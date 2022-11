Wo kann man mit einem Restaurantbesuch die Berliner Tafel unterstützen?

Auch in diesem Winter können die Berliner Restaurants Obdachlose unterstützen. Bisher nehmen nur rund 30 Restaurants teil. Welche sind das?

Die Berliner Tafel bittet auch in diesem Jahr wieder um mehr Spenden. Eine ihrer Aktionen war besonders bei Betreibern von Cafés und Restaurants beliebt. Unter dem Label „Suppe mit Sinn“ konnten Inhaber von Gastro-Betrieben Geld an die Tafel spenden. Im Winter 2019/20 hatten noch 116 Restaurants teilgenommen, im Jahr 2021/22 nur 26. Nach dem Lockdown im Corona-Winter 2020/21 läuft die Aktion langsam wieder an. Bisher haben 30 Restaurants zugesagt.

Die Gastwirte wählen dafür eine Suppe oder ein anderes Gericht auf ihrer Karte für die Aktion aus. Von Anfang November 2022 bis Ende März 2023 geht dann ein Euro pro verkaufter „Suppe mit Sinn“ an die Berliner Tafel. Mit dem gesammelten Geld unterstützt die Berliner Tafel die Kältehilfe durch die täglichen Lebensmittelsammlungen für Notunterkünfte, Nachtcafés und Kältebusse. Die Belieferung der Kältehilfe kommt im Winter zu den 400 sozialen Einrichtungen hinzu, die die Berliner Tafel ohnehin mit Lebensmitteln unterstützt.

Gerade wegen der Belastung in den vergangenen Jahren ist die Tafel besonders dankbar für die Teilnahme. „Die Gastronomie hat harte Corona-Jahre hinter sich und ist nun massiv von den steigenden Energiepreisen betroffen“, sagt Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel. „Trotzdem unterstützt sie uns, das ist großartig!“

Die Tafel versorgt die Restaurant- oder Cafébetreiber mit kostenlosem Werbematerial und die Betreiber entscheiden wiederum, ob sie den Preis um einen Euro erhöhen oder den Betrag selbst spenden wollen. Die Berliner Tafel freut sich auch über Nachzügler und hat sich in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, dass fünfzig gastronomische Betriebe mitmachen.

Auf der Website der Tafel und dieser Karte sind alle Gaststätten aufgeführt, die teilnehmen: