Eine kleine Hütte, die aussieht wie eine selbstgezimmerte Bretterbude, erscheint auf einem Bildschirm im Saal 817 des Amtsgerichts Tiergarten. Das ehemalige Zuhause des Angeklagten steht auf einer Heide in Arkenberge, nördlich von Pankow. Draußen liegen getrocknete Cannabispflanzen, drinnen stehen Tupperdosen voller Amphetamin und Crystal Meth. Der Richter scrollt durch die Fotos: Plastiktüten, Klappstühle, Feinwaage, Eimer, Schreckschusspistolen. Immer wieder erscheinen neue Gegenstände und Winkel des Raums.

Die Staatsanwältin verliest, was alles bei der Durchsuchung gefunden wurde: Mehr als 12.000 Euro Bargeld, mehr als vier Kilogramm Methamphetamin und mehr als zwei Kilogramm Amphetamin. Außerdem getrocknete Pflanzenteile mit unterschiedlichem THC-Gehalt sowie Waffen: neben Schreckschusspistolen auch eine Machete und ein Teleskopstock. Die Staatsanwältin will sich gerade wieder setzen, da erinnert sie der Richter an eine weitere Anklage: sechs Diebstähle von Stromkabeln im Frühjahr 2022, deren Wert zwischen 250 und 600 Euro lagen.

Der Angeklagte lässt seinen Anwalt die Einlassung verlesen. Als Grund dafür gibt er die Angst vor der Presse an. Der Obdachlose gesteht, die Kabel geklaut zu haben, um durch den Verkauf seinen Konsum von Amphetamin zu finanzieren. Sein Dealer habe ihn gefragt, ob er Drogen für ihn aufbewahren könne, zunächst ging es um „zwei bis drei Tage“. Dafür habe er etwa 200 Gramm Amphetamin bekommen.

„So ist es gekommen, dass ich meine Wohnung als Bunker zur Verfügung gestellt habe“, liest der Anwalt. Er nennt unregelmäßige Beträge von 200 Euro, Geld für Schuhe oder die Fahrt zur Schwester, die der Angeklagte im Gegenzug erhielt. So musste er nicht mehr „nachts raus“ zum Klauen. Er gibt an, dass ein Großteil des Bargelds nicht seines war, er aber nie selbst Kunden empfangen hätte. Die Cannabis-Plantage dagegen sei eine gemeinschaftliche Idee von ihm und seinen Kifferfreunden gewesen, mit denen er das Gras teilte.

Der Raum war fünf mal drei Meter groß

Fragen dazu will der Angeklagte nicht beantworten. Bei der Vernehmung von fünf Polizisten und Polizistinnen fragt der Richter, ob sich Gegenstände in der Wohnung befanden, die auf Handel hindeuteten. Sie kamen aufgrund des Hinweises einer anonymen Anruferin. Alle beschreiben ein Sammelsurium an Dingen, die überall in dem etwa „fünf mal drei“ Meter großen Raum verteilt gewesen seien und können sich nicht mehr genau erinnern. Es ist aber ohnehin alles dokumentiert, so auch eine Feinwaage und ein Notizbuch mit „augenscheinlichen Kundendaten“. Was das Cannabis angeht, sagen die Polizisten, dass es danach aussah, als ob es draußen angebaut und getrocknet wurde.



Der Angeklagte sagt, dass er eine Therapie machen wolle, um von den Drogen und der Straße wegzukommen. Die Verhandlung wird am 12. September fortgesetzt.