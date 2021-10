Wo Tom und Sina wohl gegessen haben? Mit diesen beiden Verliebten, er am Steuer, sie daneben, fuhr ich vor zwei Wochen von der City West nach Weißensee. Eine von zwei schönen Begegnungen, die man nur hat, wenn man nicht allein in einem Auto sitzt. Sondern eben im Taxi. Oder, das vor allem, mit den Öffentlichen unterwegs ist. Unvergessen auch der höfliche Mann, der seinen Geburtstag zumindest teilweise im Bus verbrachte. Von allen dreien war hier am vergangenen Montag zu lesen. Vor kurzem musste ich wieder Taxi fahren.

Eine Straßenbahn kommt nicht weiter und die Zeit drängt. Der Fahrer fragt: „Musik?“ Ich bejahe. „Radio oder soll ich singen? Dann wird es aber einen Euro teurer.“ Weil er mit seinem gepflegten weißen Bart, den kurz geschorenen Haaren und der dunklen Brille irgendwie aussieht, als ob er singen könne und weil er einen Schalk in den Augen hat, den ich mag, sage ich: „Das ist es mir wert.“ Er singt: „O sole miiiiiooo, insalata tooooonnooo, Spaghetti Carbonaaaaraa, Pizza Margeriiiita“. Ich lache und sage ihm, dass ich Hunger bekomme. „Singen Sie mit. Das hilft. Und die Fahrt kostet dann nur die Hälfte.“ Ich traue mich nicht. Er nimmt es mir nicht übel und setzt sein kulinarisches Lied fort. Zwischendurch erzählt er mir von den schweren Monaten für sein Gewerbe und endet mit einer Variante seiner eigenen Worte: „Aber ich singe trotzdem. Singen hilft.“ Ich gebe ihm mehr als einen Euro Trinkgeld und steige, leise „carbonaaara“ trällernd, die Treppe hoch. Zu den wertvollsten Geschenken, die Menschen einander machen können, zählt die gute Laune.

Manchmal, situationsbedingt, kann es aber auch etwas Materielles sein, in diesem Fall aus Papier. In der Tram fragt eine Frau die ihr Gegenübersitzende, ob sie eine Maske übrig habe. Sie habe ihre vergessen, das sei ihr lange nicht passiert. Aber heute habe sie einen wichtigen Termin. „Vielleicht bin ich doch aufgeregt.“ Die andere hat noch eine gebrauchte, wie ich. Ich zögere meine anzubieten, weil das ja irgendwie nicht der Sinn ist. Aber was ergibt schon gerade Sinn? Wir grinsen uns alle zu über die Ränder unserer OP-Kleidung hinweg und fühlen uns, glaube ich, ein bisschen verwegen. Und ich weiß mehr über sechs Menschen in dieser Stadt, sowie wenig mehr über mich selbst. Schon etwas länger, dass ich Fremden zum Geburtstag gratulieren kann. Und seit kurzem, dass mein Magen knurrt, wenn Taxifahrer „O sole mio“ singen.

*Namen geändert