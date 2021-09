Berlin - „Digga“, sagt Ferat Kocak direkt in seine Handykamera. „Digga, du bist Chef des Ordnungsamtes!“ Schräg hinter seinem bärtigen, fröhlichen Gesicht hängt das Plakat von einem, dessen Lächeln deutlich reservierter ist. Der amtierende und für sich werbende Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) trägt eine feine Metallbrille. Kocak trägt unzählige Lachfalten und Basecap.

Er hat das Video auf Instagram veröffentlicht. Unterlegt mit einem Song von US-Rapper 50 Cent belehrt der Linken-Kandidat für Süd-Neukölln ironisch den im Bezirk regierenden Sozialdemokraten Hikel. Scheinbar haben dessen Wahlhelfer die Plakate zu tief gehängt. Eine Ordnungswidrigkeit, findet Kocak und macht sich einen Spaß daraus, den Bürgermeister zu erinnern: Ist er nicht der, der die Ordnung überwacht?

Es gibt verschiedene Neuköllns

Ja, auch in Neukölln ist der Wahlkampf diesmal vier- und vielfältig. Vom Hermann- bis zum Lipschitzplatz wollen die Parteien Antwort geben: Wen schickt man in den Bundestag, wer wird Berlin regieren und wer den Bezirk? Wer gewinnt den Volksentscheid? Was sind die größten Nöte? Und wem gehört Neukölln? Wenige Bezirke brauchen darauf so diverse Antworten wie die gut 330.000 Menschen mit Hintergründen aus mehr als 150 Nationen und neun Prozent Kleingartentum. In den vergangenen zehn Jahren gentrifizierte die Verwaltung große Teile des Bezirks so durch, dass er nun nicht mehr die berüchtigtsten, sondern mit die beliebtesten Kieze in sich birgt.

Ferat Kocak ist hier aufgewachsen, in den verschiedenen Neuköllns. Beim Spaziergang durch die Siedlungen des Südens erzählt er davon. Im urbanen Norden und im wohlsortierten Rudow hat er selbst gelebt, Verwandt- und Freundschaft verbinden ihn bis in die hochgewachsene Gropiusstadt. 2016 ist der heute 41-Jährige in die Linke eingetreten, wegen der starken Prognosen für die AfD. „Meine Familie hat damals die Veränderung gespürt“, sagt er. Im Wahlkampf wurde er angespuckt, „scheiß Linker“ nannten ihn manche. Kocak nahm sich vor, die Partei in Südneukölln besser aufzustellen. Heute steht er auf der Landesliste auf Platz 14, er wird sehr wahrscheinlich ins Abgeordnetenhaus einziehen. Wenn Rechte ihn jetzt beim Wahlkampf stören, dann bricht er das Gespräch ab, sagt er, „aber charmant“.

Auch Bezirksbürgermeister Hikel ist präsent im Kampf um Stimmen, besucht Nachbarschaftstreffen, legt die Grundsteine von Neubauten. Seit seinem Amtsantritt 2018 steht auf der Agenda des 35-Jährigen auch das Thema Wohnen. Neukölln ist einer der drei Bezirke, die sich am stärksten mit der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen beschäftigen, mit dem Instrument des kommunale Vorkaufsrechts. Ab 2017 wendete der Bezirk dies in 23 Fällen an, handelte 77 Mal mit den Käufern soziale Bedingungen für einen befristeten Schutz der Mieter aus. Demgegenüber scheiterte der Versuch in 92 Fällen, trotz Prüfung durch das Bezirksamt gingen die Immobilien an private Käufer. Da wünschte sich schon manche Hausgemeinschaft eine härtere Hand gegenüber den großen Treibern der Gentrifizierung.

Eine harte Hand zeigt Hikel dann, wenn er Razzien in Sisha-Bars und Cafés im Norden des Bezirkes anführt. Dann wirkt es manchmal so, als wolle er seinen Vize Falko Liecke (CDU) auf der Law-and-Order-Schiene überholen. Die Suche nach Straftaten aller Art, die dann beim Landeskriminalamt im Register der organisierten Kriminalität unter dem Punkt „Clan-Kriminalität“ verbucht werden können, nennt Hikel: die „Null-Toleranz-Strategie“. Experten weisen darauf hin, dass so ein Vorgehen zur Stigmatisierung ganzer Familien führen kann, von denen nur ein kleiner Teil wirklich kriminell geworden ist.

Zurück im Süden liegt nach einer kurzen U-Bahnfahrt die Hufeisensiedlung still in der Septembersonne. Der kleine Platz vor den halbkreisförmigen Reihenhäusern wirkt wie ein Touristenort abseits der Hochsaison. Eine Pferdedroschke klappert vorbei, zwei Kutscher sitzen kaugummikauend auf dem Bock, auf ihren Rücken steht: Schloss Britz. „Auch schön da“, sagt Kocak.

Doch zwischen den braunen und den rosa Reihenhäusern sieht Kocak neben der bürgerlichen Bequemlichkeit auch andere Dinge: Für ihn begann sie hier, die Serie rechter Angriffe, die viele als „Neukölln-Komplex“ bezeichnen. Da war der Steinwurf auf das Fenster eines Juso-Mitglieds und die Attacken auf das Haus einer Sozialarbeiterin, die keine NDP-Flyer entgegennehmen wollte. Da ist der bis heute nicht aufgeklärte Mord an Burak Bektaş vom April 2012. Betroffenenverbände sehen einen rassistischen Hintergrund, das Misstrauen gegenüber den Ermittlungsbehörden ist groß. Und da war die Nacht im Februar 2018, als das Auto von Ferat Kocak brannte. Mit anderen Betroffenen kämpft er um einen Untersuchungsausschuss für die Aufklärung der Anschläge, die bisher mehr Lücken hat als Konsequenzen.

Linken-Kandidat Ferat Kocak sagt: Schluss mit Racial Profiling

Ginge es nach ihm, würde er politisch dafür sorgen, dass die polizeiliche Praxis des „Racial Profiling“ – also die Personenkontrolle aufgrund äußerer Merkmale – nie mehr toleriert wird. Für Neukölln, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung aus Einwandererfamilien kommt, ist Stigmatisierung ob der vermeintlichen Herkunft eine Hürde zu gesellschaftlicher Teilhabe.

„Dieser Rassismus stört das Zusammenleben hier massiv“, sagt Kocak. „Er kriminalisiert die Leute in der Wahrnehmung von außen, und er macht sie wirklich kriminell. Oft ist eine Kontrolle der erste Kontakt, den junge migrantische Menschen mit der Polizei machen. Und dann gleich mit Waffe und Uniform. Das prägt das Bild, das sie vom Staat haben.“

Kocak nennt sich Aktivist. „Die migrantischen Communities sind schwierig zu erreichen“, sagt der Sohn kurdischer Eltern, der sich zuhause schon wegen ihrer Einwanderungsgeschichte und dann auf den Demonstrationen zum 1. Mai Ende der 80er-Jahre in Kreuzberg politisierte. Er spricht sie an, die Kids, deren Algorithmen ihnen eher HipHop, Make-up und Fußball auf die Timelines spülen als Nachrichten. Deswegen spricht er die Sprache der Straße, den Slang der digitalen Netzwerke, auch, wenn er Politik macht. Deswegen „Digga“.