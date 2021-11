Berlin - Die letzte Nacht war wieder hart. Wie immer eigentlich in der Notaufnahme des Humboldt-Klinikums. Stella Merendino teilte sich die Schicht mit zwei anderen Pflegekräften. Die eine war in den isolierten Bereich für Covid-Fälle eingeschleust, Merendino selbst legte einen großen Gips an, ihr Kollege war allein mit rund 20 Patienten. Die Pflegerin sagt: „Dass das nicht funktionieren kann, müsste jedem klar sein.“

Rettungsstellen: „Was passiert, ist jenseits jeder Vorstellungskraft“

Stella Merendino ist eine von 163 Pflegekräften an Vivantes-Kliniken, die sich in einem Brandbrief an die Berliner Landespolitik gewandt haben, allen voran an Franziska Giffey (SPD), die designierte Regierende Bürgermeisterin. Darin prangern sie die Zustände in den Rettungsstellen an. „Die Versorgung in den Notaufnahmen ist schon seit Jahren marode, was aber momentan in den Kliniken passiert, ist jenseits jeder Vorstellungskraft“, heißt es in dem Brief. Patienten würden stundenlang auf Fluren abgestellt, weil auf den Stationen kein Platz für sie sei. Sie würden kaum versorgt, weil die wenigen Pflegekräfte nicht hinterher kämen angesichts der neu eintreffenden Notfälle. „Wegen Personalmangels werden Betten auf Intensivstationen und in anderen Bereichen gesperrt“, sagt Merendino. „Es findet kein Abfluss statt. Wir können aber weder Patienten abweisen noch lange in unseren Akuträumen liegen lassen.“

Die Pandemie hat die prekäre Lage verschlimmert. „Wir haben jetzt einen abgeschlossenen Bereich für Covid-Patienten, aber nicht mehr Leute“, beschreibt Merendino die Lage im Humboldt-Klinikum. „Wir sind am Ertrinken“, schreiben die 163, „und wir wissen nicht, wie lange wir das noch durchhalten.“ Am Dienstag kündigte Vivantes eine großangelegte Kampagne an, um Pflegekräfte zu rekrutieren. Doch bis sie Früchte trägt, vergeht Zeit. Merendino sagt: „Wir brauchen mehr Personal als Sofortmaßnahme. Von anderen Stationen müssen Kolleginnen abgestellt werden.“

Die Landespolitik hat bisher nicht auf den Brandbrief reagiert, obwohl ihn die Verfasserinnen seit Oktober dreimal verschickt haben. „Bis auf Bettina König“, Mitglied im Gesundheitsausschuss der SPD, „wir sind froh, dass sie sich der Sache annimmt“, sagt Merendino. Dabei trägt die Politik Mitschuld an der Misere. Ein Beleg lässt sich im Krankenhausplan Stadt finden, der Qualitätskriterien fixiert.

„Zum Beispiel hat die Besetzung einer Rettungsstelle so zu sein, dass die Arzt-Kontakt-Zeiten eingehalten werden“, hat unlängst ein Arzt einer Vivantes-Rettungsstelle gegenüber der Berliner Zeitung erklärt. In der Notaufnahme wird ermittelt, wie schnell ein Patient von einem qualifizierten Arzt gesehen und anschließend behandelt werden muss. Grundlage ist das Manchester-Triage-System. Der Vivantes-Arzt: „Diese Zeiten werden nirgendwo eingehalten.“ Seine Nachfrage, warum die Einhaltung nicht kontrolliert wurde, habe die Gesundheitsverwaltung mit den Worten beantwortet: der Betrieb würde zu teuer.

Pflegekräfte akzeptieren Überlastung nicht mehr

Der Tarifvertrag Entlastung, aktuell von Vivantes mit der Gewerkschaft Verdi ausgehandelt, definiert ein Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten auch für Notaufnahmen, jedoch abhängig von den Behandlungen, finanziert über die Krankenkassen. „Hierbei ist entscheidend zu beachten, dass in Notaufnahmen wesentlich mehr Patientinnenkontakte als abrechenbare Fälle entstehen“, heißt es im Brief. Bei Patienten ohne Wohnsitz oder Versicherung sei das so, sagt Merendino: „Auch, wenn jemand mehrmals in einem Quartal in die Notaufnahme kommt.“

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) empfiehlt Mindestbesetzungen: Eine Pflegekraft sollte in der Notaufnahme jährlich nicht mehr als 1200 Patienten sehen. Der Vivantes-Arzt: „Wir liegen dauerhaft drüber.“ Der Brandbrief stellt nun fest, dass „eine verbindliche Personalmindestbesetzung dringend erforderlich ist“. Die Forderung an die Politik lautet: „Refinanzierung der Personalkosten der Pflege in den Notaufnahmen.“

Es geht um Menschenleben. Studien belegen, dass unterbesetzte Rettungsstellen zu vermeidbaren Todesfällen führen. Sie werden deshalb ihren Worten Taten folgen lassen, schreiben die 163 Pflegekräfte. Und Stella Merendino sagt: „Wir können nicht mehr. Wir werden die körperliche und psychische Überlastung nicht weiter akzeptieren.“