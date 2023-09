Neujahrsempfang der Chabad-Gemeinde: Das Glück, jüdische Feste in Berlin zu feiern

Die Turnhalle ist in einen Festsaal verwandelt. Es ist, erfährt man, eine Multifunktionshalle, mit Boden und Wänden aus hellem Holz, in der man turnen, aber auch feiern kann. Sie liegt in der dritten Etage des Jüdischen Campus, den die Chabad-Gemeinde in diesem Jahr in Wilmersdorf eröffnet hat. Wenn man die Treppe zu ihr hinaufsteigt, geht man an den Fluren mit den Kindergartenräumen und den Klassenzimmern für die Kinder vorbei, die jetzt hier lernen. Eine neue Schule – in der nun das neue Jahr beginnen wird.



Das Jahr 5784 nach jüdischem Kalender, es beginnt am Sonnabend. Schon am Mittwochabend hat Yehuda Teichtal, der Rabbiner der Chabad-Gemeinde, die Berliner Stadtgesellschaft zu einem vorgezogenen Neujahrsempfang geladen.

Kurz bevor Teichtal seine Gäste von der Bühne begrüßen will, fallen ein paar Gläser zu Boden, zerbrechen mit lautem Klirren. „Mazel tov!“, ruft der Rabbiner, er freut sich, Scherben bringen Glück: „Das ist ein gutes Zeichen, vielen Dank!“ Das Fest kann beginnen.

Die Liste der Gäste, die Teichtal namentlich begrüßt, ist beeindruckend. Die Bundesministerin für Familie ist gekommen, Lisa Paus von den Grünen, der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, der Regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU, seine parteilose Justizsenatorin Felor Badenberg, Christine Lambrecht, die ehemalige Verteidigungsministerin von der SPD, die Direktorin der Jüdischen Museums Berlin, Hetty Berg, der Chef der Charité, Heyo Krömer. Es geht lange so weiter. Vertreter der Botschaften von Aserbaidschan bis Italien, Zypern bis Ungarn sind unter den 250 geladenen Gästen.

Rabbiner Teichtal: Als Nächstes eine neue Synagoge

Teichtal richtet einen besonderen Gruß an die Botschafterin von Marokko, Zohour Alaoui, spricht sein Mitgefühl aus: Wir stehen heute an der Seite Marokkos, sagt er mit Blick auf das schwere Erdbeben. Zahlreiche Dörfer im Atlasgebirge sind von der Versorgung abgeschnitten, Hunderttausende Menschen sind in Not.

„Licht ist stärker als Dunkelheit“, sagt Teichtal in seiner Rede und erinnert daran, wie seine Frau und er vor 27 Jahren nach Deutschland kamen, mit dem Aufbau der Gemeinde begannen. Da war es noch dunkler. Vor fünf Jahren habe es dann den Traum von einem Jüdischen Campus gegeben. Und nun stehe man hier. Als Nächstes soll eine neue Synagoge entstehen, mit 600 Plätzen und „religionsübergreifend“, ein offenes Haus für Berlin. Auch ein Zentrum, das den Touristen in Berlin das jüdische Leben näherbringt, soll entstehen, am Kudamm, geleitet von einem Sohn des Rabbiners.

Marco Buschmann, der Justizminister, wünscht allen etwas von der Energie Yehuda Teichtals, „dann wäre viel für unser Land getan“. Er dankt der Gemeinde dafür, dass sie jüdisches Leben sichtbar macht, „das erfordert Mut“, er nennt es ein Glück, Rosch ha-Schanah, das Neujahrsfest, in Deutschland zu feiern.

Dann ist Kai Wegner an der Reihe, der Regierende Bürgermeister. „Die Freundschaft zu Kai geht schon einige Jahre zurück“, hat Yehuda Teichtal bei seiner Begrüßung gesagt. Die jüdische Gemeinschaft in Berlin freue sich sehr, ihn zum Bürgermeister zu haben. Auch Wegner freut sich sichtbar, es ist schon sein zweiter Besuch als Regierender auf dem Campus, den er „ein wunderbares Zeichen für das Wiedererstarken jüdischen Lebens“ nennt. Er wünscht der Gemeinde und der Stadt, „dass das Jahr 5784 an fast keiner Stelle dunkel ist – nein, an keiner Stelle“. Und er verspricht, in diesem Jahr im Roten Rathaus ein anderes jüdisches Fest zu begehen. Wegner will erstmals einen Chanukka-Leuchter im Rathaus aufstellen.



Ein Rabbiner bläst das Schofarhorn, ein Gruß an das neue Jahr. Und Yehuda Teichtal bringt seinen Gästen bei, mit welchen Worten man es begrüßt: Shana tova! Auf ein gutes Jahr.