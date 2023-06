Die größtmögliche Katastrophe nennt Marlen Block an diesem Donnerstag die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Berlin-Brandenburg. Sie zeige, wie weit Recht und Gerechtigkeit auseinanderdriften können. Block ist rechtspolitische Sprecherin der Linken im Brandenburger Landtag. Mit der Aussage bezieht sie sich auf das Urteil, das soeben am OLG in Brandenburg/Havel ergangen ist und das für eine junge Familie aus Rangsdorf den Traum vom Haus zum Albtraum werden lässt – wegen eines Fehlers des Amtsgerichts Luckenwalde.

Block ist die einzige Landtagsabgeordnete, die zum OLG gekommen ist. Die Entscheidung des 5. Senats, die der Vorsitzende Richter Christian Odenbreit in Abwesenheit der Streitparteien verkündete, ist hart und hinterlässt einen bitteren Geschmack. Kristin und Philipp Walter müssen mit ihren beiden Kindern das Grundstück, auf dem sie ihr Eigenheim errichtet haben, räumen und das Haus abreißen. Sie müssen ihre Grundschuld löschen und sich aus dem Grundbuch entfernen lassen – um das Areal an den „wahren Eigentümer“ herauszugeben. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich.

Dabei hatte das Ehepaar das Grundstück, wie Odenbreit betont, in Treu und Glauben erworben. Schuld an der Misere, die die Familie durchaus in den Ruin treiben könnte, ist das Amtsgericht Luckenwalde. Es hat, darin sind sich bisher alle Richter einig, einen gravierenden Fehler begangen.



Vor 13 Jahren war das Ehepaar, das damals sein erstes Kind erwartete, auf der Suche nach einem Grundstück, auf dem es bauen könnte. Bei einer Zwangsversteigerung am Amtsgericht Luckenwalde erhielt Kristin Walter als Meistbietende für 51.000 Euro regulär den Zuschlag für ein etwa 1000 Quadratmeter großes Areal in Rangsdorf im Landkreis Teltow-Fläming. Mit der Zwangsversteigerung wollte die Stadt Freiburg Schulden des Grundstückserben eintreiben.

Erbe stand seit 1993 im Grundbuch

Vier Monate später standen die Walters im Grundbuch. Die Familie nahm einen Kredit auf und baute für 350.000 Euro ihr neues Zuhause – ein Traumhaus, das schnell zum Albtraum wurde. Denn nur kurze Zeit nachdem die Walters 2012 einzogen, meldete sich der vorherige Eigentümer des Grundstücks, ein deutschstämmiger Manager aus den USA, der derzeit in der Schweiz lebt. Er gab an, die Immobilie von seiner Großtante geerbt zu haben und seit 1993 im Grundbuch zu stehen. Über die Zwangsversteigerung sei er vom Amtsgericht – obwohl erreichbar – nicht informiert worden.

Der Mann forderte sein Grundstück gerichtlich zurück und verlangte von der Familie eine Nutzungsgebühr in Höhe von 28.000 Euro. Im März 2014 hob das Landgericht Potsdam den Zuschlag, den Familie Walter bei der Zwangsversteigerung erhalten hatte, rechtskräftig auf. Das Grundstück hätte nie versteigert werden dürfen, urteilten die Richter. Zumal die Adresse des Erben bekannt gewesen sei und er hätte angeschrieben werden müssen. Der Erbe sei weiterhin Eigentümer des Grundstücks. Zudem billigte das Gericht dem Mann eine Nutzungsgebühr von rund 6000 Euro zu, die die Walters zu zahlen hätten. Das Ehepaar zog bis vor das Bundesverfassungsgericht, weil es sein Grundrecht auf Eigentum verletzt sah. Ohne Erfolg.

Doch die Walters gingen auch gegen das Urteil des Landgerichts Potsdam selbst vor – ebenso wie der Erbe. Mit der nun erfolgten Entscheidung des OLG ist die Klage des Grundstückserben „ganz überwiegend erfolgreich“, wie Odenbreit sagt. Das OLG geht mit seinem Urteil sogar noch weiter als das Landgericht, das den vom Eigentümer geforderten Abriss und die Räumung des Grundstücks abgelehnt hatte – weil sich die Familie auf Treu und Glauben berufen konnte. Für den Zivilsenat des OLG wiegen jedoch die Eigentumsrechte schwerer, begründet der Richter.

Das Grundstück muss so übergeben werden, wie es ursprünglich war

Odenbreit betont, dass der Fall keine extreme Ausnahme sei, die eine andere Entscheidung möglich gemacht hätte. Auch wenn die Konsequenzen für die Familie hart seien. Das „sehr starke Recht des Eigentümers“ beziehe sich auch auf die Beseitigung des Wohnhauses. Die Walters müssen das Grundstück so übergeben, wie es ursprünglich war. Sie müssen auch die Grundschuld in Höhe von 280.000 Euro löschen lassen. Das OLG setzt der Familie für die Räumung des Grundstücks und den Hausabriss eine Frist von einem Jahr.

Die Familie hofft nun, dass das Land Brandenburg wegen des Behördenfehlers den Schaden ersetzt. „Wir warten auf ein Gesprächsangebot des Landes“, sagt Philipp Walter, der wie seine Frau nicht zur Verkündung erschienen ist, nach dem Urteil der Presseagentur dpa. Mehr wolle er nicht sagen.



Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hatte schon im vorigen September angekündigt, dass das Land die Familie wegen des Behördenfehlers entschädigen werde. Am Donnerstag sagt Hoffmann, das Land stehe in der Verantwortung. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit der Familie eine sachgerechte Lösung finden werden, durch die weiteres Leid vermieden wird.“ Sie bedauere die fehlerhafte Zwangsversteigerung zutiefst. Eine Arbeitsgruppe soll nun eine ausgewogene, gerechte und zeitnahe Lösung finden.

Marlen Block fordert indes, dass das Land alle Schäden und alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Kosten begleichen müsse: die für den Abriss ebenso wie die Zehntausende Euro, die Familie Walter bereits für Anwälte habe ausgeben müssen, oder auch die Kosten für ein neues Zuhause. So viel sie wisse, wolle der Eigentümer selbst nicht auf dem Grundstück bauen. Daher müssten sich die Ministerin oder gar SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke selbst an den Eigentümer wenden. Vielleicht gebe es doch noch eine Lösung, damit die Walters in ihrem Traumhaus bleiben könnten. Immerhin: Im nächsten Jahr ist Landtagswahl.



In einem Regressverfahren wurde der Rechtspflegerin am Amtsgericht Luckenwalde übrigens nach Angaben des Justizministeriums „keine grobe Nachlässigkeit“ bescheinigt.