Neues Schuljahr, alte Probleme: Was hat sich für Berliner Schüler verbessert?

Am 28. August ist der erste Schultag, das ist ein Montag und bis dahin sind es noch fast drei Wochen. Für Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist es der erste Schulbeginn in ihrem Amt. Ihrer Partei war es wichtig, dieses Ressort nach 27 Jahren SPD-Leitung wieder selbst zu besetzen. Es soll sich etwas verbessern, schließlich ist Berlin die Stadt, die pro Schüler am meisten Geld ausgibt und trotzdem bei den Pisa-Ergebnissen immer schlechter dasteht als der Bundesdurchschnitt. Neues Schuljahr, alte Fragen? Welche Rolle spielt der Fachkräftemangel? Was kann und muss noch getan werden?

Die Senatsverwaltung für Bildung will gegenüber der Berliner Zeitung in dieser Woche noch keine konkreten Zahlen nennen. Diese werden traditionell erst eine Woche vor Schuljahresbeginn bekannt gegeben, erklärt ein Sprecher der Senatsverwaltung. Die Lage an Berliner Grundschulen nennt der Sprecher „durchaus herausfordernd“, er spricht jedoch auch von Erfolgen. Zum Beispiel wird das dritte Hortjahr ab dem neuen Schuljahr für Eltern gebührenfrei, dazu sollen Ganztagsangebote weiter ausgebaut werden. Außerdem gebe es viele Angebote für Sprachförderung und Integration: „Hierfür stehen ebenfalls viele Unterrichtsstunden bereit.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Tom Erdmann, Vorsitzender der Berliner Geschäftsstelle der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), ist eher skeptisch. „Die Unterrichtsstunden stehen nur auf dem Papier bereit.“ Die größte Herausforderung für das Berliner Schulsystem sei die gleiche wie seit Jahren: der Fachkräftemangel. Im vergangenen Jahr fehlten mehr als 900 Lehrer für Berlin, für das kommende Schuljahr rechnet Erdmann mit deutlich mehr – im schlimmsten Fall mit doppelt so vielen. Das seien so viele Stellen, dass sie „nicht einmal durch Quereinsteiger“ besetzt werden könnten.

Tom Erdmann, GEW-Vorsitzender des Landes Berlin, steht vor der Carlo-Schmid-Oberschule. Britta Pedersen/dpa

Auch der Landeselternausschuss ist der Meinung, Berlin sei „weiterhin schlecht auf das kommende Schuljahr vorbereitet“. Wegen des Fachkräftemangels rechnet der Ausschuss mit Unterrichtsausfall und Vertretungen, die die Lehrkräfte zusätzlich belasten und so zu einem höheren Krankenstand führen werden. Das hätte weitreichende Folgen für Berliner Schüler, unter anderem durch ungenügende Vorbereitung des Übergangs von der sechsten zur siebten Klasse. Dieser Übergang ist für die Kinder oft entscheidend für den weiteren Bildungsweg, weil hier die Entscheidung für oder gegen das Gymnasium fällt.

Ein weiteres Problem sieht Tom Erdmann von der GEW in der Verteilung der Fachkräfte. Einige Gymnasien in Berlin könnten immer noch aus Bewerbern auswählen, viele Schulen in Marzahn-Hellersdorf, Spandau oder Neukölln hingegen seien dankbar für jegliches Personal, „ausgebildete Lehrkraft oder nicht“. Die Lage habe sich zusätzlich verschärft, nachdem Senatorin Günther-Wünsch im Mai 2023 eine Entscheidung ihrer Vorgängerin rückgängig machte.

Diese hatte vorgesehen, dass Schulen ihre offenen Stellen nur noch zu 96,3 Prozent in Eigenverantwortung besetzen dürfen. So sollten Lehramtsabsolventen ermutigt werden, sich auch an Schulen in weniger beliebten Bezirken zu bewerben. Senatorin Günther-Wünsch machte diese Entscheidung rückgängig – zu groß war die Sorge, durch die Regelung könnten Lehrkräfte ganz von Berlin abgeschreckt werden. Erdmann sieht die Rücknahme der Regelung kritisch. Seitdem sei die Anzahl der Bewerbungen in schlecht versorgten Bezirken „sprunghaft zurückgegangen“.

Immerhin etwas voran geht es beim Thema Schulbau, dort hatte der Senat schließlich eine Offensive versprochen. Diese „nimmt nun wirklich Fahrt auf“, so ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung. 870 Millionen Euro wurden 2022 in die Schulbauoffensive investiert und die Investitionssummen sollen weiter steigen. Laut Senatsverwaltung wurden bisher 25.000 neue Schulplätze durch die Offensive geschaffen, weitere 45.000 sollen noch hinzukommen. Insgesamt seien in Berlin 60 neue Schulen geplant, dazu kommen zahlreiche Ergänzungsbauten. Welche Baumaßnahmen in welchem Bezirk geplant sind, kann jeder Interessierte im Internet auf der Schulbaukarte des Hauptstadtportals nachsehen.

Schüler gehen durch das Treppenhaus der Integrierten Sekundarschule Mahlsdorf. Es handelt sich um eine sogenannte Schnellbauschule, die zum Teil aus vorgefertigten Holzelementen errichtet wurde. Zwischen Grundsteinlegung und Eröffnung lag lediglich knapp ein Jahr. Wolfgang Kumm/dpa

Aber reicht das? Der Landeselternausschuss begrüßt die Schulbauoffensive, „trotzdem sind viele Schulen weiterhin übervoll“. Auch Tom Erdmann sieht Probleme. Die Schulbauoffensive halte nicht mit dem Bevölkerungswachstum mit. Außerdem seien die hohen Baukosten und der Mangel an geeigneten Flächen ein Problem. Auch die Berliner Zeitung hat in den letzten Wochen von mehreren Schülern berichtet, die entweder weit zu ihrer Schule pendeln müssen oder in einigen extremen Fällen sogar wochenlang keinen Schulplatz bekommen. Tom Erdmann ist sich sicher: „Am Ende des Tages werden alle Kinder einen Schulplatz haben.“

Wahrscheinlich werden dafür aber die Klassengrößen steigen. Dazu führt die GEW laut Erdmann gerade eine Tarifdebatte mit dem Senat. Die GEW fordert einen Tarifvertrag für Klassengrößen und Kompensationen bei Überschreitungen, seit 2021 wurde für den sogenannten Tarifvertrag Gesundheitsschutz mehrmals gestreikt. An Berliner Grundschulen, so ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, lag die durchschnittliche Klassengröße im letzten Jahr noch im gesetzlichen Rahmen von 23 bis 26 Kindern.

Die Klassengröße hängt auch an der Anzahl der verfügbaren Lehrer. Nicht zuletzt deshalb wünscht sich Erdmann für die Zukunft mehr Anstrengungen dabei, neue Lehrkräfte zu finden und in Berlin zu halten. Dazu plädiert er für mehr Unterstützung während und kurz nach der Ausbildung. So schlägt er etwa vor, Zulagen an Referendare zu zahlen, um den Beruf attraktiver zu machen, oder Stipendien für Lehramtsstudenten einzuführen. Für die nächsten Jahre werde das Problem Berlin aber weiterhin begleiten.