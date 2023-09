Baum-Initiative: Neuer Volksentscheid will Berlin hitzefest und grüner machen

In Berlin wurde am Mittwoch ein neuer Volksentscheid gestartet. Das Ziel ist nach Angaben der Initiatoren ein „wetterfestes und hitzetaugliches Berlin bis zum Jahr 2035“. Die Initiative unter dem Namen Baum-Entscheid geht auf die Firma Ecosia zurück, die weltgrößte gemeinwohlorientierte Suchmaschine im Internet, sowie die NGO-Gründer Heinrich Strößenreuther und Julian Zuber.

Bei der Vorstellung des Projektes hieß es: „Europaweite Extremwetterereignisse wie Starkregen und die Zunahme von Hitzetoten in Berlin zeigen, dass Klimapolitik zu spät kommt und Berlin sich dringend auf diese klimatischen Entwicklungen vorbereiten muss.“ Es sei schon jetzt unverantwortlich, dass es immer weniger Grün in der Stadt gebe, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und Böden austrocknen.

30 konkrete Maßnahmen

Die Initiative Baum-Entscheid wolle das bundesweit erste konkrete Baumgesetz erarbeiten. Das soll ab November beginnen, damit der Entwurf vor der nächsten Trockensaison im kommenden Sommer vorliegen kann. Es gibt verschiedene Ideen: Es sollen mehr Bäume gepflanzt werden, Gebäude begrünt werden, es soll mehr Hitzeanpassungsmaßnahmen geben, um die Stadt wetterfest zu machen. Insgesamt gehe es um 30 Regelungen und Maßnahmen, um „auf Extremwetterlagen wie Hitze, Starkregen, Dürre und Sturm schnell und adäquat reagieren“ zu können. Die Initiative plant den Volksentscheid in Berlin spätestens zur Bundestagswahl 2025.

Die Initiative teilte mit, dass in Berlin jedes Jahr schon jetzt zehnmal mehr Menschen an Hitze als im Verkehr sterben würden. „Besonders betroffen sind Studien zufolge vor allem Menschen, die draußen arbeiten, alte Menschen, Kinder und obdachlose Menschen“, heißt es. „Die Stadt Berlin unternimmt derzeit zu wenig, um sich darauf vorzubereiten.“

Heinrich Strößenreuther sagte: „Bei 30 Grad im September können wir nicht mehr auf die Klimapolitik vertrauen.“ Er ist sich sicher: „Den Baum-Entscheid gewinnen wir und laden deshalb Senat, Parteien und NGO ein, konstruktiv und gemeinsam das Baumgesetz zur Klimaanpassung zu erarbeiten.“

Ecosia wurde 2009 in Berlin gegründet und ist quasi eine nachhaltige Alternative zu Suchmaschinen wie Google. Nach eigenen Angaben geht der gesamte Gewinn des Sozialunternehmens in den Schutz des Klimas und von Ökosystemen. Die Firma arbeitet in 35 Staaten mit lokalen Initiativen zusammen und hat so mehr als 180 Millionen Bäume pflanzen lassen.