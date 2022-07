Der Flughafen Berlin Brandenburg, kurz BER, macht sich. Berichten zufolge soll er eine weitere Interkontinentalverbindung bekommen. Die US-Fluggesellschaft Delta Airlines will ihn vom kommenden Frühjahr an täglich mit dem New Yorker John F. Kennedy Airport (JFK) verbinden. Das melden die Fachmedien Aviacionline und Simple Flying.

Die neue Nonstop-Route über den Atlantik soll am 25. Mai 2023 den Betrieb aufnehmen, so die Berichte. Der Flug DL92 startet laut Flugplan um 20.40 Uhr in New York. Jeweils am nächsten Tag um 10.50 Uhr soll der neue Schönefelder Flughafen erreicht werden. Vom BER geht es um 12.50 Uhr wieder zurück in die USA. Um 15.50 Uhr Ortszeit soll der Flug DL93 in New York eintreffen.

United fliegt bereits in die Region New York – allerdings nach Newark

Laut Aviacionline will Delta zwischen dem BER und JFK Flugzeuge des Typs Boeing 767-300(ER) einsetzen. Sie haben 216 Sitzplätze für Fluggäste.

Mit der neuen Transatlantikstrecke nimmt die Fluggesellschaft nach 41 Monaten Unterbrechung Berlin wieder in ihr Liniennetz auf. Zuvor hatte Delta den Flughafen Tegel angesteuert. Die Airline hatte die Berlin-Verbindung nach einer mehrjährigen Unterbrechung im Mai 2017 wieder aufgenommen. Die Nachfrage für die saisonal angebotene Verbindung entwickelte sich gut – bis Corona die Nachfrage im Luftverkehr auch in Berlin fast auf null brachte. 2020, im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie, nahm Delta den Verkehr auf ihrer Route in die deutsche Hauptstadt nicht wieder auf. Tegel wurde Ende Oktober 2020 mit der Eröffnung des BER für den Flugbetrieb geschlossen.

Zahl der Langstreckenverbindungen zum neuen Berliner Flughafen wächst

Inzwischen gibt es bereits wieder eine direkte Flugverbindung zwischen der deutschen Hauptstadt-Region und den USA. Wie berichtet fliegt United Airlines seit Ende März 2022 täglich nonstop zum Flughafen Newark Liberty International, 17 Kilometer von New York entfernt auf der anderen Seite des Hudson River gelegen. Die US-Airline hat angekündigt, dass sie die Route saisonal betreibt. In diesem Jahr soll der Verkehr bis Ende Oktober dauern. Ursprünglich wollte United vom BER aus auch Washington ansteuern, doch diese Route wurde bislang nicht eingerichtet.

United Airlines flog seit 2005 zwischen Berlin-Tegel und Newark. Doch als zu Beginn der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Flugtickets stark zurückging, endete auch auf dieser Route der Verkehr. Derzeit gibt es drei direkte Langstreckenverbindungen vom und zum BER. „Vom ersten Tag des neuen Flughafens fliegt Qatar Airways von dort nach Doha“, sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach. Danach kam Scoot nach Singapur hinzu. Inzwischen steuert Smartlynx, eine lettische Fluggesellschaft, Dubai vom BER aus an. Vom 17. August 2022 an will die norwegische Airline Norse Atlantic Airways den BER mit dem New Yorker JFK verbinden. Zwei Tage später kommt eine Route nach Los Angeles hinzu. Eingesetzt werden Dreamliner.