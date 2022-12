Noch ein Projekt auf der Kippe: Fahren nie wieder S-Bahnen nach Falkensee?

Eine S-Bahn-Strecke von Berlin-Spandau nach Finkenkrug würde sich nicht rechnen, sagen Gutachter. Auch ein weiteres Vorhaben ist in Gefahr.

S-Bahn-Züge in Spandau: Seit 1998 fährt die S-Bahn wieder in den westlichsten Berliner Bezirk. Fahrgastverbände fordern, die Strecke wieder bis Falkensee zu verlängern. imago/Ralph Peters

Ein weiteres Schienenverkehrsprojekt in der Hauptstadt-Region steht auf der Kippe. Die erwogene Verlängerung der S-Bahn über Berlin-Spandau hinaus nach Finkenkrug, einem Stadtteil von Falkensee, ist von Gutachtern als unwirtschaftlich eingestuft worden. Die Nutzen-Kosten-Untersuchung habe einen negativen Wert ergeben, teilte Hartmut Reupke, der die Abteilung Verkehr in der Senatsverwaltung für Mobilität leitet, am Mittwoch im Abgeordnetenhaus mit. Nach Informationen der Berliner Zeitung steht es um ein anderes S-Bahn-Projekt ebenfalls nicht gut.

Berlin, Brandenburg und die Deutsche Bahn (DB) haben sich auf ein ambitioniertes Vorhaben verständigt. Das Projekt i2030: So heißt das Investitionsprogramm, mit dem der Schienenverkehr in der Hauptstadt-Region für neun Milliarden Euro massiv verbessert werden soll. Finanziell ist es nur zu stemmen, wenn der Bund viel Geld beisteuert. Förderfähig sind die einzelnen Projekte aber erst dann, wenn Gutachter bestätigen, dass der erwartete Nutzen die Aufwendungen übersteigt.

Einzugsgebiet zu dünn besiedelt

Wie berichtet hat das Projekt, die S2 südlich von Berlin von Blankenfelde nach Rangsdorf zu verlängern, die Prüfung nicht bestanden. Nun wurde im Mobilitätsausschuss des Abgeordnetenhauses bekannt, dass auch die S-Bahn ins Havelland durchgefallen ist.

Falkensee sei verhältnismäßig dünn besiedelt, sagte Hartmut Reupke. Zudem gebe es auf dieser Verbindung bereits ein „leistungsstarkes Angebot im Regionalverkehr“. Anders formuliert: Weil viele Menschen weiterhin die schnellen Direktverbindungen nutzen, die Regionalzüge bieten, blieben für die S-Bahn auf dem neuen Abschnitt nicht genug Fahrgäste übrig. Dem Vernehmen nach wären auch die Kosten relativ hoch. In Spandau kommt die Bebauung der geplanten Trasse zum Teil zu nahe.

Zehn Jahre lang fuhren bereits S-Bahnen zwischen Spandau und Falkensee

„Mit unseren Partnern sprechen wir darüber, ob eine Verkürzung der S-Bahn-Strecke zu einem besseren Ergebnis führen würde“, so Reupke. Im Lenkungskreis i2030 war bereits von Falkensee, das 45.000 Einwohner hat, als möglichem westlichen Endpunkt die Rede. Dort endete die 6,6 Kilometer lange S-Bahnstrecke, die im Juli 1951 zwischen dem West-Berliner Bezirk Spandau und Falkensee (damals in der DDR) eröffnet worden war. Mit Beginn des Mauerbaus in der Nacht zum 13. August 1961 wurde der Betrieb eingestellt.

Nach der Wende wurde immer wieder gefordert, die S-Bahnverbindung nach Falkensee wiederherzustellen. Der Bund unterschrieb eine Vereinbarung, wonach das S-Bahn-Netz in seiner Ausdehnung kurz vor dem Mauerbau wiederhergestellt werden soll. Eine 2006 bekannt gewordene Untersuchung ergab einen Faktor von 1,5: Im Vergleich zu den Kosten wäre der Nutzen anderthalb Mal so hoch. Doch das heutige Brandenburger Infrastrukturministerium hält bis heute einen Ausbau des Regionalverkehrs für sinnvoller. Am Mittwoch wurde bekräftigt, dass die Streckenkapazität erhöht wird.

Auch die geplante S-Bahn nach Velten ist Gegenstand von Untersuchungen

Abteilungsleiter Reupke betonte auch, dass das Projekt, die Osthavelländische Eisenbahn vom Bahnhof Spandau bis zum Falkenhagener Feld zur S-Bahn auszubauen, beibehalten und beschleunigt werde. Wie berichtet gibt es Ideen, diese Strecke mit der Siemensbahn, die ab 2029 wieder befahren wird, zu einem S-Bahn-Ring zusammenzufügen.

Als drittes S-Bahn-Projekt ist die vorgesehene Verlängerung der S25 von Hennigsdorf nach Velten (13.000 Einwohner), die von vielen Bürgern verlangt wird, Gegenstand von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Wie die Berliner Zeitung erfuhr, mehren sich auch bei diesem i2030-Projekt die Argumente dafür, auf den Wiederaufbau zu verzichten.

Gute Bewertungen gibt es für die Version, die S-Bahn von Berlin nach Hennigsdorf zu ertüchtigen, sodass der Verkehr in Zukunft stabiler läuft und die S-Bahnen, die dort weiterhin tagsüber alle 20 Minuten fahren sollen, auf acht Wagen zu verlängern. Durch weitere Maßnahmen könnte der Regionalverkehr, der wie bisher in Hennigsdorf die Fahrgäste nach Velten übernehmen soll, ebenfalls gestärkt werden.