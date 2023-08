Neuer Nachtzug von Berlin nach Paris: Jetzt gibt es erste Details zum Nightjet

Klimafreundlich mit dem Zug über Nacht von Berlin nach Paris reisen: Das soll künftig wieder möglich sein. Zwar halten sich die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) weiterhin bedeckt, wann der angekündigte Nightjet startet. Doch inzwischen werden immer mehr Einzelheiten des projektierten neuen Angebots bekannt. Deutlich wird, dass der Nachtzug den Berlinern weitere interessante Direktverbindungen bescheren könnte.

Mehr lässt sich dem größten europäischen Nachtzugbetreiber, der ÖBB, momentan nicht entlocken: Der Nightjet von Berlin nach Paris und Brüssel ist weiterhin geplant – das ist alles, was mitgeteilt wird. Wie viele andere Beobachter auch kann Martin Kopetschke von der Bahnagentur Schöneberg verstehen, dass die Österreicher so vorsichtig sind. „Das Ganze ist von der Inbetriebnahme der neuen Nightjet-Garnituren für Italien abhängig, da damit die notwendigen Wagen frei werden“, erklärt er. Die Lieferung der Siemens-Fahrzeuge habe sich aber bereits um rund ein Jahr verspätet. Ihr erstes Einsatzgebiet soll von Dezember an die Nightjet-Route von Stuttgart über München nach Venedig sein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Immerhin: „Im Moment sieht es ganz gut aus“, so Kopetschke. Deshalb rechne er derzeit damit, dass die neue Nachtzugverbindung von und nach Berlin tatsächlich zum diesjährigen Fahrplanwechsel am zweiten Advent starten kann – wenn auch vorerst nicht täglich. Davon gehen auch seine Partner aus, sagt der Mitinhaber des Bahnreisebüros in der Crellestraße. Eine traditionsreiche internationale Zugverbindung, von der sich die Deutsche Bahn 2014 zurückgezogen hat, würde wieder aufleben.

Ab März 2024 könnte der neue Nachtzug täglich fahren

„Bisher ist meine Info, dass von Dezember 2023 bis März 2024 dreimal wöchentlich gefahren werden soll“, berichtete er. Das müssten dieselben Tage sein, an denen der Nightjet Wien–Paris–Wien verkehrt. Denn mit diesem Zug werden die durchlaufenden Berliner Wagen in Frankfurt am Main beziehungsweise Mannheim verbunden. Derzeit verkehrt der Nightjet Wien–Paris montags, donnerstags und sonnabends. In der Gegenrichtung ist er momentan dienstags, freitags und sonntags unterwegs. Von März an könnte die Verbindung täglich bedient werden, hofft Martin Kopetschke.

Am Freitag erschienen auf der Internetseite des ÖBB-Nightjets erste Details zum neuen Fahrplan, der vom 10. Dezember an gelten wird. Nach den Informationen, die allerdings bald darauf wieder verschwanden, werden die Berliner Wagen die deutsche Hauptstadt um 20.18 Uhr verlassen, um in der französischen Hauptstadt um 10.24 Uhr einzutreffen. Von Paris ginge es um 19.12 Uhr zurück, mit einer Ankunft in Berlin um 8.26 Uhr.

Staatsbahn ÖBB macht dem privaten European Sleeper Konkurrenz

Auch für den Zugteil von und nach Brüssel waren auf der Website vorübergehend Zeitangaben zu lesen. Danach würde der neue Nightjet um 9.56 Uhr in der belgischen Hauptstadt eintreffen und um 19.03 Uhr nach Berlin und Wien zurückfahren. Auch dieser Zugteil, der übrigens dem erst im Mai gestarteten privaten Nachtzug European Sleeper Konkurrenz macht, wird unterwegs umgehängt. Er wird einen Umweg fahren – was aber den Vorteil hat, dass die Zeiten auch für Nachtreisende von Berlin nach Koblenz, Köln, Aachen und Lüttich/Liège angenehm sind. So würde der Zug aus Berlin um 7 Uhr in Köln eintreffen, Abfahrt wäre um 22.01 Uhr. Der Pariser Zugteil wiederum schafft eine gute Verbindung Berlin–Straßburg/Strasbourg (Ankunft 5.50, Abfahrt 0.02 Uhr).

„Wir planen für Anfang September eine Pressekonferenz, bei der wir die Details zum Angebot nach Deutschland bekannt geben werden“, gab die ÖBB wie berichtet Mitte August bekannt. „Davor können wir leider keine finalen Bestätigungen über Strecken und Angebote geben.“ Klar sei aber: „Die Einflottung der ersten neuen Nightjet-Züge von Siemens ist noch in diesem Jahr vorgesehen.“ Es bleibt spannend – und es darf gehofft werden.