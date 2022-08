Wenn bekannte DDR-Klassiker wie Soljanka oder Nudeln mit Jägerschnitzel auf den Titelseiten deutscher Tageszeitungen zu sehen sind, muss etwas Außergewöhnliches passiert sein. Die Gerichte sind zwar kein Fest für den Gaumen, aber sie gehören zur Identität vieler ostsozialisierter Menschen dazu. Wenn es in der Schulkantine in meiner Lichtenberger Grundschule, im Gymnasium in Spindlersfeld oder an der Universität in Potsdam die überkochten Spirelli mit Tomatensoße und Jägerschnitzel gab, war klar, was auf meinem Teller landen würde. Nicht selten holte ich mir Nachschlag.

Der Kölner Lebensmittelhändler Rewe nahm nun die im Osten beliebten Gerichte in sein Sortiment. Mit Ostalgie, dachte ich, lässt sich viel Geld verdienen, sozusagen ein Marketinggag mit kapitalistischem Geschmäckle. Als ob es einkalkuliert war, kritisierte die Bundesstiftung Aufarbeitung den Lebensmittelkonzern: „Es müsse zum erinnerungskulturellen Konsens des vereinten Deutschland gehören, das Unrecht der kommunistischen Diktatur nicht zu verharmlosen“, kommentierte Anna Kaminsky die Rewe-Produkte. Die Direktorin der Stiftung zeigte sich fassungslos über die DDR-Nostalgieprodukte und forderte eine verantwortungsvollere Haltung des Konzerns.

Doch die DDR-Konserven treffen offenbar einen Nerv. „Wir haben seit Tagen keine Dosen mehr“, sagt mir ein Rewe-Mitarbeiter am Ostbahnhof. Auch im Laden an der Schlesischen Straße gibt es keine Pionier-Soljanka oder NVA-Suppen mehr. Und das, obwohl der zweite angesteuerte Rewe sich im ehemaligen Westteil der Stadt befindet. Letzte Chance: Der Rewe in der Kiefholzstraße in der Nähe des Treptower Parks. Und tatsächlich gibt es die begehrten Dosensuppen dort, zwischen 2,99 Euro und 3,99 Euro kosten sie.

Aber können die NVA-Feldsuppe und die Nudeln mit Tomatensoße und Jägerschnitzel auch mit Muttis DDR-Kochkünsten mithalten? Ich wollte das testen und habe dafür meine Mutter gefragt, ob sie mitmacht. Sie wurde 1966 in Ost-Berlin geboren und machte schon immer die beste Soljanka. Sie ist am besten geeignet für einen Test der umstrittenen DDR-Konserven. Ostdeutsches Schulkantinenessen aus der Dose oder doch fast wie selbst gekocht?

Das Öffnen der Konserven ist erst einmal ernüchternd. Der Geruch in der Küche ist ein abscheulicher Mix aus altem, verdorbenem Kantinenessen und einem säuerlichen Scheuerlappen. Sechs Minuten köchelt die braun-weiß-rötliche Flüssigkeit (meine Mutter sagt: „Plörre“) vor sich hin, bis sie zum Verzehr geeignet ist. Unser Appetit hält sich noch in Grenzen.

„Nudeln mit Tomatensauce und Jagdwurst“

Ein echter DDR-Kantinenklassiker ist unser erstes Gericht: Spirellinudeln aus Riesa, garniert mit Tomatensoße und Jagdwurst, war ein stets beliebtes und vor allem günstiges Gericht in ostdeutschen Kantinen. Sowohl in den Polytechnischen Oberschulen als auch an Universitäten schlemmten DDR-Bürger ihre eigene „Pasta“. Das Gericht ist so beliebt, dass es die Wendezeit überlebte und noch heute in vielen Schulkantinen und Mensen verzehrt wird.

Nicolas Butylin Die allseits beliebten Nudeln mit Tomatensoße und Jagdwurst

„Boah, ist das eklig“, sagt meine Mutter, nachdem sie einen Löffel der Nudeln probiert hat. Die Suppe war in der Tat nicht genießbar: Die Nudeln waren total überkocht, die Soße war eher eine Mehlschwitze mit einem Löffel Tomatenmark, und allgemein schmeckten wir viel zu viel Zucker. Das Fazit hier: Selbstgemacht schmeckt’s doch viel besser.

Bewertung: 1 von 5 Punkten!

„NVA-Feldsuppe“

Ich fragte meine Mutter: „Warum ausgerechnet NVA-Feldsuppe?“ Sie weiß es nicht: „Erbsensuppe mit Würstchen war für mich immer Erbsensuppe mit Würstchen, und bei der NVA war ick nicht.“ In sozialen Medien echauffierten sich Nutzer besonders über eben diese Konserve. Das Potsdamer Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung geht von mindestens 140 Maueropfern aus. Für den Grenzschutz der DDR war die Nationale Volksarmee zuständig. Das Testen der Suppe hat also mehr als nur ein Geschmäckle.

Nicolas Butylin Die umstrittene NVA-Feldsuppe aus der Dose

Die „Plörre“ aus weißen Bohnen und Bockwurst sieht leider nicht sehr appetitlich aus. Die Farbe ähnelt eher Erbrochenem. Ich traue mich an die Würstchen-Stücke mit Bohnen. Geschmacklich ein kleines bisschen besser als die Nudeln mit Jagdwurst, jedoch ist der Anblick echt unappetitlich. Eine selbst gemachte Kartoffelsuppe ist da wesentlich besser. Ich fange an zu überlegen, wer die ganzen Konserven bloß isst, dass Rewe angeblich schon reichlich Nachschub bestellt.

Bewertung: 1 von 5 Punkten!

„Schulküchen Soljanka“

Die dritte und letzte Konserve ist ein weiterer Vorspeisen-Hit der DDR-Gastronomie. Die Soljanka – eine ursprünglich aus dem sowjetischen Raum kommende säuerliche Suppe mit Fleisch, Gurken und saurer Sahne. Im Prinzip eine Art Resteessen, da jegliches Fleisch in die Suppe kann, das noch im Kühlschrank liegt: Kassler, Wurst, Schinken, Speck. Auch die Soljanka hat die Wiedervereinigung überlebt und gehört bis heute in vielen Restaurants in Deutschland zum Standardrepertoire der Vorspeisen.

Nicolas Butylin Was darf ich von der Soljanka aus der Konserve erwarten?

Uns ist jedoch eher der Fettfilm am Schüsselrand aufgefallen als der Geschmack der Suppe. Die Fleischstückchen waren zu klein, die Gurken waren kaum zu erkennen. Und auch hier gab es statt passierter Tomaten oder leckerem Tomaten-Letscho eine Mehlschwitze mit roter Farbe. Mit der selbst gemachten Soljanka, gar mit der Schul-Soljanka von vor 15 Jahren, hat das eher wenig zu tun. Alles in allem enttäuschen die Fertiggerichte. Das Interessanteste bleibt das Label und die Erkenntnis, dass Marketing eben doch einen Unterschied machen kann.

Bewertung: 1 von 5 Punkten!