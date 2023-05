North Side Gallery: Eine neue Hall of Fame für Berlin

„Carrick One“ sprüht bei gutem Wetter gerne an der Hinterlandmauer im Park am Nordbahnhof.

„Carrick One“ sprüht bei gutem Wetter gerne an der Hinterlandmauer im Park am Nordbahnhof. Sabine Gudath

Am Nordbahnhof riecht es nach Lack. Ein Sprayer schüttelt klackernd seine Dose und setzt zur nächsten Outline an, also die Außenränder der großen Buchstaben und Zeichen, aus denen ein Graffito besteht. Die lilafarbenen Finger schließen sich um die Can, Schuhe und Shorts sind mit Farbtupfern besprenkelt. Dann lässt er den Arm wieder sinken. Rechts von ihm steht ein Mann, der ihm einen Flyer entgegenstreckt. Verwundert nimmt der Sprayer einen Kopfhörer aus dem Ohr und greift danach. Auf dem Flyer ist die Hinterlandmauer im Park am Nordbahnhof eingezeichnet: Der südlichste Teil der Mauer, an dem er malt, ist lila markiert, also immer noch illegal.

„Nur dass du Bescheid weißt, falls die Polizei kommt“, sagt der Mann mit dem Flyer. Er heißt Tillmann Häußler und engagiert sich bei der Graffiti-Lobby Berlin, die sich schon seit zehn Jahren für die Freigabe der Fläche einsetzt. Am 4. April war es endlich soweit – auf 500 Metern der Hinterlandmauer darf sich die Szene nun verewigen. In den letzten zwei Jahren hatte die Graffiti-Lobby ein Modellprojekt begleitet, bei dem Künstler während Veranstaltungen unter Aufsicht eine Wand gestaltet haben. „Betreutes Malen“, nannte es die Kuratorin Emily Strange, die insgesamt 50 Veranstaltungen ausrichtete. Politiker, wie der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer kamen vorbei, Lederer hat sich auch für eine Legalisierung eingesetzt.

Auf dem Flyer der Graffiti-Lobby Berlin ist die legale Fläche eingezeichnet. Graffiti Lobby Berlin

Der Bezirk Mitte war mit der Auswertung des Projekts zufrieden und hat deshalb die neue Hall of Fame „North Side Gallery“ als legale Fläche zum Besprühen freigegeben. Bedingung ist, dass die Sprayer ihren Müll mitnehmen und keine Bäume oder Schilder ansprühen: „Kein Müll, Respekt vor Grünflächen und untereinander sind der Deal“, steht auf dem Flyer, mit dem Häußler die Szene informiert. Seit Jahren gab es nur drei legale Flächen in Berlin: am Mauerpark, im Rosenthaler Weg und der Parkaue. Ein Müllcontainer für Dosen, wie etwa im Mauerpark, steht hier nicht. Farbreste sind Sondermüll und sollten nicht in den Mülleimern der BSR landen, sagt Häußler.

An diesem Donnerstagnachmittag ist nur ein Sprayer zu sehen. Er sprüht ausgerechnet auf dem kleinen Teil, der nicht freigegeben ist: Hier will der Bezirk eine „Naturausgleichsfläche“ bewahren. „Ah, Brombeerkram und so“, nuschelt der Sprayer und deutet mit dem Fuß auf eine dornige Ranke vor ihm. „Opera“, so sein Künstlername, hat kein Problem damit, auf einer illegalen Fläche weiterzumachen, sagt er. Schon 2005 habe er an diese Mauer gemalt. Neben Operas Dosen liegen leere Bierflaschen, er trägt eine Sonnenbrille, seine Haut ist fahl. „Hundekacke, da achtet keiner drauf“, sagt er. „Aber dass du deine Sprühaufsätze mitnimmst …“ Wieder blickt er auf den Flyer und fragt: „Wo ist der Battlegedanke?“ Damit meint er den Wettstreit unter Sprayern.

Am nächsten Tag ist „Opera“ mit seinem Graffito fertig. Sabine Gudath

Graffiti ist ein Teil der HipHop-Kultur. Es geht darum, sich gegenseitig zu übertrumpfen, zu „dissen“, zu „crossen“, also zu übermalen. Das weckt Befürchtungen, dass es zwischen den Sprayern zu Streit kommt, den sie im Park austragen könnten, wenn sie dort aufeinandertreffen. Während des Modellprojekts blieb alles friedlich, auch die Anwohner hätten kein Problem mit den Graffiti gehabt, sagt Häußler von der Graffiti-Lobby. Damit das so bleibt, führt er nun Gespräche mit den Leuten, die die Flächen nutzen und sammelt hier und da Müll ein. Er selbst sei künstlerisch wenig begabt und durch HipHop mit Graffiti in Berührung gekommen. Aus Bewunderung setze er sich dafür ein und übernehme ehrenamtlich die politische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der lose organisierten Gruppe.

Der 35-jährige Opera sagt, dass Graffiti für ihn nur in dem Sinne politisch ist, dass Menschen, die nichts haben, sich ihre graue Welt bunt malen. Zufrieden schaut er auf sein halbfertiges Werk. Das sei nur aus Farbresten entstanden. „Das wird knapp, fühl mal“, sagt er und reicht eine seiner Dosen herüber. Er deutet auf ein Graffiti links von seinem etwas hinter den Brombeerbüschen – diese politischen Kunstaktionen versteht er nicht. „Klar kann man Rechte indigener Völker verteidigen, aber wir haben hier Probleme, die immer noch diese Mauer betreffen“, sagt er und nickt mit dem Kopf zur anderen Straßenseite, wo rostige Stahlstäbe den Verlauf der Berliner Mauer nachzeichnen.

Tillmann Häußler ist selbst kein Sprayer, aber setzt sich für die Szene ein. Maria Häußler

Die Veranstaltungen im Park standen unter verschiedenen Mottos: Es gab beispielsweise zweimal eine „Equal Jam“ am Frauentag und eine zum Thema „Armut und Reichtum“, zu der Klaus Lederer erschien. Entsprechend sind die Graffiti, die geblieben sind, auch politisch: Ein Zitat der Feministin Simone de Beauvoir steht neben einem bunten Charakter, der „Unite in Love“ fordert und einer Krabbe, die eine Plastikflasche hält.

An der North Side Gallery sollen Erwachsene oder Heranwachsende durch ihr Verhalten zeigen, dass es funktionieren kann, sagt Häußler. Durch die Abwesenheit von Containern sei das Projekt „niederschwellig“, der Bezirk müsse also nicht viel Aufwand betreiben und setze auf Eigenverantwortung. „So kann das ein Erfolg sein“, sagt Häußler. „Damit gehen wir dann auf andere Bezirke zu.“ Drei Wände pro Bezirk und ein Graffitibeauftragter für Berlin, das sei das erklärte Ziel der Graffiti-Lobby. Trotz Eigenverantwortung dreht Häußler noch eine Runde mit dem Fahrrad und hält Ausschau nach Spraydosen, bevor er nach Hause fährt.