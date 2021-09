Berlin - Deutschlands Notare haben nach eigenen Angaben noch nie so viele Verdachtsfälle auf Geldwäsche gemeldet, wie derzeit – durchschnittlich 500 pro Monat. „Wir erwarten für dieses Jahr mehr als 6000 Verdachtsmeldungen aus den Notariaten Deutschlands“, sagte Martin Thelen, Sprecher der Bundesnotarkammer, am Donnerstag. „Damit erbringen die Notare den mit Abstand größten Beitrag im Bereich der Geldwäsche-Verdachtsfälle aus dem Nichtfinanzsektor.“

Gleichzeitig wies Thelen Kritik von Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zurück. Dieser hatte bemängelt, dass durch eine von vielen unbemerkte Gesetzesänderung die Effektivität der Geldwäschebekämpfung stark eingeschränkt sei und eine Bundesratsinitiative angekündigt, um die Änderung rückgängig zu machen.

Nach dem Geldwäschegesetz sind Notare verpflichtet, einen Verdacht, dass jemand Gewinne aus Straftaten „waschen“ will, an die zentrale Geldwäschebekämpfungseinheit des Zolls (FIU) zu melden. Wegen der Verschwiegenheitspflicht war diese Zahl jedoch lange Zeit äußerst gering. Während im Jahr 2018 in Deutschland 77.252 Verdachtsfälle an die FIU gemeldet wurden, kamen davon nur acht von Notaren.

Der Koffer voller Bargeld wird gemeldet

Am 1. Oktober vergangenen Jahres trat die „Geldwäschegesetzmeldeverordnung-Immobilien“ in Kraft. Sie sieht eine erweiterte Meldepflicht vor, und plötzlich gab es bis zum Jahresende bundesweit 1600 Meldungen durch Notare. Die lange von den Notaren geforderte Gesetzesänderung habe hier Abhilfe geschaffen, sagte Thelen. Gegenüber der Berliner Zeitung sagte er am Donnerstag, dass von allen Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor etwa 60 Prozent von Notaren gekommen seien.

Die Verordnung zur Meldepflicht geht über die geltende EU-Richtlinie hinaus. Wenn zum Beispiel ein Bürger eines Risikostaates, wie etwa Iran, ein Immobilie kauft, wenn der Preis des Erworbenen in keinem Verhältnis zum Einkommen des Käufers steht oder wenn so ein Kauf mit Kryptowährung oder einem Koffer voller Bargeld bezahlt wird, dann muss der Notar an die FIU melden.

Kontrolliert werden die Notare von der Notaraufsicht, die bei den Landgerichten angesiedelt ist. Berlin hat nach eigenen Angaben seiner Notaraufsicht die „Taskforce Geldwäsche“ zur Seite gestellt. Von April 2020 bis 27. Juli dieses Jahres gingen die zwei Juristen und drei Rechtspfleger 86 Verdachtsmeldungen nach und meldeten sie an die FIU. „Diese Meldungen sind jetzt gesetzlich verboten“, sagte Susanne Wettley, als sie zusammen mit Dirk Behrendt bei einer Pressekonferenz die Notwendigkeit einer Bundesratsinitiative begründete, um eine entsprechende Passage aus dem Paragrafen 44 des Geldwäschegesetzes streichen zu lassen, die erst seit dem 1. August drin steht: Dass die Aufsichtsbehörde nicht mehr melden darf als ein Notar. Das heißt laut Behrendt: Die Aufsicht über die Notare dürfe nur noch dann Verdachtsmeldungen an die FIU abgegeben, wenn dies der Notar auch selbst gedurft hätte, nämlich bei positiver Kenntnis von einer Geldwäschehandlung.

Darüber hinaus seien Verdachtsmeldungen durch die Aufsicht nicht mehr möglich. „Berlins Bemühungen, Deutschlands Ruf als Geldwäscheparadies etwas entgegen zu setzen, sind damit von der Großen Koalition im Bund ausgebremst worden“, sagte Behrendt am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Jetzt laden wir geradezu dazu ein, weiter Geld in Deutschland zu waschen.“

Justizsenator teilt Rechtsauffassung der Notarkammer nicht

„Der Berliner Sonderweg bestand darin, Sachen zu melden, bei denen der Notar alles richtig gemacht hat“, sagte Thelen. Er wies die Unterstellung Behrendts zurück, diese Gesetzesänderung gehe von der Notarlobby aus. Im Grunde habe der Berliner Justizsenator die Gesetzesänderung selbst verursacht, so Thelen – mit einer Umfrage in allen Justizverwaltungen zur Frage der Meldepflicht. Diese sei zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass Berlin hier einen Sonderweg verfolgte. Nahezu alle anderen Bundesländer hätten sich schon damals so verhalten, wie es die neue Gesetzeslage vorschreibe: Aufsichtsbehörden unterliegen bei der Meldung von Verdachtsfällen den gleichen Restriktionen wie die Notare selbst.

Als Folge der Umfrage wollten die Bundesländer jedoch Klarheit, so Thelen. Deshalb habe der Bundesrat im März 2021 im Rahmen einer Reform des Geldwäschegesetzes eine gesetzliche Klarstellung beantragt. „Diesem Antrag ist der Bundestag drei Monate später nachgekommen.“ Die Behauptung des Justizsenators, die Gesetzesänderung sei auf wundersame Weise kurz vor der Sommerpause zustande gekommen, zeige angesichts dieser Vorgeschichte: „Dirk Behrendt hat entweder die Öffentlichkeit bewusst irregeführt oder war erschreckend uninformiert.“

Behrends Sprecher Sebastian Brux sagte: „Wir teilen die Rechtsauffassung der Notarkammer nicht. Das war keine Klarstellung, was da stattfand, sondern eine rechtliche Verschärfung, die der Taskforce die Arbeitsgrundlage genommen hat. Aus unserer Sicht ist das ein Verbot.“