Berlin - Um den Fahrradverkehr sicherer zu machen, holt sich Berlin Rat in den Niederlanden. Mit einem Modellversuch will der Senat ermitteln, ob der Umbau von Knotenpunkten nach niederländischem Vorbild die Zahl der Unfälle senkt. Jetzt zeichnet sich ab, welche beiden Berliner Straßenkreuzungen in absehbarer Zeit neu gestaltet werden. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass der Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain ein Schauplatz des Modellversuchs sein wird, sagte Jan Thomsen, Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne). Als zweite Kreuzung kommt der Knotenpunkt Oranienstraße/Lindenstraße in Kreuzberg in Betracht. „Dazu gibt es aber noch Abstimmungsbedarf“, so Thomsen. Gesprächsbedarf sieht auch die Lobby der schwächsten Verkehrsteilnehmer. Befürchtet werden „größere Behinderungen und Gefahren“ für Fußgänger, warnte ihr Sprecher Roland Stimpel.

Immer wieder sterben Radfahrer, weil Kraftfahrer sie beim Abbiegen übersehen. Die ersten beiden tödlichen Fahrradunfälle in Berlin in diesem Jahr gehören in diese Kategorie, im vergangenen Jahr waren es neun. Geschützte Kreuzungen nach niederländischem Vorbild können solchen Zusammenstößen vorbeugen, ist man beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) überzeugt. Denn dort gelte: sehen und gesehen werden. Ein wichtiges Element sind vorgezogene Haltelinien für Radfahrer. Während Radler in Deutschland in einer Linie mit Autos und Lastwagen an der Ampel auf Grün warten, dürfen sie in den Niederlanden häufig noch einige Meter weiterfahren. Ihre Haltelinie befindet sich unmittelbar an der querenden Straße. Davor erstreckt sich ein baulich geschützter Wartebereich für Radfahrer. „Damit sind sie nicht nur für andere Verkehrsteilnehmende sichtbar, sie haben auch eine kürzere Strecke zum Überqueren. Zudem dürfen sie losfahren, bevor der Kfz-Verkehr abbiegen darf“, erklärte Berlins ADFC-Sprecherin Carolina Mazza.