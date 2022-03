Berlin - Es ist ein wichtiges Datum für Berlin und Brandenburg. Noch dazu eines, dass man sich gut merken kann: der 8.8. Am 8. August 1924 hat erstmals eine elektrische S-Bahn Fahrgäste befördert, und der Aufstieg dieses stadtprägenden Verkehrsmittels begann. Jetzt könnte das Datum erneut eine Rolle spielen. Denn genau hundert Jahre später soll in Lichtenberg ein Museum eröffnen, das an die bunte, aufregende, manchmal traurige Geschichte der Berliner S-Bahn erinnert. „Das ist der Plan. So haben wir es ins Auge gefasst“, sagt Udo Dittfurth. Er ist Leiter des S-Bahn-Museums, das an seinem bisherigen Standort in Potsdam vor mehr als fünf Jahren schließen musste.

Der alte Streichhölzerautomat konnte nicht bleiben. Auch der urtümliche Drucker, der mit Getöse Pappfahrkarten ausspuckt, musste umziehen. Die Stationsschilder aus der Zeit, als der S-Bahnhof Hackescher Markt noch Marx-Engels-Platz hieß, brauchten ebenfalls ein neues Domizil. Die Schatzkammer der Berliner Stadt- und Verkehrsgeschichte, die von Mitgliedern des Fahrgastverbands IGEB und anderen Privatleuten zusammengetragen worden war, hatte keinen Ort mehr.

Attraktionen wie an einer Perlenkette aufgereiht

Nach 20 Jahren kam für das S-Bahn-Museum, das an jedem Öffnungstag mindestens dreistellige Besucherzahlen verbuchen konnte, 2016 das Ende. DB Energie, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn (DB), hatte den Vertrag für das Klinkergebäude von 1928 am Potsdamer S-Bahnhof Griebnitzsee gekündigt. Für das dortige S-Bahn-Umspannwerk gab es neue Anforderungen, die einen Weiterbetrieb des Museums im selben Haus nicht zuließen. Die rund 500 Quadratmeter standen nicht mehr zur Verfügung. Seitdem ist das S-Bahn-Museum ein schlafendes Museum.

S-Bahn-Museum Als die S-Bahn noch West-Berlin mit dem Osten der Stadt und dem Umland verband: Ein Schild warnt davor, mit der S-Bahn die Grenze zu überschreiten. Als die Mauer 1961 gebaut wurde, war es dann obsolet.

Die Sammlung wurde vor zweieinhalb Jahren an einen Ort gebracht, den Udo Dittfurth nicht nennen möchte. „Dank der DB konnten wir alles einlagern und mussten bis dato auch nichts abgeben“, sagte der Stadtplaner, der sich wie alle seine Mitstreiter ehrenamtlich engagiert. Bisher bekam das S-Bahn-Museum, aus wissenschaftlicher Sicht ein Amateurmuseum, kein Geld vom Staat.

Gemeinsam mit der DB, deren Engagement die Museumsleute ausdrücklich loben, wurde ein neuer Standort gefunden: das frühere McDonald’s-Restaurant im Empfangsgebäude des Bahnhofs Lichtenberg, 450 Quadratmeter im ersten Obergeschoss. Der Konzernbevollmächtigte der Bahn, Alexander Kaczmarek, und S-Bahn-Chef Peter Buchner unterzeichneten eine Absichtserklärung, die 15 Jahre Mietfreiheit vorsieht.

„Das Museum würde dazu beitragen, den Bahnhof Lichtenberg zu revitalisieren“, sagte Udo Dittfurth. Die einst wichtigste Fernbahnstation von Berlin, Hauptstadt der DDR, ist nach der Wiedervereinigung ins Abseits geraten und könnte mehr Besucher vertragen. Das Gebäude wird in diesem Jahr 40 Jahre alt, ein weiteres Jubiläum. „Eine Attraktion an diesem Ort entspräche auch dem Konzept, Touristen aus dem Stadtzentrum in andere Bereiche Berlins zu locken“, so der Museumsleiter. Lichtenberg liegt an der U-Bahn-Linie U5, an der sich bereits jetzt Anziehungspunkte wie an einer Perlenkette aufreihen: die Museumsinsel, das Stasimuseum, die Gärten der Welt – um nur einige zu nennen.

Drei Themenschwerpunkte sind geplant

Man ist sich also einig. Doch es stellte sich heraus, dass das Vorhaben mehr Zeit braucht als erwartet. Für die Renovierung der einstigen Mitropa-Gaststätte und späteren Hamburger-Braterei sowie für die neue Ausstellung wird ein mittlerer siebenstelliger Eurobetrag benötigt. Grundsätzlich stünde Geld der Europäischen Union (EU) zur Verfügung. Anfangs hieß es, dass der Fahrgastverband den Antrag stellt. Inzwischen raten die Fachleute im Senat aber dazu, dafür den Bezirk Lichtenberg ins Boot zu holen. Dann bestünde die Chance, dass die EU die gesamte Summe übernehme.

Udo Dittfurth sieht das Museumsprojekt weiterhin auf einem guten Weg. „Alle Beteiligten wollen es – weil alle gewinnen.“ Aber es dauert eben. So muss der Deutsche Bahnkundenverband eine GmbH gründen, und mit dem Bezirksamt sind Details des neuen Kulturangebots festzulegen. Einen Landes- und Bezirkshaushalt werde es frühestens im Juni geben. Doch ein Ziel muss es geben, so der Museumsleiter. Da komme das hundertjährige Jubiläum der Berliner S-Bahn als Fix- und Bezugspunkt gerade recht. Und aktuell die Diskussion, Sprit zu sparen und den öffentlichen Verkehr zu fördern.

Die Konzeption steht fest. „Es wird drei Schwerpunkte geben: Mobilität für die Metropole, technische Innovation und die S-Bahn als politisches Vehikel“, sagte Dittfurth. Die Züge, die Signale, die elektrische Technik: Das waren Neuerungen, die damals von den Fahrgästen, die sich über rußende Dampfloks und alte Abteilwagen zu mokieren begannen, dankbar begrüßt wurden. Die S-Bahn verband Berlins Stadthälften noch miteinander, als andere Verkehrsnetze schon getrennt waren. Erst der Mauerbau 1961 holte die Trennung nach. Im Westen wurde zum Boykott des Verkehrsmittels, das damals von der DDR-Reichsbahn betrieben wurde, aufgerufen. Die S-Bahn im Kalten Krieg wird ein Schwerpunkt der Schau sein.

Schmuggelware im Kinderwagen versteckt

„Viele Ausstellungsstücke erzählen Geschichten“, sagt Udo Dittfurth. Da ist der Kinderwagen aus den 1950er-Jahren: In solchen Vehikeln wurde Schmuggelware per S-Bahn von Ost nach West gebracht. Oder das S-Bahn-Brettspiel aus der Nachkriegszeit: Obwohl die Teilung immer spürbarer wurde, warb es für das ganze Netz. Vorgesehen ist eine „Mischung aus Information und Emotion“ mit bis zu 15 Themenstationen, Neuen Medien, vielleicht auch einer App. Für die Ehrenamtlichen ist klar: Dieses neue Berliner Museum wird ein Anziehungspunkt.