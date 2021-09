Berlin - Die Strichliste wird länger. „Hungerstreik“ steht am Holzschild, das im Protest-Zeltlager am Reichstag steht. Darunter sind am Sonntag 20 Striche eingeritzt. Am Montag werden es 21 Tage sein, an denen Klima-Aktivisten die Nahrungsaufnahme verweigern, um die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) zu einem öffentlichen Gespräch über Klimaschutz zu bewegen.

Einer von ihnen ist Rumen Grabow. Bei etwa 1,86 Meter Körpergröße wiegt er nun noch 57,6 Kilo, wie er sagt, vor Beginn des Hungerns seien es 67,8 Kilo gewesen. „Meine Knochen tun extrem weh, man liegt nur noch auf Knochen“, sagt er. Deswegen läuft er lieber im Camp herum, dick eingehüllt mit Mütze, Handschuhen und Wollsocken, weil ihm auch bei etwa 15 Grad Außentemperatur kalt ist. Die Wangen wirken eingefallen bei dem 20-Jährigen aus Greifswald, der trotzdem weitermachen will.

Und das, obwohl die Lage im Klima-Camp ernster wird: Am Sonnabend waren zwei Hungernde, Lina Eichler und Jacob Heinze, kollabiert, wurden mit dem Rettungswagen in die Charité gebracht. Während Heinze, der schon im Krankenhaus war, erneut ins Lager zurückkehrte, brach Eichler die Aktion aus medizinischen Gründen ab. Eine weitere Aktivistin stieg zudem aus psychologischen Gründen aus.

Nun sind es noch fünf junge Männer, die weiter für das Klima hungern, darunter Rumen Grabow. Vor seinem Zelt sitzend trinkt er Pfefferminztee, das Einzige, was er neben Wasser noch zu sich nimmt. Morgens, sagt er, falle es ihm mental schwer, aufzustehen und sich anzuziehen, es dauere sehr lange. Aber er nimmt noch an Meetings teil, in denen die Aktivisten ihre Aktionen besprechen. Auch am Sonntag. „Manchmal ist man etwas gereizt, dass es nicht richtig vorwärtsgeht“, sagt Grabow zur Gemütslage.

Keine Antwort der Politik

Es sei vor allem die ausbleibende Antwort aus der Politik, die sie frustriere, sagt neben ihm sitzend Hannah Lübbert, die als Pressesprecherin der Aktion fungiert. „Wir arbeiten alle seit 21 Tagen Vollzeit, schreiben den ganzen Tag Politiker an, geben Interviews, reden mit Unterstützern“, sagt die 20-Jährige, die ein Team von 20 Leuten koordiniert, das ein ganzes Zelt voller Übertragungstechnik hat. Ständig schauen Journalisten vorbei, am Morgen stand ein japanisches Fernsehteam vor dem Camp.

Nur mit den Kanzlerkandidaten gebe es seit Tagen keinen Austausch. Lediglich ein gemeinsames Statement: Sie stünden nur für private Einzel-Gespräche nach der Wahl zur Verfügung, nicht für eine öffentliche Debatte davor. „Darauf konnten sie sich doch einigen“, sagt Lübbert.

Annalena Baerbock habe zu Beginn des Protests angerufen und vor allem versucht, sie vom Mittel des Hungerstreiks abzubringen, wie auch die Umweltorganisation Greenpeace. Olaf Scholz hatten die Aktivisten am Freitag in Potsdam getroffen, wohin Eichler und Heinze zu einer Fragerunde der SPD für junge Wähler angereist waren.

Scholz habe um ein kurzes Gespräch nach der Veranstaltung gebeten, das die Aktivisten filmten. Nach den Vertröstungen seien Eichler und Heinzle „völlig fertig im Camp angekommen“, sagt Sprecherin Lübbert. Sie meint, dieser Frust habe zum Zusammenbruch am Tag danach beigetragen. „Lina ist vor unseren Augen zusammengebrochen und zu Boden gefallen, konnte nicht mehr reden.“

Bis zu 50 Tage ohne feste Nahrung sind möglich

Die Hungernden werden regelmäßig von einem Ärzteteam und Sanitätern untersucht, die Gewicht, Puls und Blutdruck messen. Nur im Notfall kommen Rettungswagen. Die Aktivisten haben sich medizinisches Wissen angeeignet, wissen, dass ein gesunder Mensch 40 bis 50 Tage ohne feste Nahrung auskommen kann, dass die psychischen Folgen oft schlimmer sind, haben auch dafür Betreuer.

Rumen Grabow sagt, er würde auch ins Krankenhaus gehen. „Was habe ich schon zu verlieren, bei dem, was beim Weltklima auf dem Spiel steht“, sagt er. Er sei jahrelang auf die Straße gegangen, zu Demos, habe bei zivilem Ungehorsam Gesetze gebrochen, „aber es hat einfach nicht ausgereicht. Das habe ich psychisch nicht ausgehalten. Für mich ist es völlig angemessen, in einen Hungerstreik zu gehen“.

„Mittlerweile würden wir schon aufhören, wenn es ein Gespräch gibt“, sagt Sprecherin Lübbert. „Wir sind schon auf eine kleinere Forderung zurückgegangen.“ Ursprünglich hatten die Streikenden auch die verbindliche Einführung eines Bürgerrats für Umweltfragen gefordert. Für Donnerstag haben die Aktivisten ein Ultimatum gestellt für einen Gespräch. Was passiert, wenn dieses ausbleibt, ist unklar.