Die Berliner Universitäten suchen ein großes gemeinsames Forschungsthema. Dazu sollen auch Jugendliche aus Berlin beitragen. Es geht dabei um die Suche nach Antworten auf die großen Fragen des 21. Jahrhunderts, wie die Berlin University Alliance (BUA) mitteilt. Im Ergebnis soll ein neues Forschungsförderprogramm aufgesetzt werden, genannt „Next Grand Challenge“. Bis zum Herbst will man die Themenvorschläge dafür sammeln.

Die Berlin University Alliance (BUA) ist ein Zusammenschluss der drei großen Berliner Universitäten und der Charité, um gemeinsam Wissenschaft in Berlin zu gestalten. Sie entstand 2018, als sich die Freie Universität (FU), die Humboldt-Universität (HU), die Technische Universität (TU) und die Charité gemeinsam im bundesdeutschen Wettbewerb, der sogenannten Exzellenzstrategie, bewarben. Für ihr Zukunftskonzept „Grenzen überwinden für einen integrierten Forschungsraum“ gelang es ihnen dort, eine Förderung von jährlich 24 Millionen Euro zu gewinnen.

Während früher die Konkurrenz zwischen den Berliner Unis im Mittelpunkt stand, verfolgt man inzwischen zentrale Themen gemeinsam. Es gibt gemeinsame Lehrveranstaltungen, offene Wissenschaftsformen und Forschungsteams. In großen Forschungsformaten will die BUA Antworten auf die wichtige Fragen des 21. Jahrhunderts finden: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Wie meistern wir eine globale Gesundheitskrise? Wie gehen wir mit dem rasanten Klimawandel und kriegerischen Auseinandersetzungen um?

Der Zusammenhalt der Gesellschaft und die Gesundheit aller

Um gemeinsam Lösungsansätze für solche Fragen zu finden, hat die BUA das Format der „Grand Challenges“ („Große Herausforderungen“) eingeführt, eine neue Art von Forschungsprogrammen. Bisher gibt es bereits zwei davon, zu den Themen „Social Cohesion“ und „Global Health“. Beim ersten Thema geht es darum, was die Gesellschaft zusammenhält und wie sozialer Zusammenhalt entsteht. Die einzelnen Projekte befassen sich mit ganz unterschiedlichen Fragen, etwa damit, wie Recht und Gesetz den sozialen Zusammenhalt fördern oder welche Rolle Museen dabei spielen können. Unter anderem soll „eine neue konflikt- und interaktionsbasierte Theorie des Zusammenhalts“ entstehen.

Beim Thema „Global Health“ haben es sich die Wissenschaftler zur Aufgabe gemacht, Wege zu suchen, die Gesundheit aller Menschen weltweit zu verbessern. In einer Podcast-Reihe „Talking Science – wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft“ sprechen Forschende über Fragen wie: Was macht Migration mit dem Nervensystem? Ist es richtig, Männer und Frauen gleich zu behandeln? Wie sieht die gesunde Stadt der Zukunft aus? Macht uns der Klimawandel wirklich krank?

Nun sollen Fragen für eine „Next Grand Challenge“ gesammelt werden. Dafür will die BUA einen „innovativen Weg“ gehen. Das neue übergreifende Thema soll „in einem Partizipationsprozess“ gesucht werden: „mit Jugendlichen sowie organisierter Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung“, wie es aus der Berlin University Alliance heißt. Man setze auf transdisziplinäres Forschen, „bei dem die Wissenschaft gemeinsam mit der Gesellschaft Forschungsfragen diskutiert und Forschungsdesigns entwickelt“.

Jugendliche und ihre Sicht auf die Welt werden zu wenig beachtet

Ganz gezielt sollen Jugendliche aus Berlin einbezogen werden. „Die Pandemie hat gezeigt, dass Jugendliche und ihre Sicht auf die Welt zu wenig beachtet werden“, sagt Audrey Podann, Referentin für strategische Projekte an der TU Berlin. Im Projektteam zur „Next Grand Challenge“ der BUA leitet sie den Part zur Einbeziehung der Gesellschaft. „Wir erhoffen uns frische und ungewöhnliche Blickwinkel und kreative Ansätze“, sagt sie, „sind aber generell interessiert an der Partizipation von Jugendlichen und den Erfahrungen, die wir in der Wissenschaft durch diesen Prozess gewinnen. Wir wollen den Jugendlichen in Berlin zeigen, dass sie und ihre Themen uns sehr wichtig sind und wir sie ernst nehmen.“

Die Kreativität, Fantasie und die besondere Perspektive von Jugendlichen sollen die Forschungsförderung mit prägen. Teilnehmen können 14- bis 18-Jährige, die in Berlin wohnen. Interessenten können sich bis zum 28. August auf dem Portal bua-calling.de anmelden. Im Herbst sollen die Jugendlichen dann in drei Workshops „fit gemacht“ werden. Sie erhalten dort „spannende Einblicke in die Forschung der BUA und lernen Rhetorik, Präsentations- und Kreativitätstechniken“, wie es in der Ankündigung heißt. „Forschende und Studierende“ könnten bereits jetzt ihre Themenvorschläge unter bua-calling.de einreichen.

Für die Jugendlichen ist schließlich ein Ideen-Camp geplant. Dort sollen sie in Teams ihre Themenvorschläge ausarbeiten, unterstützt von Wissenschaftlern aus den verschiedenen Themenfeldern. Für Februar 2023 schließlich wird das „große Finale“ angekündigt: ein gemeinsames „Next-Grand-Challenge“-Forum. Hier werden die eingereichten Themen diskutiert. Am Ende soll dann ein neues Forschungsprogramm stehen. Man darf neugierig sein, ob und wie dabei die ganz besondere Sicht von Jugendlichen erkennbar sein wird.