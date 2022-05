Die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor in Kreuzberg soll 3,5 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt erhalten. Das sagte Raed Saleh, Fraktionsvorsitzender der SPD im Abgeordnetenhaus, bei einem Termin vor Ort am Montagvormittag.

Die Wache sollte zunächst 250.000 Euro kosten, dann stiegen die veranschlagten Kosten auf 750.000 Euro. Im April erfuhr die Berliner Zeitung, dass das nicht zu halten ist und die Kosten auf das Zehnfache steigen könnten. Nun wird das Projekt offenbar noch teurer.

Raed Saleh besucht den geplanten Standort für die Wache mit Innensenatorin Iris Spranger (auch SPD). Sie sagte: „Es ist wichtig, dass hier Polizei vor Ort ist.“ Die 3,5 Millionen aus dem Haushalt „nehmen wir gern an“, sagte Spranger weiter.

Die Wache soll in den Gebäuderiegel über der Adalbertstraße einziehen, in Räume, in denen bis vor kurzem ein Wettbüro seinen Sitz hatte. Der Standort ist umstritten: Gewerbetreibende aus dem Kiez begrüßen die Pläne, Aktivisten aus der Nachbarschaft sind strikt gegen die Wache am Kottbusser Tor.

