instituts für Kunststofftechnik der Universität Stuttgart, spricht während einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Gutachtens zur Ursachenforschung des zerstörten Aquadoms. Christoph Gollnow/dpa

Die dritte Schadensursache könnte ebenfalls mit dieser Sanierung zu tun haben. Damals wurde das Becken vollständig geleert und wohl zu spät befüllt. Bonten wörtlich: „Die Wand wurde im Übermaß ausgetrocknet.“ Auch das könne Spannungen im Acrylglas verursachen, die Risse begünstigen.



Im Bericht erläutert Prof. Bonten, wie der Außenzylinder des Aquadoms aus zwölf Segmenten bestanden habe, das Glas im unteren Teil des Zylinders sei deshalb dicker gewesen als das im oberen. „Oben gab es einen Einstieg für Taucher“, sagt er, „dort sei es besonders wahrscheinlich, dass ein Riss entsteht.“ Sollte jemals wieder solch ein Bau geplant werden, ergänzt er, müssen Architekten darauf achten, derartige Risse zu vermeiden.

Bonten leitet seit 2010 das Institut für Kunststofftechnik (IKT) der Universität Stuttgart und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der Kunststofftechnik. Er wurde bei der Aquadom-Untersuchung auch von Material- und Bauteilprüfer Robert Kichner und Stephan Heinrich unterstützt.



Der Zylinder wurde teilweise in den Vereinigten Staaten und teilweise an der Baustelle zusammengeklebt. Trotz früherer Anschuldigungen, dass es sich um eine Materialermüdung gehandelt habe oder dass das Glas nicht ausreichend fest hergestellt wurde, zeigten die Trümmerteile aus Acrylglas selbst keinerlei Schwachstellen. Deshalb die Vermutung der Experten, dass Risse die Ursache sind.

Aquadom Berlin, Untersuchungen der Bruchstücke am Schadensort Foto Pressebild Union Investment

Der Gebäudeeigentümer Union Investment ließ den Dom fast täglich reinigen und regelmäßig auf seine Sicherheit durch die spezialisierte Betreibergesellschaft überprüfen. Gemeinsam mit einem weiteren Ingenieur hatte der Kunststoffexperte die mehr als 700 Bruchstücke in einer Lagerhalle akribisch gesammelt und sie kategorisiert. Die eigentliche Untersuchung im Labor fand in Stuttgart statt. Dort wurde deren Festigkeit und Beanspruchung untersucht, um die einzelnen Schadenhypothesen zu testen.

Eine mutwillige Beschädigung des Wasserbeckens wurde bereits im August dieses Jahres ausgeschlossen. Die Versicherung komme für den Schaden auf, sagte der Sprecher des Gebäudeeigentümers, Fabian Hellbusch. Der Gebäudeschaden liege mindestens in einem hohen zweistelligen Millionenbereich. „Wir bemühen uns, alle betroffenen Geschäfte so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bringen, und stehen im täglichen Austausch mit unseren Mietpartnern, um weiter gemeinsam gute Lösungen zu finden.“ Er sagte auch, dass die finanzielle Regulierung der Schäden bereits begonnen habe und reibungslos verlaufe.



Ein Wiederaufbau des Aquadoms ist derzeit komplett ausgeschlossen. Ende August wurde der Wiederaufbau des Aquariums in der Hotellobby trotz der Beliebtheit bei den Gästen abgesagt. Union Investment erarbeitet ein Konzept für die Neugestaltung des Mittelpunkts der Hotellobby, das vielleicht den acht Meter hohen Stahlbetonsockel des ehemaligen Aquadoms beibehält. Nur Fische werden dort nicht mehr zu sehen sein.