Noch mehr Container in Tempelhofer Hangars: „Das darf so nicht weitergehen“

Ein Mann tippt schnell in seinen Google-Übersetzer, ein anderer gestikuliert und sagt etwas auf Arabisch, ein dritter steht nur still da, mit starrem Blick. Eine Ansammlung junger Männer hat sich gebildet, sie alle wollen loswerden, wie schlecht es ihnen hier in den Containern im Tempelhofer Hangar geht. Sie hoffen offenbar, dass ein Zeitungsbericht ihre Lage verbessern könnte.



Die Sprachbarriere macht die Kommunikation schwierig. Die Security-Mitarbeiter sagen, sie dürften aus rechtlichen Gründen nicht übersetzen. „Wir wollen diesen Ort verlassen“, tippt deshalb einer in sein Smartphone. „Es sind zu viele Menschen“, tippt ein anderer.

Isa A. aus Syrien spricht ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch, er zeigt seinen Container: Grelles Licht fällt auf zwei Stockbetten, vier Spinde, einen Tisch und zwei Stühle. Mit zwölf Quadratmetern für vier Personen würden die Vorgaben des Landes Berlin von 15 Quadratmetern für zwei Personen unterschritten, sagt Peter Hermanns vom Internationalen Bund (IB). Gemeinsam mit Robert Ziegler von der Arbeiterwohlfahrt (Awo), der die Unterkunft leitet, führt er durch den Hangar 2 und 3, in dem 820 Menschen leben. Die zwei Träger „teilen sich die Verantwortung“, so heißt es, sie beschäftigen hier insgesamt 70 bis 80 Mitarbeiter. Demnächst sollen über 600 weitere Menschen im Hangar 1 untergebracht werden. Am Freitag ist die offizielle Eröffnung.

Zweckmäßig, so wirkt die gesamte Gestaltung des Hangars. Die Gänge zwischen den nummerierten Containern führen schnurgerade in Richtung Tempelhofer Feld, draußen stehen die Toiletten- und Duschcontainer. Einer wird gerade gesperrt, ein Duschkopf sei abgebrochen. Im Außenbereich, unter dem berühmten weißen Radarturm am Tempelhofer Feld, lädt nichts zum Verweilen ein: Asphalt, Bauzäune und noch mehr Container. An manchen der Container im Innenbereich hängen Bilder von lichtdurchfluteten Wäldern und grünen Almen. Sie verdeutlichen den Kontrast zu einer Idylle eher noch, als dass sie die Atmosphäre verbessern. Im Essensraum sitzen die Bewohner auf Bierbänken und unterhalten sich, es ist der einzige Treffpunkt.

Der Außenbereich: Asphalt, Bauzaun und noch mehr Container. Benjamin Pritzkuleit Landschaftsbilder sollen offenbar für eine schönere Atmosphäre sorgen. Benjamin Pritzkuleit Vier Betten, vier Spinde und ein Tisch. So sind die Container standardmäßig ausgestattet. Benjamin Pritzkuleit Isa A. in seinem Container. Benjamin Pritzkuleit Die Wohncontainer-Reihen sind farblich markiert, das dient zur Orientierung in den immer gleichen Gängen. Benjamin Pritzkuleit In einem Quadrat leben 36 Menschen. Benjamin Pritzkuleit In den Containern leben auch Familien. Benjamin Pritzkuleit Ein Container für vier Personen ist 12 Quadratmeter groß. Benjamin Pritzkuleit Viele Bewohner waschen ihre Wäsche in den Duschräumen, weil die Abgabe zu lange dauert. Benjamin Pritzkuleit 1 / 9

Isa A. schrubbt seine Beine und sein Gesicht mit den Händen und tippt „Gebet“ in sein Handy – er meint die rituelle Waschung, die Muslime vornehmen. Es gebe keinen Gebetsraum, wolle er sagen, so Hermanns. „Für die Muslime ist das ein wichtiges Anliegen“, sagt er. „Wir versuchen, dem nachzukommen.“ Die Gruppe junger Syrer folgt der kleinen Führung durch den Hangar. Das Essen, die Lautstärke, die Sauberkeit und die Privatsphäre sind Thema der Nachrichten auf ihren Bildschirmen.„Ich fühle mich wie im Gefängnis“, schreibt einer der Gruppe. „Ich weiß“, sagt Peter Hermanns ganz leise.



„Mein Freund denkt über Selbstmord nach“, tippt Isa A. in sein Handy und deutet auf einen Mann neben ihm. Der senkt den Blick und nickt. Hermanns horcht auf und weist Ziegler darauf hin, dass sie sich darum kümmern müssten.

