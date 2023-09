Nikita R. beteiligt sich nicht an Putins Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Nicht töten zu wollen und vor allem: nicht sterben zu wollen – das dürften starke Motive sein, um den Wehrdienst in Russland zu verweigern. Der Russe bekam vor einem Jahr den Einberufungsbefehl zum Wehrdienst und flüchtete deshalb nach Deutschland. Doch Berlins Senatsverwaltung für Inneres will ihn abschieben lassen, auf Weisung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.