Berlin - Um zwölf Uhr mittags bebte in Mahlow südlich von Berlin die Erde. Mit Getöse trieb eine Ramme eine Spundbohle in den sandigen Boden. Stahlprofile wie dieses werden die Baugrube einrahmen, in der in den kommenden Monaten ein wichtiger Abschnitt der künftigen Verbindung von Berlin zum Flughafen BER entsteht. Mit dem ersten Rammschlag wurde am Dienstag der Baubeginn der Mahlower Kurve gefeiert. „Ist doch nur eine Kurve, werden viele jetzt meinen“, sagte Berlins Verkehrs-Staatssekretär Ingmar Streese. Doch für den Bahnverkehr in der Region ist sie ziemlich wichtig, so der Grünen-Politiker.

Wenige Kilometer jenseits der Berliner Stadtgrenze wird die zweigleisige Trasse die Strecke in Richtung Dresden, die gerade neu gebaut wird, mit dem Berliner Außenring verbinden. Geplant ist, dass sich dort erstmals im Dezember 2025 Züge in die Kurve legen werden. Dann soll auch die Dresdner Bahn eröffnet werden. Die Mahlower Kurve wird mehrere Aufgaben erfüllen.