Einerseits sagt Hermanns, dass hier getan würde, was möglich sei: Es gebe pro Mahlzeit zwei bis drei verschiedene Angebote, Reinigungspersonal sei rund um die Uhr vor Ort und die weiteren Hangars seien anderweitig in Nutzung, sodass es schwer sei, Platz für einen Gebetsraum zu finden. Andererseits findet er deutliche Worte für das Gesamtkonzept der Lager für Geflüchtete in Berlin. „Dieser Zustand muss beendet werden“, sagt Hermanns. „Das kann so nicht weitergehen. Das darf so nicht weitergehen.“

Doch nach einer Änderung sieht es im Moment nicht aus. Am ehemaligen Flughafen Tegel ist eine riesige Zeltstadt für über 7000 Geflüchtete entstanden, Politiker nennen die Zelte „Leichtbauhallen“. Die Kosten dieser Art der Unterbringung sind höher als die Unterbringung in Hostels oder Wohnungen: Geschätzt 35 Millionen Euro monatlich, wie die Berliner Morgenpost berichtete. Zusätzlich zur Erweiterung in Hangar 1 will die CDU weitere Container auf 3,72 Prozent der versiegelten Flächen des Tempelhofer Felds stellen. Innerhalb der SPD gibt es die Befürchtung, mit einem neuen Gesetz in Tempelhof könnte die CDU eine erneute Abstimmung über die Randbebauung des Felds, die vergleichbar günstige Wohnungen voraussetzt, überflüssig machen.

Die Unterbringung in den Hangars sei eigentlich nur für einige Wochen, höchstens aber für sechs Monate gedacht, sagt Hermanns. Trotzdem bleiben manche Geflüchtete länger. So wie Ahmad Rezaie aus Afghanistan, der seit zehn Monaten hier wohnt. Er begegnet uns rund zwei Wochen vor dem Besuch in Tempelhof, bei einem Tag der offenen Tür anlässlich der Eröffnung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Schöneberg. Der 25-jährige Afghane beantwortet die Fragen in fließendem Deutsch, sein Flüchtlingsstatus wurde anerkannt.

Isa A. lebt seit etwa zwei Monaten im Hangar. Benjamin Pritzkuleit

Unterkunft in Schöneberg: wohnlich, im Vergleich

Seit Dezember 2022 sei er in Deutschland, sagt Rezaie. Seitdem lebe er im Hangar am ehemaligen Flughafen in Tempelhof. Das sollte ursprünglich eine Notlösung sein, er und sein Bruder seien aber immer noch dort. Abends sei es oft laut, zum Lernen gehe er in die Bibliothek. „Die Situation ist schrecklich“, sagt er. „Wir sind vier Personen in einem engen Container. 500 Leute teilen die Toiletten.“ Zurzeit belege er den B2-Deutschkurs, später möchte er Informatik studieren. „Dann kann ich arbeiten und etwas für Deutschland tun“, sagt er.

Vor allem Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, wie Rezaie, wolle man in den Räumlichkeiten in Schöneberg unterbringen und so „zur Integration beitragen“, sagt Janette Werner, Regionalleiterin Südwest beim IB. Auch Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen bevorzugt ausgewählt werden.



In der Bessemerstraße in Schöneberg war einmal ein Seniorenheim, nun sollen 305 Geflüchtete hier unterkommen: helle Räume, bestückt mit drei einfachen Betten und zwischen zwei Räumen immer die gleiche Toilette. Die Küchenzeile ist noch mit Folie abgedeckt, Gemeinschaftsduschen befinden sich auf der anderen Seite des Gangs. Die Zimmer sind gleichförmig, mit geteilten Bädern, aber im direkten Vergleich mit den Containern am ehemaligen Flughafen Tempelhof: wohnlich.

„Sehr vernünftig“, nennt Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), diese Unterbringungsmöglichkeit. „Wir haben Unterkünfte mit anderem Niveau“, sagt er. „Da geht es sowohl nach oben als auch nach unten.“ Unabhängig davon würden sie den Anwohnern seit 2015 ermöglichen, die Unterkünfte für Geflüchtete vor der Eröffnung zu sehen. Er stellt klar, dass die Senioren nicht vertrieben wurden, um für Geflüchtete Platz zu machen. Das Heim habe jahrelang leer gestanden.

Der Tag der offenen Tür vor zwei Wochen sollte der Information dienen und für mehr Akzeptanz bei den Anwohnenden sorgen. Auf einem Tisch liegen Schreiben vom LAF aus, die die wichtigsten Fragen beantworten: Die Schlafräume sind für drei Personen ausgestattet, die barrierefreien Zimmer sind für zwei Personen gedacht. Die Geflüchteten kommen überwiegend aus der Türkei, Syrien, Afghanistan, Irak, Georgien und Moldau. Teilweise werden sie aus Erstaufnahmeeinrichtungen aus Tegel, Reinickendorf und dem Hangar in Tempelhof kommen, teilweise kommen sie neu in Berlin an. Bei Beschwerden oder falls die Anwohner sich engagieren möchten, sollen sie sich beim Träger, dem Internationalen Bund (IB), melden.

Die Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe begrüßt die Anwesenden. „Ohne die Nachbarschaft geht es nicht“, sagt sie. Zwei Wochen später ist sie nicht erreichbar. Auf Anfrage der Berliner Zeitung, wie Kiziltepe zu den Plänen der CDU stehe, weitere Container aufs Tempelhofer Feld zu stellen, verweisen Pressesprecher auf die Konferenz am Freitag in Tempelhof. Fragen beantworte sie dort, bei der Eröffnung des Hangars 1.