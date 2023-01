„Och nee, lass mal“: Der Sound der Straße vor der Berlinwahl

In zwei Wochen wählen die Berliner wieder ein neues Parlament. Natürlich nur, falls sie dafür nochmal an den Urnen erscheinen. Ein Stimmungstest.

Ilse Dombrowski steht an einer Bushaltestelle in Spandau, als ob nichts sie erschüttern könne. Sie hält die Griffe des Rollators vor ihr fest gepackt. 84 Jahre ist sie alt, aber eine Wahl wie diese habe sie noch nicht erlebt. „Die machen nix, die Politiker, jedenfalls nix richtig“, sagt sie. Das klingt nicht gerade differenziert. Ist aber nicht alles, was der Seniorin zum 12. Februar einfällt.