Die stille Fassungslosigkeit nach der tödlichen Amokfahrt dauerte nicht lange an. Schon kurz darauf wurde gefragt, warum nicht auch in der Tauentzienstraße die Gehwege mit Pollern geschützt worden seien – wie am Breitscheidplatz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2016. Bald kam eine weitere Forderung hinzu: Die Straßen in diesem Teil der City West sollten Fußgängerbereich werden.

So verständlich solche Reflexe sind: Innehalten und Nachdenken wären vielleicht besser gewesen. Dass ein Fußgängerbereich nicht per se Sicherheit garantiert, hat nicht nur die Attacke auf den Weihnachtsmarkt gezeigt. Auch als ein Islamist 2016 in Nizza 86 Menschen tötete (ebenfalls mit einem Lastwagen), fand dieses Verbrechen in einem für Autos gesperrten Bereich statt.

Vorbild Skandinavien

Ganze Stadtviertel von Autos zu befreien, wäre weder durchsetzbar, noch ist es unbedingt geboten. Dass es möglich ist, Kraftfahrzeugverkehr zu zivilisieren, ohne ihn komplett zu unterbinden, und die Unfallzahl deutlich zu senken, zeigen die skandinavischen Länder. Dass Politik, Verwaltung und Polizei in Berlin nach deren Vorbild mehr unternehmen müssen, ist unbestritten.

Die Herausforderung liegt nicht darin, jetzt noch mehr Poller aufzustellen. Sie würden Vorsatztäter nur dazu verleiten, ihr Verbrechen dort auszuführen, wo noch keine Sperren stehen. Das Hauptproblem sind nicht die wenigen spektakulären Amokfahrten. Womit sich diese Gesellschaft endlich intensiver befassen muss, das ist die Normalität auf den Straßen, in der weitaus mehr Menschen sterben.

Doch für Verkehrssicherheit interessiert sich kaum jemand wirklich. Aufmerksamkeit bekommt, wer damit prahlt, dass er eine Strecke mit dem Auto sehr schnell zurückgelegt hat. Jede Kanalisierung, jedes Ausbremsen des Verkehrs gilt als Affront. So wird sich nichts verbessern.