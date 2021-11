Berlin - Dem Berliner Wald geht es extrem schlecht. Das geht aus dem Waldzustandsbericht für das Jahr 2021 hervor, den Umweltsenatorin Regine Günther am Montag vorgestellt hat. Die Gründe sind naheliegend: Es gab ab 2018 gleich drei Dürrejahre in Folge – die längste Dürreperiode hintereinander in der Region Berlin-Brandenburg seit Jahrzehnten. Und auch im aktuellen Jahr blieben die Niederschlagsmengen unter dem langjährigen Mittelwert.

Die Auswirkungen sind beachtlich: Der Anteil der noch gesunden Bäume liegt inzwischen nur noch bei sechs Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn des Gesamtberliner Waldzustandsberichts 1991.

„Treibhausgasemissionen auf null bis 2045“

Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) sagte: „Die enorme Belastung aus den Trockenjahren 2018 bis 2020 setzt dem Berliner Wald weiter zu. Solch extreme Witterungen werden in der anhaltenden Klimakrise immer häufiger auftreten.“ Die scheidende Senatorin hob hervor, wie wichtig die Wälder sind, weil sie einen unschätzbaren Wert für das Stadtklima hätten, ebenso für die Artenvielfalt in der Natur und natürlich auch als Erholungsraum für die Berlinerinnen und Berliner.

Auch um den Wald zu schützen, stellte die Senatorin eine klare Forderung auf: „Neben den konkreten Anpassungsmaßnahmen am Ort müssen allerdings die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen auf null gebracht werden – in Berlin spätestens bis 2045.“

Berlin hat als Stadtstaat vergleichsweise wenig Wald: Es sind nur 29.000 Hektar. Im sehr waldreichen Nachbarland Brandenburg sind es 1,1 Millionen Hektar. Trotzdem ist Berlin eine extrem waldreiche Stadt, sodass die deutsche Hauptstadt der weltweit größte kommunale Waldbesitzer ist und beispielsweise fast drei Mal so viel Wald besitzt wie Wien.

Wälder sind sehr wichtig – nicht nur als Lieferanten des Rohstoffs Holz, sondern auch in Klimafragen – gerade auch in Zeiten des Klimawandels. Denn intakte Wälder sind wichtige natürliche CO₂-Speicher, die ständig Sauerstoff produzieren. Gesunde Wälder helfen damit, das klimaschädliche Kohlendioxid zu minimieren. Gleichzeitig können sich Wälder nur sehr langsam an Klimaänderungen anpassen.

Kontinuierliche Wellenbewegung

Der Zustand des Waldes in Berlin hat sich über die vergangenen drei Jahrzehnte sehr wechselhaft entwickelt. Es sind klare Wellenbewegungen zu erkennen: 1991 waren 22 Prozent der Berliner Wälder ohne Schäden, 50 Prozent in der Warnstufe und 28 Prozent der Wälder waren deutlich geschädigt. Fünf Jahre lang stieg der Anteil der Wälder ohne Schäden und der der schwer geschädigten sank. Dann fiel der Wert der intakten Wälder vom Maximalwert 42 im Jahr 1996 auf nur noch acht Prozent im Jahr 2005. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der stark geschädigten Bäume von zehn auf 41 Prozent. Danach ging es dem Berliner Wald wieder zehn Jahre lang besser. Wie gesagt: eine fließende Wellenbewegung.

Allerdings ist ganz klar ein extremer Bruch dieser Wellenbewegung zu erkennen: Es ist das Jahr 2019. Zwei Jahre davor hatte es im Sommer extrem viel geregnet, sodass die Wälder davon auch noch 2018 profitieren – obwohl es das erste extreme Dürrejahr war. Doch dann brachen die Werte ein, denn es folgten zwei weitere Dürrejahre, und auch das aktuelle Jahr 2021 brachte keine grundlegende Trendwende bei den Niederschlägen. Deshalb liegt nun der Anteil der Wälder ohne Schäden nur noch bei sechs Prozent. 60 Prozent sind in der Warnstufe, 34 Prozent sind stark geschädigt. „Die Hitze wirkt nicht sofort, sondern es dauert bei Bäumen – als langjährige Lebewesen – eine Weile“, sagte Gunnar Heyne von den Berliner Forsten.

Diese Negativ-Entwicklung wirkt sich auch auf die Sterberate der Bäume aus. Aber immerhin gibt es dort für dieses Jahr auch Positives zu berichteten: Die Rate jener Bäume, die jedes Jahr absterben, liegt im langjährigen Mittel bei 0,4 Prozent. Doch seit 2015 wird dieser Wert jedes Jahr übertroffen. Der Maximalwert war 2020 mit 1,4 Prozent, im Jahr 2021 lag er bei 0,6. Das heißt, dass die erhöhten Niederschlagswerte dieses Jahres durchaus einen positiven Effekt hatten und die jährlichen Steigerungen in den drei Dürrejahren gebrochen haben. Die Sterberate bei der Kiefer ist gesunken, während die der Eiche stagniert.

Wie Umweltsenatorin Günther sagte, wurden in der vergangenen Legislaturperiode 1,9 Millionen Bäume in den Berliner Forsten neu gepflanzt. Das Budget wurde auf 1,8 Millionen Euro erhöht. In den Jahren 2020/2021 investierte der Senat zusätzlich drei Millionen Euro in den Waldumbau und die Waldbrandvorsorge.

60 Prozent sind Kiefern

Der größte Teil der Berliner Wälder besteht – genau wie im benachbarten Brandenburg – aus Kiefern. Im Nachbarland sind es 70 Prozent, in Berlin 60 Prozent. Seit Jahrzehnten versuchen die Forstbetriebe diesen monokulturell geprägten Zustand durch den Waldumbau zu ändern: Es werden vermehrt Laubbäume gepflanzt, um die Mischwälder zu stärken. Denn diese gelten vor allem als weniger anfällig als Monokulturen gegen Schädlinge, die ganze Kiefernwälder zerstören können.

So wurden im Herbst 2020 in den Berliner Wäldern im Rahmen des Mischwaldprogramms etwa 425.000 Laubbäume gepflanzt –vor allem Eichen, Buchen, Hainbuchen, Linden und Ahorne. Die Fachleute gehen davon aus, dass die ganz gut anwachsen, weil es im Frühjahr und Sommer etwas mehr geregnet hat als in den Jahren davor, in denen viele Neupflanzungen einfach vertrocknet sind.