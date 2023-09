Neukölln: Stadtentwicklungssenator will Ausübung des Vorkaufsrechts unterstützen

In Berlin könnte jetzt erstmals seit langem wieder das bezirkliche Vorkaufsrecht in einem Milieuschutzgebiet ausgeübt werden. Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) erklärte am Freitag, dass er im Fall des Wohnhauses in der Weichselstraße 52 „das Vorhaben des Bezirks Neukölln“ unterstütze, „die letzten verbleibenden Möglichkeiten zur Ausübung des Vorkaufsrechts auszuschöpfen“. Seine Verwaltung habe „nun alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Bezirk für das Wohnhaus in der Weichselstraße 52 das Vorkaufsrecht aussprechen kann“, teilte Gaebler mit.